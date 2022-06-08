НАТО помилилося, не надавши Україні ПДЧ. Також помилкою були надто м’які санкції за Крим, - ексгенсек Альянсу Расмуссен
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
НАТО помилилося у своїх оцінках військового потенціалу Росії та в тому, що не надало Україні та Грузії плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО в 2008 році.
Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен (2009-2014 роки), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За його словами, під час саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році організація погодилася, що Україна та Грузія стануть членами альянсу, але не змогли домовитися щодо надання цим двом країнам ПДЧ в альянсі.
"І цей розкол всередині НАТО надіслав неправильний сигнал Путіну, який напав на Грузію через кілька місяців у серпні 2008 року", – сказав він.
Другою помилкою, вважає колишній генсек НАТО, була слабка реакція на анексію Росією Криму в 2014 році, коли були запроваджені "м’які" санкції. Це також, сказав він, створило в російського президента враження, що він "може майже без будь-яких витрат продовжувати захоплювати землю силою".
Водночас Расмуссен зазначив, що НАТО переоцінило військовий потенціал Росії.
"Незважаючи на величезні інвестиції у військову техніку та відновлення старих радянських баз, ми бачимо дуже слабку російську армію. Залишається з’ясувати, чому це так. Я думаю, що однією з причин може бути корупція. Але інший прорахунок полягає в тому, що ми недооцінили жорстокість і амбіції президента Путіна", – сказав він.
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Арестович что вопрос про выезд мужчин обговарюют в офисе. Типа пару недель и возможно решат☝
Все уже соскучились по французским винам и пасте болоньез👍
бо 73% викарбувано на лобі українців
"ни один танк не должен...
за НАТО - Вітя та Пєтя
проти НАТО - жЮля
хто заважав Расмусену просувати Україну в НАТО, коли він був дєлах
Тому Америка має надати Україні ракети, і на кожну випущену російську ракету - Україна має випускати ракету по росії.
Також Америка має надати Україні ядерну парасольку, щоб росія навіть не думала про запстосування ядерної зброї. Саме американці попросили нас відмовитись від яо, хай тоді тепер дають ядерні гарантії.
Не вірю.
Взагалі, в рамках євроатлантичної інтеграції України потрібно провести реформи і в ЄС, і в НАТО, а не лише в Україні, в тому числі стосовно викорінення корупції. Індекс сприйняття корупції - неадекватний показник для оцінки, ще гірший, ніж doing business, від якого відмовилися через маніпуляції. У кацапів по телевізору скажуть, що в них корупції нема, і вони будуть займати найвищі позиції в рейтингу сприйняття корупції. Треба інші критерії оцінки корупції і адекватніші методи боротьби з нею. Треба всеохоплюючий план дешредеризації.
Це ********* на думку, що в самому ЄВРОСОЮЗІ є країни...першого ешелону, другого і третього.... Україну вони трактують, взагалі як ПЯТОГО-ШОСТОГО....
ТІЛЬКИ ПОВЕРНЕННЯ ДО ЯДЕРНОГО СТАТУСУ.... ЦЕ ЄДИНЕ ЩО ПЕРЕВЕДЕ УКРАЇНУ в КРАЇНИ ПЕРШОГО ЕШЕЛОНУ.... В КРАЇНУ - САМ СОБІ ГОСПОДАР!!!!!
- перша і головна - московія;
- буксування реформ українською владою і розділення суспільної думки (тут теж не останню роль зіграла перша причина).
Як не як, Фінляндія і Швеція де факто інтегровані у всі європейські організації і відповідають всім критеріям. І це ні в кого не викликає сумнівів. Та й кцп поки не доросли, щоб впливати на вступ Фінляндії і Швеції.
був Петро Олексійович - все було...
Але я просто нагадаю, що одразу після касапової навали на Тбілісі з тодішніх керівників нашої держави (Президент, Прем'єр, Голова ВР) лише твоя жулька підтримала ***** (через газ, звісно) і щеняла Саака за його супротив ворогу.
Дісклеймер: цей коментар не є критикою пана Петра Порошенка.
але мабуть тобі відомо краще
***** з циганом знають, що вони можуть робити все що їм заманеться і їм за це нічого не буде. НІЧОГО. Зовсім нічого. Навіть якщо вони знищать усю Україну та вб'ють всіх українців - їм за це нічого не буде.