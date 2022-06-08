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Новини Політика України
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Коваль (41) САП (1842) Жернаков (52) Клименко Олександр САП (31)

Якщо в червні Україна не отримає статус кандидата в члени ЄС, відповідальність за це нестиме в тому числі й очільниця комісії з обрання голови САП Коваль, - Жернаков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

сап

Катерина Коваль аргументує це тим, що під час воєнного стану НАБУ не може здійснити спецперевірку щодо переможця конкурсу Олександра Клименка. Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков вважає цей аргумент нікчемним.

Про це Жернаков пише у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри те, що зібрати засідання голова комісії зобов'язана за законом, нічого вона звісно не зібрала. У відповідь лише запостила якесь рішення суду, яке НІЧОГО взагалі не змінює юридично. Чи не розуміє вона цього чи вдає, що не розуміє (хоч є ніби фаховою юристкою) - питання залишилося відкритим", - написав Жернаков.

На його думку, якщо наприкінці червня Україна не отримає статус кандидата в члени ЄС, відповідальність за це нестиме в тому числі й Коваль. Бо обрання голови САП - "це те, що ЄС і Байдену прямо і письмово обіцяв Зеленський. І це те, що її руками він категорично відмовляється виконувати".

Також читайте: Ініційовано засідання комісії з обрання голови САП, - Шабунін

Катерина Коваль тим часом опублікувала у фейсбуці роз’яснення НАБУ про те, що до кінця воєнного стану Агентство не проводить спецперевірки щодо кандидатів на державні посади.

Нагадаємо, що в конкурсі на посаду керівника САП переміг детектив НАБУ Олександр Клименко. Однак формального рішення про його призначення досі немає.

Якщо в червні Україна не отримає статус кандидата в члени ЄС, відповідальність за це нестиме в тому числі й очільниця комісії з обрання голови САП Коваль, - Жернаков 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
****** зелені!Коли ви вже згинете!суки такі,все щось крутят,мутят!
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08.06.2022 12:08
+23
Уся зелена шобла - це нікчеми та вороги народу України.
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08.06.2022 12:19
+20
Оправдывать отказ утверждать победителя тем, что НАБУ не проводит незаконную ПОВТОРНУЮ проверку - это, конечно, верх цинизма и неуважения к законам.
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08.06.2022 12:13
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А шо такое? Путер запретил?
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08.06.2022 12:05 Відповісти
Або заплатив
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08.06.2022 12:17 Відповісти
Яка ганьба. Довбаний цирк
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08.06.2022 12:06 Відповісти
Це не цирк, це поєднання 95 кварталу з єрмаком-татаровим, тобто це успішні дії п'ятої колони всередині країни проти становлення української державності.
І це в той самий час, коли на сході і півдні країни йде криваве протистояння ЗСУ з кремлівськими орками.

І як після цього всього дивитись і слухати "гнівні" відосики від дуже втомленого верховного гівнокомандуаача(уже цілих три важких місяці і без відпочинку на морі з сім'єю)?
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08.06.2022 13:25 Відповісти
Але винуватий же буде барига, полюбому, хто ж іще
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08.06.2022 13:32 Відповісти
Хм...
Дуже схоже на статті про Шольца та поставки озброєння з Німеччини.
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08.06.2022 12:06 Відповісти
****** зелені!Коли ви вже згинете!суки такі,все щось крутят,мутят!
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08.06.2022 12:08 Відповісти
Діду Байден, чому ми ще не в ЄС та НАТО? 😢
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08.06.2022 12:08 Відповісти
Кодло змііне, тільки операція по скороченню на 95%
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08.06.2022 12:12 Відповісти
Оправдывать отказ утверждать победителя тем, что НАБУ не проводит незаконную ПОВТОРНУЮ проверку - это, конечно, верх цинизма и неуважения к законам.
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08.06.2022 12:13 Відповісти
А что они соблюдали закон когда-то?
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08.06.2022 12:17 Відповісти
бєні-офіціари мародьорять скрізь, де можуть..
і як можна тоді, з високих трибун та на узерпованому голубому очку ******** новин, вимагати чогось для України від інших або звинувачувати когось, якщо у самого уся морда у варенні (чи у лайні, та "какая разніца")?..
сором і ганьба..
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08.06.2022 12:15 Відповісти
Україна не отримае в червні 2022 року статус кандидата в члени ЄС і не треба співати мантри. Коррупція нікуди не ділась, тільки одягнулась в вишиванки,
Єкономіка країни зарегульована,
Судової реформи не було взагалі, і так по пунктам можна довго писати.
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08.06.2022 12:18 Відповісти
Обережно, бо вчорашні зелені ватники зараз з вас зроблять проросійського зрадника- зараз це тренд
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08.06.2022 13:34 Відповісти
Уся зелена шобла - це нікчеми та вороги народу України.
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08.06.2022 12:19 Відповісти
Як же зає...ла ця єрмаковська шм@ра, такі гніди повинні бути відстороненні від будь-якої державної роботи назавжди
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08.06.2022 12:19 Відповісти
Як вже заїбали ці нескінчені розборки навколо САП!

