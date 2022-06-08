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В Україні засіяно 75% від торішніх площ, посівна кампанія була проведена успішно, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

посівна

Україна починає готуватись до збору врожаю.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Посівна кампанія, попри безпрецедентні виклики, була проведена успішно. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, засіяно 75% від минулорічних площ" , - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, в Україні вже починають готуватись до збору врожаю.

"Розуміємо основні виклики, які стоять зараз перед аграріями. Перше, необхідність вивозу урожаю. Мінінфраструктури пропрацьовує заходи щодо збільшення пропускної спроможності на західному кордоні України. Адже через блокування росією українських портів у нас залишається 23,5 млн тонн зернових та олійних культур.

Друге, збереження нового врожаю. Мінагрополітики розглядає можливість організації мобільних сховищ, враховуючи міжнародний досвід. Це дозволить Україні збільшити обсяги для зберігання на 10-15 млн тонн.

Третє, забезпечення пального для аграріїв", - пояснив прем'єр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
Я думаю в правительстве умные люди,и они понимают что эти твари будут пытаться уничтожить поля ,там где достанут будут стрелять,а те что далеко могут использовать продажных мразей для уничтожения.
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08.06.2022 12:25
+2
Ага - проведена. В основному посівним матеріалом, що вже був в наявності. Підживлення - в межах закупленого раніше, хімія - по мінімуму, на залишках пального. Агрохолдинги массовой скорочують людей. Фермери - на позиціях "що виросте,ите й буде", бо ні палива, ні хімії ні добрив + велика проблема з призовом, бо мінагрополітики броню їм здебільшого не зробив. Урожай цього року - мінімум в два раза менший від тогорічного.
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08.06.2022 13:28
+1
особенно много засеяли в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях... что он несёт?
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08.06.2022 12:07
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особенно много засеяли в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях... что он несёт?
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08.06.2022 12:07 Відповісти
Так може тому і лише 75% ,а не 100-105% від минулорічних площ ? Чи голову вмикати не потрібно ?
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08.06.2022 12:39 Відповісти
Рашисти готують виправдання для знищення елеваторів та зерносховищ.

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08.06.2022 12:09 Відповісти
Уборочная будет тяжелая.
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08.06.2022 12:13 Відповісти
А пальне маєте?
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08.06.2022 12:20 Відповісти
Я думаю в правительстве умные люди,и они понимают что эти твари будут пытаться уничтожить поля ,там где достанут будут стрелять,а те что далеко могут использовать продажных мразей для уничтожения.
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08.06.2022 12:25 Відповісти
Тренд сезону! Кажуть, що лікує ревматизм. .
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08.06.2022 12:35 Відповісти
СЕЮ СЕЮ ПОСЕВАЮ ОКУПАНТАМ ДАР ДАЮ!ХА!
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08.06.2022 12:39 Відповісти
Ти даром всім даєш , придурашене. А українці для себе посіяли .
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08.06.2022 12:41 Відповісти
Ты думаешь РФ украла зерно и она за это не будет наказана? Дурак.
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08.06.2022 12:53 Відповісти
Ага - проведена. В основному посівним матеріалом, що вже був в наявності. Підживлення - в межах закупленого раніше, хімія - по мінімуму, на залишках пального. Агрохолдинги массовой скорочують людей. Фермери - на позиціях "що виросте,ите й буде", бо ні палива, ні хімії ні добрив + велика проблема з призовом, бо мінагрополітики броню їм здебільшого не зробив. Урожай цього року - мінімум в два раза менший від тогорічного.
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08.06.2022 13:28 Відповісти
Урожай этого года, по всей видимости, будет на 25-45% больше прошлогоднего на той же площади, поэтому потерь не должно быть (прошлый год был жарким и засушливым)!
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08.06.2022 14:10 Відповісти
Буде, якщо кацапи дадуть його зібрати, що зовсім не факт
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08.06.2022 15:46 Відповісти
******* не мішки таскати.
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08.06.2022 17:50 Відповісти
 
 