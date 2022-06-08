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Мешканця Луганщини посадили на 8 років: зливав ворогу інформацію про ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

наручники

Чоловік вступив у змову з жителькою Рубіжного, яка діяла за завданням військовослужбовців Російської Федерації.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"У квітні 2022 року чоловік вступив у злочинну змову з жителькою Рубіжного, яка діяла за завданням осіб з числа збройних сил Російської Федерації. Засуджений мав збирати інформацію щодо місць дислокації підрозділів та військової техніки Збройних Сил України, їхньої чисельності та маршрутів пересування на території міста. Дані він мав передавати представникам іноземної держави", - йдеться у повідомленні.

Інформацію про ЗСУ він зібрав у Новодружеську наприкінці квітня та передав спільниці.

Тепер чоловіка визнали винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) та присудили 8 років позбавлення волі.

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Автор: Ольга Лузан
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Нащо вони сподівалися, зрадників ніхто не вітає. Ні свої ні чужі.
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08.06.2022 12:45 Відповісти
Скорее всего и года не проживет в тюрьме, а может и раньше скочурится..
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08.06.2022 15:27 Відповісти
А кацапы украинцев пытают и расстреливают. Гуманизм это хорошо и правильно, но только в разумных количествах, как и будь что в этом мире.
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08.06.2022 12:45 Відповісти
Вбивцю на 8 років?
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08.06.2022 12:47 Відповісти
За подобное в дыре дают от 25 лет до расстрела. А мы добренькие - предателям, из-за которых, возможно, погибли многие защитники Украины, всего 8 лет...
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08.06.2022 12:48 Відповісти
Ми дуже "гуманні", віддайте цього негідника в рабство родичам його жертв.
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08.06.2022 12:50 Відповісти
Повісити щоб не сидів на шиї у платників податків.
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08.06.2022 12:54 Відповісти
Ну от 8 років...а безмозгла законопроект вносила щось там про право розстрілу у наших військах, його правда відхилили, але чого проти неї не висунуто нічого,наче так і треба
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08.06.2022 12:55 Відповісти
За таке вбивати потрібно, а не саджати...
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08.06.2022 12:59 Відповісти
Основне слово- "вступив"...
В кроваті почав базікать.
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08.06.2022 13:14 Відповісти
Нормально.
Отсемафорили диверсантам "Давайте, ребята, не стесняйтесь. Работайте".
В судах Украины засели рашкованские диверсанты.

Зато ни Семена Семенченка без суда уже 1, года держат в тюряге. Потому что он бы разобрался, как надо, с такими диверсантами.
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08.06.2022 13:20 Відповісти
Семенченко личный враг зе!...
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08.06.2022 14:06 Відповісти
 
 