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Рашисти надсилають погрози на телефони українським воїнам, закликають зрадити присягу, скласти зброю та здатися в полон, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

телефон,зсу

Російські окупанти погрожують українським військовим.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Спецслужби рф намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами. У них лунають заклики зрадити присягу, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога. Підсилюються погрози персональними даними (прізвища та імені особи, коду платника податків, місця реєстрації та, інколи, даними стосовно чисельності та складу сім'ї)", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі зазначили, що розсилка йде через SMS, а також через мобільні месенджери "Телеграм", "Вайбер", "Сігнал" або "Ватсап".

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"У тексті погроз йдеться про нібито точне встановлення місця знаходження особи, якій надійшло вказане повідомлення; зазначається, що, у випадку продовження служби, по місцях проживання власника телефону та його сім'ї буде завдано точних ракетних ударів. Надіслані такого типу погрози спрямовані в першу чергу на те, щоб дестабілізувати морально психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.

Зазвичай зазначені персональні дані осіб є застарілими (особа давно змінила місце реєстрації, переїхала в іншу місцевість, змінила підрозділ, у якому проходила військову службу, припинила проходження військової служби взагалі і таке інше)", - пояснили в ЗСУ.

Зазначається, що надіслані погрози є звичайними маніпуляціями людською психікою.

"Подібні дії ворога є одним із видів психологічної атаки, яка не підкріплюється жодними конкретними діями - "точного ракетного обстрілу" або "ми тєбя найдьом", - підсумували в Генштабі.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
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Коли вони вважали "Київ за три дня", "легка прогулянка", .... і тд - ніяких погроз вони НЕ НАДСИЛАЛИ!
Тупо "перли на кулемети".
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08.06.2022 13:14
+12
А рабссиянам понравилось постоянно ходить вслед за русским военным кораблем...
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08.06.2022 13:13
+8
Чисто психологическая атака, возможная благодаря предателям, которые до горячей фазы войны успели слить часть данных. Кацапы никогда не угрожают, когда хотят напасть. Наоборот, всячески делают вид, что атаковать не будут, чтобы объект агрессии потерял бдительность.
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08.06.2022 13:28
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А рабссиянам понравилось постоянно ходить вслед за русским военным кораблем...
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08.06.2022 13:13 Відповісти
СКАЖУ ОДНЕ:
Коли вони вважали "Київ за три дня", "легка прогулянка", .... і тд - ніяких погроз вони НЕ НАДСИЛАЛИ!
Тупо "перли на кулемети".
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08.06.2022 13:14 Відповісти
Оце воно і є сюрприз від дігідона?
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08.06.2022 13:17 Відповісти
-Кацапы, чому ви здалися в полон? -Мы обещали тебя найти!
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08.06.2022 13:21 Відповісти
Чисто психологическая атака, возможная благодаря предателям, которые до горячей фазы войны успели слить часть данных. Кацапы никогда не угрожают, когда хотят напасть. Наоборот, всячески делают вид, что атаковать не будут, чтобы объект агрессии потерял бдительность.
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08.06.2022 13:28 Відповісти
можуть і під час війни зливати данні. пан демченко на приклад?
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08.06.2022 13:32 Відповісти
Предатель Портнов , дружок Баканова , татарова рулит , без всяких погонь и наказаний Буданов только языком трепет и Данилов "чего изволите" бред несёт "не на часI" АТАКУЙТЕ ВРАГА , действуйте на упреждение , а не констатируйте Факты преступлений террористов рашистских
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08.06.2022 14:26 Відповісти
ИМ ТОЖЕ САМОЕ В ОТВЕТКУ!!!ПИТУХАМ!!!
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08.06.2022 13:29 Відповісти
А Єрмаку приходило? Якщо так, то що він відповів?
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08.06.2022 13:30 Відповісти
И нех покупать карточки через паспорт ВОЙНА!!!ДЫБИЛЫ!!!
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08.06.2022 13:33 Відповісти
А ведь ему говорили: «Дима, не едь в Украину, там тебе жопу порвут» Не верил
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08.06.2022 13:37 Відповісти
Порвали опу на Британский флаг
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08.06.2022 13:39 Відповісти
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08.06.2022 13:58 Відповісти
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08.06.2022 13:40 Відповісти
Номера телефонов солдат и офицеров ВСУ здали Порошенко и Турчинов...
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08.06.2022 14:10 Відповісти
Цікаво, а де кацапи взяли такі детальні персональні дані бійців ЗСУ? Від номера телефону до адрес проживання родичів?
Що скажуть наші СБУ, ДБР, кіберполіція та інші "органи"?
Зрадників, що злили бази даних, вже знайшли?
Кількість посадовців в країні, які мають повний доступ до баз даних, обмежена. Вирахувати можна за 72 години...
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08.06.2022 14:18 Відповісти
Дерьмачье , Буданов себалошвилли и его девкой любительницей *****‼️Помнюее фотку , где она держит👍 Перед звездой вонючего *****
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08.06.2022 14:29 Відповісти
сцить кацапня, ой як сцить
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08.06.2022 15:22 Відповісти
Смерть кацапам!
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08.06.2022 15:37 Відповісти
 
 