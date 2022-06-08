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Зеленський та Шольц обговорили оборонну підтримку України та забезпечення продовольчої безпеки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,шольц

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером ФРН Олафом Шольцем.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову з Олафом Шольцем. Обговорили посилення оборонної підтримки України, забезпечення глобальної продовольчої безпеки, питання дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими. Наголосив на важливості ухвалення рішень для інтеграції України в Євросоюз", -  зазначив глава держави.

Читайте: Німеччина робить для підтримки України не менше, ніж Велика Британія, - Шольц

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Німеччина - так . Шольц , Меркель,Шрьодер - чомусь ні .
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08.06.2022 12:53
+4
Шмальц завжди радий побалакать за допомогу. За його ж словами він обіцяв її більше всіх.
От ,шо ненадав, то таке. Главне ж , шо рібята паабщалісь.
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08.06.2022 13:00
+1
То в Німеччині соняшникова олія закінчилась. Це не жарт. Вони її з України в основному імпортували.
То Шольцу нема, но чому ліверну ковбасу розігріти...
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08.06.2022 12:56
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Німеччина завжди на допомозі Україні,щоб не писали. Особливо старі і похилого віку люди. Тримайтесь і бережіть Україну
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08.06.2022 12:50 Відповісти
Німеччина - так . Шольц , Меркель,Шрьодер - чомусь ні .
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08.06.2022 12:53 Відповісти
То в Німеччині соняшникова олія закінчилась. Це не жарт. Вони її з України в основному імпортували.
То Шольцу нема, но чому ліверну ковбасу розігріти...
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08.06.2022 12:56 Відповісти
Шмальц завжди радий побалакать за допомогу. За його ж словами він обіцяв її більше всіх.
От ,шо ненадав, то таке. Главне ж , шо рібята паабщалісь.
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08.06.2022 13:00 Відповісти
Прийшла команда від пуйла заглядувати Шольцу в очі для пана янелох.
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08.06.2022 13:01 Відповісти
А за озброєння бачу мова не йшла??((
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08.06.2022 13:07 Відповісти
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08.06.2022 13:24 Відповісти
Оговорили как дальше тянуть время с вступлением в ЕС и как мягко послать Англию с альтернативном союзе ,
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08.06.2022 13:30 Відповісти
Ой, фото зели в пиджаке... Не подрывайте авторитет нашего верховного главнокомандующего, фуражку ему и портупею!!!
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08.06.2022 13:52 Відповісти
Говорити з прорашистськими фріцами про посилення оборонної підтримки України ,це все одно, що після 2014 року рашиста рахували "адіноврот".
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08.06.2022 13:57 Відповісти
а шо Шольц вже зброї навіть не обіцяє?
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08.06.2022 14:27 Відповісти
ти диви який наш зе чемний?
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08.06.2022 14:42 Відповісти
****** шо дышит

"We are giving Ukraine more military aid than Britain, suggests Germany"
https://www.telegraph.co.uk/world-news/2022/06/07/giving-ukraine-military-aid-britain-says-germany/?fbclid=IwAR2snrHZ8BxOe4EFekOelOVaCX5JS5bbHFwbSRLngY9lBCJQdLmlAZQX-rA
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08.06.2022 14:56 Відповісти
Загальна допомога від уряду Німеччини поки виглядає наступним чином: 500 ПЗРК Stinger,
900 одиниць протитанкової зброї із 3 тисячами ***********,
2053 ракети для застарілого радянського ПЗРК "Стріла-2",
2600 протитанкових мін направленої дії,
300 звичайних протитанкових мін,
вибухівку,
100 тисяч гранат та 100 кулеметів MG-3,
16 млн патронів для стрілецького озброєння.

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08.06.2022 15:13 Відповісти
Арестович працює)
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08.06.2022 15:01 Відповісти
Зелений дебіл попросив вибачення за себе і таких як він дебілів?
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08.06.2022 15:13 Відповісти
 
 