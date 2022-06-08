Жодних сурогатів: Україна не сприймає альтернативи статусу кандидата на вступ до ЄС, - Кулеба
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Україна не сприймає жодних альтернатив наданню статусу кандидата на вступ у Європейський союз.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми не будемо сприймати жодні сурогатні версії або альтернативи замість статусу кандидата, якими б вони не були. Нам потрібен статус кандидата на членство в ЄС. Не кандидата в кандидати, не потенційного кандидата чи інший сурогат, нічого іншого. Ми давно граємо в цю гру і знаємо, як це працює", - сказав Кулеба.
За його словами, Україна відповідає критеріям статусу кандидата, але в Європі все ще є скептики, які намагаються нав'язати альтернативу.
"Я хочу подякувати понад 200 громадянським і неурядовим організаціям, і як мені сказали, це найбільша в історії кількість організацій, які об'єдналися в рамках адвокаційної кампанії і підписали листа до іноземних урядів про те, що Україні в червні потрібно надати статус кандидата", - сказав Кулеба.
Міністр додав, що статус кандидатства - це останній психологічний бар'єр в країнах-скептиках ЄС.
"Я не бачу жодних раціональних аргументів у наших скептиків", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Он вам нЄ ЛОХ! - запостив Мєдвєдєв.
Всі троє отримали вподобайки з ОП та партії "Слуга олігархату".
Ваши версии?
Іншими словами, куди вам корупційним придуркам пхатись в ЄС? Ви думаєте, що якщо на нас напали то можна випросити і зброю і бабло і членство на дурачка? Ні, так не буде.