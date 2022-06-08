Українські родини втратять 1/4 бюджету, бідність може зрости до 58%, - Світовий банк

Українські домогосподарства втратять чверть бюджету через підвищення вартості життя, вважає регіональний директор Світового банку (СБ) у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"За нашими власними оцінками, втрати домогосподарств від шоку доходів і підвищення вартості життя становитимуть майже 25% бюджету домашніх господарств. Бідність, за найгіршого сценарію, може досягти 58% у 2023 році", - зазначив він.

За прогнозами, це підштовхне ще мільйони людей до отримання соціальної допомоги.

"Саме тому банк підтримував і буде надалі підтримувати програму Гарантованого мінімального доходу, зокрема за допомогою нової виплати в розмірі $50 млн", - повідомив регіональний директор СБ.

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Він також нагадав, що СБ готується надати Україні позику майже в $100 млн у межах перерозподілу коштів позики для підтримки програми допомоги переселенців на період запровадження воєнного стану.