Україна очікує від саміту НАТО дива, але передумов для цього немає, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Україна очікує від саміту НАТО в Мадриді дива, але передумов для цього немає, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Про це він сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Моє реалістичне очікування від саміту НАТО - це те, що станеться диво. Якщо воно станеться - я буду щасливий. Поки що я передумов для цього не бачу. Я маю на увазі саме щодо позиції НАТО стосовно України", - зазначив Кулеба.
Глава МЗС додав, що поки що не бачить якихось потужних рішень, які НАТО готує для ухвалення на своєму саміті, щодо України чи чорноморської безпеки.
За його словами, Україна обговорює з Іспанією формат участі у саміті НАТО.
"Щодо формату участі України у саміті ми працюємо наразі з Іспанією, приймаючою державою, і визначаємося з оптимальним форматом, тому що у нас є певні обмеження, пов'язані з подорожами, у них є певні обмеження, пов'язані з позицією Угорщини. Якийсь формат придумаємо, щось відбудеться обов'язково", - наголосив Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
та це неможливо з іншої причини, адже іще недавно з владних кабінетів озвучили чергову причину війни - рух до нато занесений в конституцію
ну хоч по золотих дорогах покаталися, деякі зебіли дуже тішилися з цього.
а конкректніше ?
то чого там очікувати ?
Хитрожопые . Знают , что мир не будет отбирать эту область у раши принудительно - ООН войска не введёт и НАТО тоже
Теперь хитрожопый хремль ВЕДЁТ ХИТРУЮ ИГРУ под названием ЗА ЗЕРНОМ В ОДЕССУ .
И опять НАТО промолчит - их волнуют голодные негры , а не погибающие европейские украинцы