УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12773 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
4 891 27
НАТО (5151) саміт (607) членство в НАТО (1409) Кулеба Дмитро (3184)

Україна очікує від саміту НАТО дива, але передумов для цього немає, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кулеба

Україна очікує від саміту НАТО в Мадриді дива, але передумов для цього немає, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це він сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Моє реалістичне очікування від саміту НАТО - це те, що станеться диво. Якщо воно станеться - я буду щасливий. Поки що я передумов для цього не бачу. Я маю на увазі саме щодо позиції НАТО стосовно України", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС додав, що поки що не бачить якихось потужних рішень, які НАТО готує для ухвалення на своєму саміті, щодо України чи чорноморської безпеки.

За його словами, Україна обговорює з Іспанією формат участі у саміті НАТО.

Також читайте: НАТО помилилося, не надавши Україні ПДЧ. Також помилкою були надто м’які санкції за Крим, - ексгенсек Альянсу Расмуссен

"Щодо формату участі України у саміті ми працюємо наразі з Іспанією, приймаючою державою, і визначаємося з оптимальним форматом, тому що у нас є певні обмеження, пов'язані з подорожами, у них є певні обмеження, пов'язані з позицією Угорщини. Якийсь формат придумаємо, щось відбудеться обов'язково", - наголосив Кулеба.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Ви самі ці передумови і похєрілі за останні три роки.
показати весь коментар
08.06.2022 14:36
+7
за три роки можна було б і створити ці передумови...
та це неможливо з іншої причини, адже іще недавно з владних кабінетів озвучили чергову причину війни - рух до нато занесений в конституцію
показати весь коментар
08.06.2022 14:39
+7
не Україна, а тупа зелена влада. ми вже нічого не очікуємо, після того, як ви похерили прописаний у конституції курс в НАТО. я особисто очікую, що нас усіх тепер параша уб'є, беззбройних(
ну хоч по золотих дорогах покаталися, деякі зебіли дуже тішилися з цього.
показати весь коментар
08.06.2022 14:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви самі ці передумови і похєрілі за останні три роки.
показати весь коментар
08.06.2022 14:36 Відповісти
за три роки можна було б і створити ці передумови...
та це неможливо з іншої причини, адже іще недавно з владних кабінетів озвучили чергову причину війни - рух до нато занесений в конституцію
показати весь коментар
08.06.2022 14:39 Відповісти
є такий інтернет-ресурс "Офелія політіка бекстейдж. Веде його Алла Князєва. Впродовж останніх років на Пороха гівна накидувала на вентилятор і підносила зелю. Цю Офелію прихильницею Порошенка не назовеш. Так ось, в її статті "Проект "Путін" написано дослівно: "Рожанський вместе с Томом Гремом вьікручивал руки Порошенко, чтобьі он отказался от присоединения к НАТО и ЕС". Тим не менш, майже в останні дні каденції Порошенко домігся від Парламенту ( такої монобільшості в нього, нагадаю, не було) внести зміни в Конституцію. А з чим прийшло зелене чудо? З пропозицією влаштувтаи референдум щодо того, чи потрібно нам в НАТО, чи ні.
показати весь коментар
08.06.2022 16:47 Відповісти
не Україна, а тупа зелена влада. ми вже нічого не очікуємо, після того, як ви похерили прописаний у конституції курс в НАТО. я особисто очікую, що нас усіх тепер параша уб'є, беззбройних(
ну хоч по золотих дорогах покаталися, деякі зебіли дуже тішилися з цього.
показати весь коментар
08.06.2022 14:42 Відповісти
ти дурний чи з кацапстану? на країни НАТО, озброєні і захищені ядерною парасолькою, путлер сциться нападати. іди на балалайці пограй, зебіл.
показати весь коментар
08.06.2022 15:56 Відповісти
rebjata...poki u vas vlada ta silovie organi "kishat" ermakami , derkachami i prochimi arestovichami - variantov nemae. vse prosto. pustj u vas budet samaj krutaja armija v mire - vse ravno nevozmut poka nebude porjadok v gos-strukturah. nemae doverija- vot problema no1.
показати весь коментар
08.06.2022 14:44 Відповісти
горький перевод - "уже сколько лет и не только нато, как чуда ожидают хоть малейшего начала реформ и борьбы с коррупцией, но предпосылок для этого нет"
показати весь коментар
08.06.2022 14:49 Відповісти
na samom dele vse ne tak strashno kak vy pishete - no nuzhna zhelezna politichna volja shtoby eto izmenitj i potom neatigrivat vse v ZAD.
показати весь коментар
08.06.2022 14:56 Відповісти
Звичайно тільки диво ! Це ж треба так примудритися - обісрати всіх партнерів по НАТО, а потім сказати : ой, ви що обідились? А якщо серьйозно , то велася ціленаправлена робота , щоб посварити нас із усіма партнерами в НАТО !!!
показати весь коментар
08.06.2022 14:48 Відповісти
Ага...як завжди усі винні у тому, що ви зелохи!
показати весь коментар
08.06.2022 14:49 Відповісти
Не світить не НАТО, ні ЄС!! Поки країною керують ті , хто відкрив двері ворогу! Ті хто весь час ПЛЮВАВ в сторону тих, хто міг допомогти вижити. Ну, і поки мудрий лохторат буде таким "мудрим".
показати весь коментар
08.06.2022 14:52 Відповісти
! Ті хто весь час ПЛЮВАВ в сторону тих, хто міг допомогти вижити.

