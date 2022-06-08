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Новини За кордоном
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НАТО (5151) ПДЧ (102) Расмуссен (70) членство в НАТО (1409)

НАТО помилилося, не надавши Україні ПДЧ. Також помилкою були надто м’які санкції за Крим, - ексгенсек Альянсу Расмуссен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

расмуссен

НАТО помилилося у своїх оцінках військового потенціалу Росії та в тому, що не надало Україні та Грузії плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО в 2008 році.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен (2009-2014 роки), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, під час саміту НАТО в Бухаресті в 2008 році організація погодилася, що Україна та Грузія стануть членами альянсу, але не змогли домовитися щодо надання цим двом країнам ПДЧ в альянсі.

"І цей розкол всередині НАТО надіслав неправильний сигнал Путіну, який напав на Грузію через кілька місяців у серпні 2008 року", – сказав він.

Дивіться: "Нравится, не нравится - НАТО расширяется. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом "АВВА", - російський гуморист Галкін про вступ Швеції та Фінляндії в альянс. ВIДЕО

Другою помилкою, вважає колишній генсек НАТО, була слабка реакція на анексію Росією Криму в 2014 році, коли були запроваджені "м’які" санкції. Це також, сказав він, створило в російського президента враження, що він "може майже без будь-яких витрат продовжувати захоплювати землю силою".

Водночас Расмуссен зазначив, що НАТО переоцінило військовий потенціал Росії.

"Незважаючи на величезні інвестиції у військову техніку та відновлення старих радянських баз, ми бачимо дуже слабку російську армію. Залишається з’ясувати, чому це так. Я думаю, що однією з причин може бути корупція. Але інший прорахунок полягає в тому, що ми недооцінили жорстокість і амбіції президента Путіна", – сказав він.

Також читайте: Ексгенсек НАТО розкритикував Шольца за позицію щодо України

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
ну хоч призналися що зробили помилку, а от мєркєль не вважає це помилкою і вибачатися не збирається.
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08.06.2022 13:50
+13
Девіз НАТО та Європи - помилялися, помиляємося і будемо помилятися...
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08.06.2022 13:52
+8
Ты же понимаешь, что давать ПДЧ Януковичу - это сродни тому, что размахивать перед ним шапкой. Результат был бы тем же. Пока ЮВ и ВА выясняли отношения, других результатов сложно было бы ожидать. И это не проблема или ошибка НАТО, а беда Украины.
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08.06.2022 13:51
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Пізно пити боржомі, коли печінка вже відвалилася.
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08.06.2022 13:49 Відповісти
Краще пізніше чим ніколи. Бути чи не бути в НАТО це уже питання часу,а Констатація це закріпила
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08.06.2022 13:52 Відповісти
Может сейчас зашевелятся❗

Арестович что вопрос про выезд мужчин обговарюют в офисе. Типа пару недель и возможно решат☝
Все уже соскучились по французским винам и пасте болоньез👍
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08.06.2022 14:00 Відповісти
ну хоч призналися що зробили помилку, а от мєркєль не вважає це помилкою і вибачатися не збирається.
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08.06.2022 13:50 Відповісти
меркель стара лесбуха. хто їй довіряв?
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08.06.2022 13:52 Відповісти
шлюха штазі
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08.06.2022 14:12 Відповісти
роздуплився, *******!😘
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08.06.2022 13:51 Відповісти
Ты же понимаешь, что давать ПДЧ Януковичу - это сродни тому, что размахивать перед ним шапкой. Результат был бы тем же. Пока ЮВ и ВА выясняли отношения, других результатов сложно было бы ожидать. И это не проблема или ошибка НАТО, а беда Украины.
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08.06.2022 13:51 Відповісти
теж вірно!

бо 73% викарбувано на лобі українців
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08.06.2022 13:53 Відповісти
Та не, там ющенко с петей фестивалили, воевали с юлей, нагревались на лохах устраивая рефинанс себе в карман
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08.06.2022 13:58 Відповісти
так то йулю давеча на саммит не пускали за кордон?))))

