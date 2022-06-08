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членство в ЄС (935) Кулеба Дмитро (3184)

Жодних сурогатів: Україна не сприймає альтернативи статусу кандидата на вступ до ЄС, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

кулеба

Україна не сприймає жодних альтернатив наданню статусу кандидата на вступ у Європейський союз.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми не будемо сприймати жодні сурогатні версії або альтернативи замість статусу кандидата, якими б вони не були. Нам потрібен статус кандидата на членство в ЄС. Не кандидата в кандидати, не потенційного кандидата чи інший сурогат, нічого іншого. Ми давно граємо в цю гру і знаємо, як це працює", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна відповідає критеріям статусу кандидата, але в Європі все ще є скептики, які намагаються нав'язати альтернативу.

Читайте: Європарламент рекомендуватиме надати Україні статус кандидата в ЄС

"Я хочу подякувати понад 200 громадянським і неурядовим організаціям, і як мені сказали, це найбільша в історії кількість організацій, які об'єдналися в рамках адвокаційної кампанії і підписали листа до іноземних урядів про те, що Україні в червні потрібно надати статус кандидата", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що статус кандидатства - це останній психологічний бар'єр в країнах-скептиках ЄС.

"Я не бачу жодних раціональних аргументів у наших скептиків", - сказав він.

