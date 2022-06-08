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У Миколаєві білборди пустили на протитанкові їжаки та конструкції для бліндажів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

миколаїв,бігборд,білборд

В місті вже прибрали половину білбордів, робота триває.

Про це повідомили у Департаменті внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міськради, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі місто очищено від близько 300-та білбордів. Їх прибрано майже 50% від загальної кількості в Миколаєві. І робота триватиме! Все, що демонтовано - стало протитанковими їжаками, конструкціями для блінджаів або насипів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Кім про обстріли Миколаєва: Зараз ситуація ще небезпечніша, ніж два тижні тому

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони. Тільки залізні яйця найвеличнішого лідера ********** не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було.
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08.06.2022 13:55
+8
Ще б в Києві їх попиляли б. Назавжди.
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08.06.2022 13:38
+3
Яка, що місто готується до війни...Краще б плакати чим ракети
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08.06.2022 13:53
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Ще б в Києві їх попиляли б. Назавжди.
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08.06.2022 13:38 Відповісти
На окружній білборд врятував будинок від артснаряду.
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08.06.2022 13:44 Відповісти
пощастило!
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08.06.2022 13:51 Відповісти
Не білборди мають рятувати будинки від обстрілів, а нормальне озброєння, яке Зєля похєрив.
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08.06.2022 14:16 Відповісти
що заважає робити бліндажі з залізобетону на фронті ?

зазлегід, на найбільш небеспечних напрямка
натомість навколо Києва будують укріплення із гівна та палок ,
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08.06.2022 14:03 Відповісти
Хоть одна хорошая новость
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08.06.2022 13:51 Відповісти
Яка, що місто готується до війни...Краще б плакати чим ракети
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08.06.2022 13:53 Відповісти
ще кращою новиною був би підрив мостів через Дніпро під час відступу
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08.06.2022 14:05 Відповісти
Лютий ПЛЮС +
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08.06.2022 13:52 Відповісти
бо їх трошка *****
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08.06.2022 13:55 Відповісти
кляті москалі за три місяці окупації Херсонщини встигли зробити три лінії оборони. Тільки залізні яйця найвеличнішого лідера ********** не спромоглися за ТРИ РОКИ щось зробити для оборони, а навпаки - зруйнувати те, що було.
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08.06.2022 13:55 Відповісти
До дебілів почало доходити
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08.06.2022 13:57 Відповісти
Які підараси пишуть цю рекламну ***** для мера казнокрада та його бариг, на яких завели кримінальні справи???? Коренєв вніс заставу в 2 млн грн і продовжує пиляти бюджет Миколаєва та керує гуманітаркою!!! Славнозвісний Брижатий вніс 1млн застави й продовжує через свої прокладки пилять 120 млн грн КП МИКОЛАЄВСЬКІ ПАРКИ під егідою -тополі на бліндажі! Покажіть хоча б один бліндаж з тополь, то мабуть для смертників???? А ви знаєте процедуру вивезення щита для бліндажа чи їжака? Думав хоч censor з народом
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08.06.2022 18:22 Відповісти
 
 