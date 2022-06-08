Мільйони людей можуть померти через голод, якщо Росія не розблокує українські порти, - глава МЗС Італії Ді Майо
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Мільйони людей можуть померти через голод, якщо Росія не зніме блокаду українських портів на Чорному морі. На цьому наголосив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Еспресо із посиланням на BBC.
"Блокування експорту зерна – це тримати в заручниках і засуджувати на смерть мільйони дітей, жінок і чоловіків", – сказав Ді Майо після зустрічі з представниками середземноморських країн та Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Він додав, що визначальними стануть кілька наступних тижнів.
Топ коментарі
+18 Дима Подлесный 4a8e3dca
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+16 Болунгарвік Віталій
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+15 Maksym Kovalchuk
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что поддерживает стремление РФ добиться отмены части западных санкций, мешающих экспорту продукции АПК.
- Совершенно законно, в обмен на согласие пропускать грузы с зерном и подсолнечным маслом из Украины на мировой рынок, добиваться устранения препятствий для российского экспорта (продовольствия). Считаем, что это было бы справедливо, - приводит его слова агентство ЭФЭ.
https://t.me/charter97_org/75122
ГДЕ дальнобойное орудие ???
ВСЕ ПРОИСХОДИТ КАК В КРЫМУ
- пошло переключение мобильных операторов на рашу
- сейчас начнут требовать перерегистрации недвижимости и бизнеса на граждан раши
- уже съезжаются коммунисты с красными флагами доя участия в выборах
АЛЕ, ЗЕ - Вы решили отдать область оккупантам ?
Мені серце болить за захисників України, за поранених і загиблих, за дітей сиріт.
А пану Луїджі Ді Майо і всім Європейським гуманістам за бажання загрібати жар чужими руками я висловлюю глибоку стурбованність.
Хочете гешефтів-не скигліть про розблокування портів,а зніміть нарешті засцані підгузники,і знищіть рашу.Там корінь всих бід
Розблокуйте порти ! ......