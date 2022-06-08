УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8033 відвідувача онлайн
Новини Здоров'яВійна в Україні Війна
1 938 4
лікарня (1098) війна (56641) Маріуполь (2821) окупація (5849) лікарі (1099) Андрющенко Петро (637)

В Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів, до роботи повертатись "вмовляють" навіть пенсіонерів, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Війна в Україні

маріуполь

Відсутність лікарів в окупованому Маріуполі - це наочна демонстрація повного паралічу та колапсу медицини.

Про це пише радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри красиві картинки від пропагандистів, в місті катастрофічно не вистачає лікарів. Вже почали "вмовляти" повернутись до роботи пенсіонерів 80+. Мова йде навіть про банальних терапевтів, не кажучі про відсутність вузьких спеціалістів. Маріупольцям пропонують "почекати" або їхати в Донецьк. Самостійно", - йдеться в повідомленні.

"На фото список лікарів Маріупольської лікарні №3. Фактично вона обслуговує зараз Центральний та Приморський райони, де не менш 70 тис. осіб. наочна демонстрація повного паралічу та колапсу медицини. Тому до нескінченності можна казати, що в місті немає загрози епідемії, що життя покращилось. Але табло каже про зворотнє. В такому стані медицини будь-яка інфекційна хвороба перетворюється на смертельну епідемію", - додав радник міського голови.

Читайте: Рашисти готуються до "дня Росії" в Маріуполі: Дітей змушують вчити гімн "ЛДНР"

В Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів, до роботи повертатись вмовляють навіть пенсіонерів, - Андрющенко 01

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Русский мир... Однако... даже Смерть убежала с тех мест..... вы уж тут как то без меня плизз....со своим ****** евбанным сами живите и выживайте ... и даже смерть будет вам подарком...который надо заслужить....
показати весь коментар
08.06.2022 12:40 Відповісти
це кому послання, маріупольцям, які з 21-го сторіччя трапили до середньовіччя, бо державні інститути служать більше олігархам а не українцям? так їм і так тяжко. Може пан про любителів "русского міру" так їх по-трохи по всьому Світу вже розмазано як гівно по білій стіні, то тепер може цілий Світ на ... послати і себе самого? За людей треба боротися, і, не такі вже маріупольці ватні, тому русскіє так і звірствують. Люди в біді, пан навіть не уявляє в якій біді.
показати весь коментар
08.06.2022 13:46 Відповісти
Я взагалі вважаю що усіх хто не виїхав, не займався підпільним чи партизанським рухом та продовжив працювати на окупованій території, мають бути позбавлені громадянства.
Під час Радянсько-фінської війни комунякам дісталися пусті міста, без мешканців, бо фіни не бажали жити під окупацією.
показати весь коментар
08.06.2022 13:28 Відповісти
а самі скільки вже рашистів замочили? ви курв які Чоргар розмінували громадянства не позбавили, ті сукі зараз в окупаційних урядах сидять, а людей значить громадянства позбавляти? За що? за те, що опинилися не в тому місці не в той час? за те, що понадіялися на шашликі? хто мав опзж заборонити із тими вилупками розібратися? а їм знову дали можливість зберегтися під новою назвою. Вже біжите позбавляти громадянства?
показати весь коментар
08.06.2022 13:41 Відповісти
 
 