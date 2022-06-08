РФ та Туреччина обговорюють деталі розмінування українських портів для вивезення зерна, - Лавров
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Глава МЗС РФ Сергій Лавров повідомив, що російські та турецькі військові обговорюють деталі розмінування українських портів для вивезення зерна.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Донедавна українська влада, включно з президентом Зеленським, публічно відкидала свою готовність розмінувати ці територіальні води, щоб розпочати цей процес... Якщо тепер, як нам турецькі друзі кажуть, готова або розмінувати, або забезпечити прохід через мінні поля, що ж, будемо сподіватися, що ця проблема вирішуватиметься", - сказав російський міністр після зустрічі із турецьким колегою.
За його словами, російські військові перебувають у контакті з турецькими колегами, обговорюються деталі ініціатив щодо вивезення зерна.
"З нашого боку будь-яких перешкод, щоб цієї проблеми - проблемки, насправді вона маленька - ніколи не було, якщо дозріла київська влада, ми будемо тільки раді співпрацювати", - зазначив Лавров.
Будь ласка, зачекайте...
враховуючи ВЖЕ достатню кількість протикорабельних ракет в Україні..
Тут питання в іншому..
Косяпен хочуть отримати права "догляду "суден (всіх країн,що прямуватимуть з українських портів) і навіть повного контролю аж до арешту суден і моряків...
Ти не касап, часом?
Сподівпюся, це Лавров видає бажане за дійсне і українська влада таки не дозріла до "співпраці". Яка може бути співпраця під час війни?
тому що
є вислів"поки товстий схудне-бідний здохне"..
тобто голод буде стосуватися лише найбідніших країн Африки, на долю котрих Європі завжди було начхати "по великому рахунку"....
Что для меня стало открытием, так это смирение многих довольно мощных стран с таким положением дел.
Кінь Хуúловський, пішов на хуú!!! Можеш обговорювати тільки на чий!
А Україні пора би почати обговорювати з союзниками дечорноморфлотизації українських портів!!!
Он Чонгар зевилупки розмінували. Війни ж не буде. Орки ж тримають своє слово.
Незалежно від реакції та бажань України..
- нервових "всепропальців" і зрадофілів, які жити не можуть без подібних ін'єкцій
- ворожих ботів, які розганяють черговий залп у інформаційній війні
Друга категорія є відверті вороги, навіщо Цензор підігрує їм ?
порушуваи причинно-наслідкові зв"язки..
щоб не виходити на ідіота..
....Стамбул не місце для будь-яких перемовин. Не припустимо використовувати його як переговорну площадку. Ми перетворюємо Туреччину на ворога!!! ....
Україна перетворює Туреччину на ворога тому що та вирішила провести переговори ?
ЦЕ ЯК ?
Тварі болотяні.
Не зрозуміло де Туреччина сидить на двох стільцях, якщо Ердоган співпрацює в рашкою по всіх напрямках.