"ни один танк не должен...
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08.06.2022 14:06 Відповісти
вчи матчасть:
за НАТО - Вітя та Пєтя
проти НАТО - жЮля
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08.06.2022 14:14 Відповісти
есть юмор, есть люди которые его понимают и все остальные)))
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08.06.2022 14:50 Відповісти
"мужик задним умом крепок"

хто заважав Расмусену просувати Україну в НАТО, коли він був дєлах
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08.06.2022 13:51 Відповісти
Девіз НАТО та Європи - помилялися, помиляємося і будемо помилятися...
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08.06.2022 13:52 Відповісти
та зажди,йой, он почали си навчання)може якраз
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08.06.2022 13:53 Відповісти
Осознание ошибки первый шаг в её исправлении.
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08.06.2022 13:53 Відповісти
заявив "колишній" - тобто це приватна точка зору. Але коли сабж був не колишнім, звичайно ща казав інше
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08.06.2022 13:54 Відповісти
Дякуємо, Кеп!
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08.06.2022 13:54 Відповісти
какой уровень коррупции был в Украине (за грузию и спрашивать нечего) в 2008, 2014 и 2022 годах? какова динамика её изменения и как выполнялись требования запада, хотя бы начать ну хоть как-то бороться с этой всепоедающей страну заразой?
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08.06.2022 13:55 Відповісти
Европа слишком сыто жила, считая что с такими как Гитлер покончено во второй мировой войне и не замечая возрождения нового фюрера.
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08.06.2022 13:56 Відповісти
росія розуміє тільки силу.

Тому Америка має надати Україні ракети, і на кожну випущену російську ракету - Україна має випускати ракету по росії.

Також Америка має надати Україні ядерну парасольку, щоб росія навіть не думала про запстосування ядерної зброї. Саме американці попросили нас відмовитись від яо, хай тоді тепер дають ядерні гарантії.
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08.06.2022 13:57 Відповісти
Так Україна і не наполягала,згадайте як тодішний прем'єр-містер Ю. Тимошенко казала ,що тільки після референдуму буде це питання ставитися,хоча дерективи про переговори від парламенту та президента Ющенка тоді були.Як ми зараз бачимо Фінляндія та Швеція подали заявки без всяких референдумів!
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08.06.2022 13:57 Відповісти
А где же референдум? В липецке на конфетной фабрике?
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08.06.2022 13:59 Відповісти
Проводить референдум или не проводить - решает каждая страна в отдельности. В Финляндии, например, никаких референдумов о присоединение к НАТО даже и не планировали. Политика безопасности была очень простая и даже, до примитивности наивная и тупая. Что сейчас и продемонстрировала Турция - Финляндия и Швеция зависли на растяжке. А ведь, они не думали что такое произойдет и рассчитывали, что это простая формальность и остальные члены НАТО автоматически проголосуют - за. Но, у каждого под ковриком есть свои тараканы. А доктрина безопасности Финляндии, подразумевала опору на собственные силы (в мирное время), а в случае военной угрозы со стороны кацапстана - у нас есть "опция НАТО". То есть, мы тогда быстренько туда вступим и они с удовольствием нас примут. Для подачи заявки в НАТО достаточно решения "Едускунта" (Парламент Финляндии) и никаких референдумов больше не нужно. По опросам общественного мнения большинство народа было против НАТО, но если высшее военное и политическое руководство Финляндии примет решение о вступлении в НАТО, то абсолютное большинство народа поддержит это решение. За исключением коммунистов, разумеется - это так называемый "союз левых". Так и произошло, из 8 депутатов голосовавших против вступления в НАТО - 7 оказались коммунистами и один алкоголиком (он-же националист и бизнесмен, большой друг и агент влияния кацапстана). По опросам общественного мнения, 73% - за, 12 - против, 15 - *****. Среди военных, раньше была половина за НАТО, а теперь 91% - за.
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08.06.2022 15:51 Відповісти
До дебілів почало доходити?
Не вірю.
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08.06.2022 13:58 Відповісти
А тепер нехай подумає, яка ціна тих помилок...
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08.06.2022 14:01 Відповісти
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08.06.2022 14:03 Відповісти
Главная ошибка НАТО в составе ее членов!
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08.06.2022 14:03 Відповісти
Треба називати речі своїми іменами. Критичну масу чиновників НАТО, які приймали рішення, корумпувала або одурила кацапія.
Взагалі, в рамках євроатлантичної інтеграції України потрібно провести реформи і в ЄС, і в НАТО, а не лише в Україні, в тому числі стосовно викорінення корупції. Індекс сприйняття корупції - неадекватний показник для оцінки, ще гірший, ніж doing business, від якого відмовилися через маніпуляції. У кацапів по телевізору скажуть, що в них корупції нема, і вони будуть займати найвищі позиції в рейтингу сприйняття корупції. Треба інші критерії оцінки корупції і адекватніші методи боротьби з нею. Треба всеохоплюючий план дешредеризації.
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08.06.2022 14:07 Відповісти
Добре що хоч з ФІНАМИ і ШВЕДАМИ не помилилися ... Швиденько організували вступ, як це їм було потрібно....
Це ********* на думку, що в самому ЄВРОСОЮЗІ є країни...першого ешелону, другого і третього.... Україну вони трактують, взагалі як ПЯТОГО-ШОСТОГО....