У той час, коли кращі хлопці гинуть на передовій за право українців бути частиною Європи, цей зоопланктон продовжує мишину ******.

Зоопланктон! Ви там схаменіться!
Бо отримаєтє люлей потім усім своїм біосферним заповідником!!!
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08.06.2022 12:19 Відповісти
неначасі! жити по Закону... на часі с*ка прикриватись "хлопцями на фронті" морди нажирати, *****ти гуманітарку, здавати координати стратегічно важливих об'єктів, запускати в країну русняву шоблу, прилаштовувати медіа-хвойд ватяних!
ЗЕпід*ри!!!
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08.06.2022 12:55 Відповісти
Там уже критерії відбору треба змінити - кандидат ТІЛЬКИ ветеран Війни за Незалежність !
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08.06.2022 12:20 Відповісти
Зелень не просто тупая, она зелетупая... Если в каком-то моменте военное положение как-то мешает проведению заседания, то чтобы не терять время на один день заседания отмените военное положение, а потом снова вводите, у вас же в Раде бешенный принтер. Так что такая отмазка на грани государственной измены...
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08.06.2022 12:20 Відповісти
Адже оголосити війну Зеля так і не наважився! Він би перекреслив тоді указ Путлера що це є особлива операція.
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08.06.2022 12:26 Відповісти
Війну оголошує той хто нападає)
Ще один юрист)
Якщо хочеш оголосити війну и перейти с статус агресора з усіма політичними і юридичними наслідками, ну давай)
.
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08.06.2022 12:32 Відповісти
Що за маячню аи пишите?
"Объявление войны - юридическая, дипломатическая процедура в международном праве и международной политике, заключающаяся в официальном, в установленном порядке предупреждении одним государством другого о прекращении между ними мира и переходе в состояние войны."
Друга справа в тім, що Україна на сьогоднішній день не знаходиться у стані війни.
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08.06.2022 13:10 Відповісти
І яку я маячню написав?
І що міняє те, що ви написали?
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08.06.2022 23:44 Відповісти
для обычных людей коррупция - это дать на лапу доктору или типа того .... поспрашивайте бизнес насчет коррупции, особенно тех кто ведут дела через таможню, там вам первые попавшиеся такое расскужут, что у "вы щас охренеете" ... как в Украине растамаживают грузы это ... такого убожества нет в одной стране мира наверно ... кроме бантустанов африканских .... через нашу таможню даже можно протянуть груз с оборудованием, права на торгую марку которые даже не принадлежат импортеру ... еще сы смеемся про пиратство брендов .... но у нас в Одессе и Харькове адидасов и найков шьют больше чем во Вьетнаме
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08.06.2022 12:28 Відповісти
Ці зелені курви хоч щось корисне для держави можуть зробити без скандалів і срачів. схоже ні. Як прийшли до влади на брехні , так і далі "керують".
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08.06.2022 12:35 Відповісти
Не змогли зелені здать Київ-Харків ,то хоч тут напаскудять. Якщо б мова йшла о приєднанні до х@йлостану спецперевірку Катя б зробила позавчора.
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08.06.2022 12:36 Відповісти
Любителям вступу України до ЄС я завжди задаю одне питання: "А що, особисто ви очікуєте від членства у ЄС?" Одна поливина відповідає зі слова "Ну...", а друга "Будем ездить свободно по всей Европе. Там большие зарплаты."
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08.06.2022 12:45 Відповісти
Я особисто очікую від встіпу ЄС:
- верховенства права
- прозорих й відповідальних перед суспільством інститутів влади
- ******** модерної економіки з конкуретними правилами і гарантіями бізнесу

По європам вільно їздити маємо змогу з 17-го року... відтак, ти або спілкуєшся із доволі обмеженими у своєму розвитку людьми, або намагаєшся видати свої фантазії за реальність!
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08.06.2022 13:06 Відповісти
Свої висновки на мою адресу ти залишиш при собі.
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08.06.2022 13:21 Відповісти
+приєднання України до цивілізованого демократичного світу, без корупції й брехні.

+ юридичне визнання України державою. Зараз для рашенфашистів Україна - це територія, яку можна спалювати й грабувати.

+ визнання цивілізованим світом права українців на свою суверенну державу.
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08.06.2022 14:09 Відповісти
Статус кандидата в члени ЄС конче потрібен Україні. Після цього цілком логічними будуть персональні санкції ЄС проти кожної корупційної хвойди, що гальмує реформи в Україні.
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08.06.2022 12:45 Відповісти
Можно было бы,конечно, вспомнить и бардак в правосудии, и подсырание Пороху в выезде на встречу в НАТО, и продажу кой-чего по заниженным ценам тому, кто профинансировал попадание во власть.

