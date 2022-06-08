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Сьогодні вранці ворог вчергове обстріляв населені пункти Харківщини, поранено щонайменше 3 особи, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,обстріл,харківщина

Вранці 8 червня російські військові знову обстріляли населені пункти Харківської області, поранено щонайменше троє цивільних.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби обласної військової адміністрації у телеграмі.

"Сьогодні зранку ворог вчергове обстріляв населені пункти Харківщини. Станом на зараз травмовано трьох людей. Інформація доповнюється. У Харкові в районі Салтівки дві людини зазнали осколкових поранень. Один чоловік зазнав поранення в селі Коробочкине, Чугуївського району", – йдеться в повідомленні.

Адміністрація закликала жителів не нехтувати сигналами тривоги.

Читайте: Унаслідок ворожих обстрілів п'ятеро осіб загинули, 12 зазнали поранень за минулу добу на Харківщині, - Синєгубов

Автор: Наталя Джума
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Прилітає в Харків потроху від кацапів, але ППО молодці збивають кацапські ракети.
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08.06.2022 15:02 Відповісти
Угу. А народ с расслабленными батонами возвращается в город, ездит по базарам-супермаркетам на трамваях-троллейбусах.....
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08.06.2022 15:50 Відповісти
 
 