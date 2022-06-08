Зеленський та Шольц обговорили оборонну підтримку України та забезпечення продовольчої безпеки

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Олафом Шольцем. Обговорили посилення оборонної підтримки України, забезпечення глобальної продовольчої безпеки, питання дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими. Наголосив на важливості ухвалення рішень для інтеграції України в Євросоюз", - зазначив глава держави.

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