Но статус кандидата имеют Албания и Сербия. Албания. Сербия. В Украине реально всё хуже? Сомневаюсь.

Винить надо и тех, кто наживается на гуманитарке, развалил собственный ВПК и "друзьям" позволяет то, за что в цивилизованных странах пинают в жопу с поста. Но и также консерв %yйла в Италии, Австрии, Франции, Германии, Венгрии, которые всякий раз норовят вставить палки нам в колёса (кроме санкций - там только Орбан мурло в этом списке).
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08.06.2022 12:58 Відповісти
Ну если действительно так всё с Зелёным плохо, и пахнет зрадой как сказал Швец ,,то ***,,, где супермен Ярош??? с правами братьями 😊вот вопрос,,, или генералы с Залужным, где вилы ,,,,для Наполеона ,
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08.06.2022 13:00 Відповісти
Ссылку, пожалуйста, на видео, в котором Швец сказал про "зраду" со стороны Зеленского?
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08.06.2022 13:02 Відповісти
Может вы ссылку на то, как зеленский простарался организовать эти выборы?
Когда зеленскому понадобилось посадить в тюрьму Антоненко и Кузьменко то он не постеснялся лично их обвинить в убийстве, и время нашёл....
Так что если мы пролетим, то далеко не этой шмары рук дело...
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08.06.2022 14:11 Відповісти
Швец декілька разів казав і доводив,що Єрмакне зрадник, а руський агент. І вЦРУ це добре відомо. Директо ЦРУ до Зе перед війною навіщо прилітав особисто.
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08.06.2022 20:36 Відповісти
Кацапам очень бы помогло свержение Зеленского, они в 2014-м очень неплохо воспользовались периодом безвластия.

Зеленский "имеет хорошую западную прессу", если его свергнуть не в результате законных демократических цивилизованных выборов - Украина лишится поставок вооружений, даже тех, которых "не достаточно", а так вообще никаких не дадут.

Народ имеет право доносить Зеленскому своё неудовлетворение какими-то его шагами. Но не дай Бог идиотам устроить революцию посреди долбанной войны!!!
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08.06.2022 13:09 Відповісти
Что сказать, имеет право....
Имеет право соль дороже бензина покупать...
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08.06.2022 14:14 Відповісти
АФФтор статті, перед тим, як писати всяку чухню у заголовок розберись у назвах державних органів. Спецперевірку проводить НЕ НАБУ, а НАЗК - це зовсім різні, не пов'язані між собою установи. А зелені дійсно "дограються".
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08.06.2022 13:07 Відповісти
Це про те, що нас чекає після війни. Ця влада демонструє що ніякі реальні зміни вона проводити не буде
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08.06.2022 13:30 Відповісти
Всё просто, крупным землевладельцам главное от русни защитить свои наделы, а дальше их интересы
С интересами лохов не совпадают...
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08.06.2022 14:16 Відповісти
При Сталіні (навіть без військового стану) за таку волокіту уже б давно розстріляли, майно конфіскували, сім"ї вивезли за Урал без права повернення. Усіх "уповноважених осіб", очільників і ічільниць від САП, НАБУ, і решту лайдаків і дармоїдів за народний кошт. І забули.
PS. А країна отримала би потрібний результат.
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08.06.2022 14:07 Відповісти
Наївний український народе,це ж довоєнна влада.Вони ж не воювати до влади йшли,а грабувати.Тому робіть висновки.Хочемо змін-після війни вся стара політична еліта має згинути, "як роса на сонці". Нових кандидатів на депутатство і президенство прийде з фронту більш ніж достатньо. Чудовий шанс нарешті втілити мрії простих українців щодо світлого майбутнього.
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08.06.2022 14:15 Відповісти
І як ця Коваль "понесе відповідальність"-? Що їй буде? "Фі-фі" від громадськості? - Як страшно. А Бубочка її не посварить і не покарає - по його наказу вона спектаклі із затягуванням призначення голови САП робила. А циглина їй на голову впаде тільки за законом вирогідності-тобто до старості безбідно житиме.
Маємо , що маємо. 73% досі насолоджуються вибором , досі сміються?
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08.06.2022 15:12 Відповісти
Zеленым НЕ нужно НАТО и ЕС---они все делают для того, чтобы нас туда НЕ приняли!
Они пришли не созидать и воевать---они пришли ВОРОВАТЬ, им НЕ нужны реформы , без которых туда нас не примут!
Пиар и промывание мозгов, как в кацапии ---их все! Ложь во всем!
Оно уже узурпировало ВСЮ власть в стране, установило цензуру, нет никакой прозрачности и подотчетности! нас медленно сварили, как лягушку,создавая культ ничтожества, вот сейчас и улицы имени боневтика появятся....поржали 73%?
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08.06.2022 18:54 Відповісти
 
 