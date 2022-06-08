Рашисти надсилають погрози на телефони українським воїнам, закликають зрадити присягу, скласти зброю та здатися в полон, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти погрожують українським військовим.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Спецслужби рф намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами. У них лунають заклики зрадити присягу, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога. Підсилюються погрози персональними даними (прізвища та імені особи, коду платника податків, місця реєстрації та, інколи, даними стосовно чисельності та складу сім'ї)", - йдеться в повідомленні.
В Генштабі зазначили, що розсилка йде через SMS, а також через мобільні месенджери "Телеграм", "Вайбер", "Сігнал" або "Ватсап".
"У тексті погроз йдеться про нібито точне встановлення місця знаходження особи, якій надійшло вказане повідомлення; зазначається, що, у випадку продовження служби, по місцях проживання власника телефону та його сім'ї буде завдано точних ракетних ударів. Надіслані такого типу погрози спрямовані в першу чергу на те, щоб дестабілізувати морально психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух.
Зазвичай зазначені персональні дані осіб є застарілими (особа давно змінила місце реєстрації, переїхала в іншу місцевість, змінила підрозділ, у якому проходила військову службу, припинила проходження військової служби взагалі і таке інше)", - пояснили в ЗСУ.
Зазначається, що надіслані погрози є звичайними маніпуляціями людською психікою.
"Подібні дії ворога є одним із видів психологічної атаки, яка не підкріплюється жодними конкретними діями - "точного ракетного обстрілу" або "ми тєбя найдьом", - підсумували в Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
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