Також читайте: Альтернативи нашому членству в ЄС немає, - Зеленський

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Що б ви розуміли,статус кандидата надає повне фінансування з фондів ЕС,для структурних перебудов,ця програма розрахована на багато років поки небуде досягнуто певних критеріїв для повноправного членства.Британія наш друг, але стільки фінансів вони не зможуть влити в Україну,з іншого боку , статус кандидата незаважає співробітництву з Лондоном.
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08.06.2022 13:11
+7
А Кулєба знає, що Зєлєнскій задля набуття Україною статусу кандидата письмово, у меморандумі пообіцяв призначити прокурора САП і досі цього не зробив?
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08.06.2022 13:03
+5
Британія пропонувала нам нову спілку, як на мене то краще.
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08.06.2022 13:01
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Британія пропонувала нам нову спілку, як на мене то краще.
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08.06.2022 13:01 Відповісти
ага а потім Джонсонюка не дай біг знімуть, і все, в сраці. то *союз*
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08.06.2022 13:01 Відповісти
Що б ви розуміли,статус кандидата надає повне фінансування з фондів ЕС,для структурних перебудов,ця програма розрахована на багато років поки небуде досягнуто певних критеріїв для повноправного членства.Британія наш друг, але стільки фінансів вони не зможуть влити в Україну,з іншого боку , статус кандидата незаважає співробітництву з Лондоном.
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08.06.2022 13:11 Відповісти
Критерии ,это освободить больше земли для больших корпораций.У кого больше денег,тот и заказывает музыку в ЕС,а это Германия,и в большой "дружной" семье ЕС,нам уготована роль сельхозпроизводителя,дальше они нас не пустят,все места уже заняты.Если кто -то думает,что нас засыпят технологиями,да,но для переработки сельхозпродукции,не более.За 30 лет сильно они нам помогали ,давали кредиты,что бы мы держались хоть как-то на плаву,кредиты разворовывались и брались новые ,и они всё это знали,пенсии платились(правда на 50%урезанные),прожиточный минимум подгонялся под бюджет,а не под "статус кво".ЕС при помощи московии нас 30 лет уже держит на коротком поводке.Ширше надо смотреть панове,а то так и будете всю жизнь с флагами какой-то партии бегать.
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08.06.2022 15:35 Відповісти
Коли вони пропонували і що?
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08.06.2022 15:50 Відповісти
Форева Кулєба!!
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08.06.2022 13:02 Відповісти
Форева Зеля-форева Кулеба.
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08.06.2022 14:42 Відповісти
если Украина не будет принята в ЕС то с этой минуты начнется последний отчет существования самого ЕС и НАТО... вот мы то знаем с чем и с кем имеем дело...я о **********... а вот в Европе пока туго долетает в бошку..... ничего как завоют сирены полетят ракеты в Европейские города и бабахи сразу ***** сбросите свою циничную проституточность..и збоченность...
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08.06.2022 13:02 Відповісти
мои мнения основаны на доступных ПУБЛИЧНЫХ данных информации и фактов--
-Греция..чуточку не вышла из ЕС только взяткав 50 млрд евро безвозвратно удержали страну в ЕСА
-Британия Брехит..наверное ЕС пострадало больше чем Британия...
-Иссландия -ее вычеркнули из ЕС де факто в отместку гонора и самостоятельности в ЕС...
- Польша конфликт с КСУ и Законами Польши которые не нравятся ЕС
-Страны Балтии уже нервуют по поводу будущего ЕС так и говорят что и как будет это просто ужас..
-Венгрия просто свесила ноги и плюет в лицо ЕС и НАТО а те утираются
-Финляндия и Швеция посмотрим на сколько лет заболтают вопрос приема в НАТО этих двух стран....
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08.06.2022 13:07 Відповісти
А Кулєба знає, що Зєлєнскій задля набуття Україною статусу кандидата письмово, у меморандумі пообіцяв призначити прокурора САП і досі цього не зробив?
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08.06.2022 13:03 Відповісти
Зачем нам ЕС вместе с Венгрией ?
Орбан будет рассказывать как нам жить ?
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08.06.2022 13:04 Відповісти
так і ми зможемо їх культури навчить)
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08.06.2022 13:13 Відповісти
а где прокурор САП ? Украину бандюки-олигархи и их слуги-мародеры превратили в коррупционную помойку. и война это только усугубляет.
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08.06.2022 13:06 Відповісти
хватить ******* про прокурора САП который нам навязали ЕС ***** нам их законы без членства ЕС ***** мне тарифы ЕСцена какв ЕС... все как в ЕС-- без членства ЕС ***** я спрашиваю мне то ********* ЕС если мы не в ЕС... когда будет в ЕС как все остальные Прибалтиика Болгария Румыния Албания там многие вопросы до сих пор не отвечают т ребованиям ЕС а они члены ЕС.. а мы отвечаем требвоаниям ЕС на 80% но на **** МОЗГИ... про сегодня ВОЙНУ И ЗАЩИТУ ЕС ОТ РАШКИ Я ВООБЩЕ МОЛЧУ... и мы этим гандонам ********** лесбиянкам и прочихз еврожопам должны ***** что то доказывать??!! ваы что ******* не лучше самим вместо Путина занять часть Европы а???!!! вернуть себе так сказать истогрические земли.... почему же ******** Путину можно а нам нет..у нас отрезают то что осталось крохиа эти ********* из ЕС отджайте еще что то ***** вам шо жалко... может от Европы отрезать в каждой стране по кусочку... а что вам жалко шо ли..???!!!