ТІЛЬКИ ПОВЕРНЕННЯ ДО ЯДЕРНОГО СТАТУСУ.... ЦЕ ЄДИНЕ ЩО ПЕРЕВЕДЕ УКРАЇНУ в КРАЇНИ ПЕРШОГО ЕШЕЛОНУ.... В КРАЇНУ - САМ СОБІ ГОСПОДАР!!!!!
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08.06.2022 14:07 Відповісти
Таке явище є. Найяскравіший приклад - вступ Туреччини в ЄС. Але Україна не в ЄС і НАТО не через це, а через дві інших причини:
- перша і головна - московія;
- буксування реформ українською владою і розділення суспільної думки (тут теж не останню роль зіграла перша причина).
Як не як, Фінляндія і Швеція де факто інтегровані у всі європейські організації і відповідають всім критеріям. І це ні в кого не викликає сумнівів. Та й кцп поки не доросли, щоб впливати на вступ Фінляндії і Швеції.
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08.06.2022 14:17 Відповісти
Все эти бывшие такие четкие, дерзкие. Чего ж вы такими не были на своих посадах?
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08.06.2022 14:08 Відповісти
Что вы, они все тогда мечтали о едином рынке от "Лиссабона до владивостока" и рассчитывали пилить "по-черному" лес, газ и нефть. То есть, была иллюзия больших денег и поэтому, сильная коррупционная составляющая.
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08.06.2022 16:09 Відповісти
прийняття угорщини також помилка
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08.06.2022 14:09 Відповісти
Моя ж ти киця! А що так? Не взяли в Газпром? Які ж вони стають розумні і сміливі, як тільки злазять з керівного стільця
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08.06.2022 14:09 Відповісти
Вірно !

був Петро Олексійович - все було...
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08.06.2022 14:16 Відповісти
які змогли, такі й ввели. Санкцїї вводити - це не Расмусена, не НАТО прерогатива. Те, що потрібні були куди більші, і куди раніше, ще в 2008-му, при твоїй жульці - так за це Расмусен і каже.
Але я просто нагадаю, що одразу після касапової навали на Тбілісі з тодішніх керівників нашої держави (Президент, Прем'єр, Голова ВР) лише твоя жулька підтримала ***** (через газ, звісно) і щеняла Саака за його супротив ворогу.
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08.06.2022 18:55 Відповісти
Антипутінська коаліція в складі Меркель і Олланда. Смішно.
Дісклеймер: цей коментар не є критикою пана Петра Порошенка.
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08.06.2022 14:19 Відповісти
на дипломатичному фронті було зроблено немало і правили балом у Європі шмеркель (яка до речі не бачить своїх помилок) та оланд. взагалі не бачу сенсу критикувати Порошенко за міжнародну дипломатію.
але мабуть тобі відомо краще
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08.06.2022 14:21 Відповісти
ти 3,14дрило, сьогодні тільки зареєструвалося, а вже пів форуму засрало
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08.06.2022 14:49 Відповісти
Ніхто від помилок не застрахований, це стосується НАТО також. Головне вчасно виправити помилки.
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08.06.2022 14:17 Відповісти
Понять и простить ???
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08.06.2022 14:19 Відповісти
так ти ж цим тільки підтвердив, Що Порох, на відмінну від твоєї жульки, просував Україну до Європи.
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08.06.2022 18:51 Відповісти
Хай він це Меркель скаже, бо та стара шкапа себе "ні в чому не звинувачує", і вважає, що, мовляв, нічого не можна було зробити
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08.06.2022 14:26 Відповісти
А хто заважає посилити санкції за Крим зараз ?
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08.06.2022 14:31 Відповісти
Ви і надалі даєте ***** дозвіл на буль які злочини у центрі Європи.

***** з циганом знають, що вони можуть робити все що їм заманеться і їм за це нічого не буде. НІЧОГО. Зовсім нічого. Навіть якщо вони знищать усю Україну та вб'ють всіх українців - їм за це нічого не буде.
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08.06.2022 14:34 Відповісти
Нарешті включили РОЗУМ , не пройшло дев'яти років !
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08.06.2022 14:45 Відповісти
Не залежно від країни, свідомість людини дуже "радикалізується" після її звільнення з посади
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08.06.2022 15:03 Відповісти
а что мешает все исправить?
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08.06.2022 15:31 Відповісти
 
 