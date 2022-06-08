Мешканця Луганщини посадили на 8 років: зливав ворогу інформацію про ЗСУ

Чоловік вступив у змову з жителькою Рубіжного, яка діяла за завданням військовослужбовців Російської Федерації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"У квітні 2022 року чоловік вступив у злочинну змову з жителькою Рубіжного, яка діяла за завданням осіб з числа збройних сил Російської Федерації. Засуджений мав збирати інформацію щодо місць дислокації підрозділів та військової техніки Збройних Сил України, їхньої чисельності та маршрутів пересування на території міста. Дані він мав передавати представникам іноземної держави", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про ЗСУ він зібрав у Новодружеську наприкінці квітня та передав спільниці.

Тепер чоловіка визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та присудили 8 років позбавлення волі.

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