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08.06.2022 13:15 Відповісти
Нельзя беню обзывать сурогатом. Он обидится.
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08.06.2022 13:10 Відповісти
"Я не бачу жодних раціональних аргументів у наших скептиків", - сказав Кульоба - " Зеленський гарний президент боневтік!"
"Янелох ", - прокоментував боневтік.
Он вам нЄ ЛОХ! - запостив Мєдвєдєв.
Всі троє отримали вподобайки з ОП та партії "Слуга олігархату".
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08.06.2022 13:12 Відповісти
сколько денег без счета вбухано в эти PR-акции и лоббистов для прорисовки образа "боневтiка" - военная тайна. это каски и броники бойцы за свои покупают.
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08.06.2022 13:45 Відповісти
А як щодо вступу в НАТО? До сих пор НАТО Для ЗЕшоблы поганэ? Малорос зеленский до сих пор продвигает позаблокову Украину?
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08.06.2022 13:19 Відповісти
Ну вот и доказательство что Зелёный пасажир Вова предатель, замаскированный Путиным и Патрушевым под Спасителя Украины, распеарели его создали Имедж а оно сливает Украину медленно но УВЕРЕННО естественно не какой статус Члена ЕС Украина не получит они тянут время чтобы как можно больше погибло Войнов Украины это ЗРАДА!!!!! ЕСЛИ БЫ СЕЦЧАС УКРАИНА ВСТУПИЛА С АНГЛИЕЙ В СОЮЗ ТО ВОННА БЫЛА БЫ ВЫЙГРАНА И ПУТИН НЕ КОГДА БЫ НЕ ПУГАЛ ЯДЕРКОЙ УКРАИНУ ПОТОМУ КАК ПОЛУЧИЛ БЫ СЕРЬЁЗДНОЙ П,,,ЗДЫ В ОТВЕТ .что будет в скоре запаменайте ,,,,естественно Шольц и Макрон сразу не дадут ответ по вступлению в ЕС по просьбе Путина , но и не дадут отказ по просьбе Патрушева, почему вы спросите ,,а по тому чтобы тянуть время,,,******, пока РФ не заберёт пол Украины ,это план такой .Зелю уже выкупили США и Англия предложив альтернативу ЕС и сильную Альтернативу Англия Польша и Балтийские страны такое себе ОДКБ,,но Зеле дали указиаку не вступать ,,,,и сливать дальше Украину
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08.06.2022 13:21 Відповісти
Українцям не потрібен сурогат демократії у вигляді телемарафону з участю медведчуківських журналістів, який мастурбує за вказівкою.
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08.06.2022 13:25 Відповісти
Президенты Франции типа Саркози украл кусок Грузии в 2008 г...Франсуа Олланд украл кусок Донбасса в 2914....на очереди Макрон...что именно скомуниздит сегодняшний братан путлера...
Ваши версии?
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08.06.2022 13:32 Відповісти
Вступит в ЕС чтоб принять миллионы черножопых беженцев? Нет уж, как нибудь обойдёмся.
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08.06.2022 13:41 Відповісти
Самий найбільший сурогат ,який би можна було запропонувати Ккраїні і його народу, це сурогат статусу кандидата на вступ в Європейський союз. Із нинішніми відвертими прорашистами в ЄС фріцами.французами .Угорщиною .Австрією Україні і її народу нічого доброго у наборі слів "статус кандидата",котрі мало до чого зобов'язують ЄС світить.Кулєба міністр бабломойского , а не України і її народу.адже саме він агітував перед війною не голосувати за звернення ВРади до США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО,він один із тих, хто бачить Україну поза НАТО і один із тих ,хто протів союзу Англії.Польщі і України. Цікаво , що протів цього союзу рашистський окупант теж
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08.06.2022 13:48 Відповісти
Возможно, нужно было подавать заявку не в европейкий, а БРИТАНСКИЙ СОЮЗ (толку и пользы будет больше, а болтавни меньше)!
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08.06.2022 14:13 Відповісти
Это пока на уровне слухов,пусть официально предложат проект союза.
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08.06.2022 15:42 Відповісти
Кулебу зелені покусали.А досить довго був адекватним.
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08.06.2022 14:43 Відповісти
Цей чоловiк на прізвище Кулеба міг би вже розслабити ягодичні м'язи. В ЄС не потрібна країна банкрот в якій керують юні корупціонери, які не готувались до війни і в яких Притула забезпечує ЗСУ а ясні сонечка з Офісу Президента роблять вигляд, що це вони молодці і генії

Іншими словами, куди вам корупційним придуркам пхатись в ЄС? Ви думаєте, що якщо на нас напали то можна випросити і зброю і бабло і членство на дурачка? Ні, так не буде.
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08.06.2022 18:01 Відповісти
EC - это в общем четвертый рейх. Без всяких неполиткорректных намеков. В смысле, что это четвёртая попытка объединить значительную часть Европу под германской гегемонией, на этот раз экономической. Решение принимать ли Украину в кандидаты и когда зависит прежде всего от того, насколько это экономически выгодно Германии. Будет выгодно, возьмут, не будет выгодно, не возьмут. Вопрос в том, как сделать членство Украины в ЕС выгодным для Германии (и в меньшей степени Франции), в условиях когда им значительно выгоднее экономические связи с главным врагом Украины. Наивно думать, что эта задача имеет простое рушение. Но в дверь стучаться надо, даже если она закрыта на семь замков
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08.06.2022 23:52 Відповісти
 
 