а конкректніше ?
показати весь коментар
08.06.2022 14:58 Відповісти
показати весь коментар
08.06.2022 14:55 Відповісти
Нато очолює імпотентний Столтенберг..

то чого там очікувати ?
показати весь коментар
08.06.2022 14:57 Відповісти
ага. столтенберг у вас, зебілів, винуватий, що ваша влада дурнувата навіть голову САПу не може призначити, і взагалі всіляко ігнорує будь-які кроки, потрібні для вступу.
показати весь коментар
08.06.2022 15:59 Відповісти
Выходит , что раша все таки отобрала Херсонскую область ⁉️Как раньше Крым ⁉️Без единого выстрела
Хитрожопые . Знают , что мир не будет отбирать эту область у раши принудительно - ООН войска не введёт и НАТО тоже
Теперь хитрожопый хремль ВЕДЁТ ХИТРУЮ ИГРУ под названием ЗА ЗЕРНОМ В ОДЕССУ .
И опять НАТО промолчит - их волнуют голодные негры , а не погибающие европейские украинцы
показати весь коментар
08.06.2022 15:03 Відповісти
Що за дичина "бєз єдіного вистрєла"? Думайте, про що пишете
показати весь коментар
08.06.2022 15:14 Відповісти
tak a sho vy predlogaete NATO robitj ? razbombitj parashu ? a esli otvetka vashim rodnym na golovu priletit ?
показати весь коментар
08.06.2022 15:24 Відповісти
При чому тут негри ? Фінляндія і Швеція фактично в НАТО . А до офіційного прийняття їх будуть прикривати США та інші партнери , реально прикривати . Просто їхні керівники не посилають президентів та прем'єрів в жопу і не мелють регулярно якусь фігню на тих . А люди не вибирають кравчуків , кучмів , януковичів та зеленських . А кульоба оця після такої заяви повинна подати у відставку . Бо гнати цього "дипломата" треба давно сраною мітлою .
показати весь коментар
08.06.2022 15:29 Відповісти
Всі вони розумні, коли "колишні". А коли сидять на посаді - то ссуть
показати весь коментар
08.06.2022 15:08 Відповісти
Що у нас за керівництво держави.Ниють і ниють (Нас ніхто не чека нам ніхто не допомага) вам дали керувати країною а не отримувати великі зарпати і брехати.Беріть приклад з ЗСУ і Українців які б'ють ворога і підтримують один одного.
показати весь коментар
08.06.2022 15:21 Відповісти
так вони ж стрілки переводять. самі просрали все, що тільки можна, а тепер на партнерів настрибують із претензіями.
показати весь коментар
08.06.2022 16:02 Відповісти
Враховуючи, кого туди послали від України, дива чекати дійсно не слід. СН просруть що завгодно.
показати весь коментар
08.06.2022 17:00 Відповісти
 
 