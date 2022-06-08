3 134 18
Зеленський та Шольц обговорили оборонну підтримку України та забезпечення продовольчої безпеки
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером ФРН Олафом Шольцем.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Провів телефонну розмову з Олафом Шольцем. Обговорили посилення оборонної підтримки України, забезпечення глобальної продовольчої безпеки, питання дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими. Наголосив на важливості ухвалення рішень для інтеграції України в Євросоюз", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+6 Marko Lukash
показати весь коментар08.06.2022 12:53
+4 Виктор Бороветский
показати весь коментар08.06.2022 13:00
+1 Валерий Коломиец 6a8f7b0f
показати весь коментар08.06.2022 12:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
То Шольцу нема, но чому ліверну ковбасу розігріти...
От ,шо ненадав, то таке. Главне ж , шо рібята паабщалісь.
"We are giving Ukraine more military aid than Britain, suggests Germany"
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/06/07/giving-ukraine-military-aid-britain-says-germany/?fbclid=IwAR2snrHZ8BxOe4EFekOelOVaCX5JS5bbHFwbSRLngY9lBCJQdLmlAZQX-rA
900 одиниць протитанкової зброї із 3 тисячами ***********,
2053 ракети для застарілого радянського ПЗРК "Стріла-2",
2600 протитанкових мін направленої дії,
300 звичайних протитанкових мін,
вибухівку,
100 тисяч гранат та 100 кулеметів MG-3,
16 млн патронів для стрілецького озброєння.