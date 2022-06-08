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Українські родини втратять 1/4 бюджету, бідність може зрости до 58%, - Світовий банк

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

деньги,бедность,задолженность,нищета,кошелек

Українські домогосподарства втратять чверть бюджету через підвищення вартості життя, вважає регіональний директор Світового банку (СБ) у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"За нашими власними оцінками, втрати домогосподарств від шоку доходів і підвищення вартості життя становитимуть майже 25% бюджету домашніх господарств. Бідність, за найгіршого сценарію, може досягти 58% у 2023 році", - зазначив він.

За прогнозами, це підштовхне ще мільйони людей до отримання соціальної допомоги.

"Саме тому банк підтримував і буде надалі підтримувати програму Гарантованого мінімального доходу, зокрема за допомогою нової виплати в розмірі $50 млн", - повідомив регіональний директор СБ.

Також читайте: Світовий банк погіршив прогноз щодо інфляції: не 15%, а 20% до кінця року

Він також нагадав, що СБ готується надати Україні позику майже в $100 млн у межах перерозподілу коштів позики для підтримки програми допомоги переселенців на період запровадження воєнного стану.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+4
І це теж завдяки 73 відсоткам уставших АТ вайни любителям ржать жрать і срать
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08.06.2022 14:54
+4
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08.06.2022 15:06
+3
Зєбоби, ну як, ви вже наржалися чи треба ще поржати?
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08.06.2022 14:53
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Це ***** ,в кращому випадку 1\4 не враховуюси на курс долара
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08.06.2022 14:41 Відповісти
Яка зараз ситуація з роботою взагалі?
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08.06.2022 14:52 Відповісти
а з зарплатами?
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08.06.2022 16:15 Відповісти
а в росії рубль укріпився, до курсу 60 рублів за долар.

тому що Європа все ще купує російську нафту і газ.
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08.06.2022 14:41 Відповісти
І скільки можна купити в одні руки?
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08.06.2022 14:46 Відповісти
пане Сергію, хєрні про укріплення не кажіть ! москалі повідрубали ВСЕ - від своєї біржі до сплати за імпортними контрактами, щоб застопороити купівлю-продаж валюти. тож на тлі того, що валюту не можна купити, вона нікому не потрібна + додали повний контроль курсу.
з іншої сторони при особистих розрахуунках на міжнародних торговельних майданчиках на кшталт aliexpress курс становить 105-135 (в залежності від мерчанта). таким чином, сміливо кажемо прозростання доллара до "фублі" майже удвічі.
І це, як Ви вірно зауважили, при тому, що і Європа платить, і інфрастуктуру цієї недокраїни ніхто не нищів.
тож економіка рашки у серьозній дупі за рахунок санкцій та бойкоту зі сторони провідних компаній, а ми падаємо завдяки фізичний руйнації підприємств, заблокованим портам та недолугості владного управління !
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08.06.2022 15:18 Відповісти
Сходи купи той доллар по 60. Якщо купиш хочаб 100, тоді тобі повірять
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08.06.2022 16:47 Відповісти
Сколько стоит жизнь человека в Украине.
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08.06.2022 14:44 Відповісти
Жизнь человека безценна.... ничего не стоит.
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08.06.2022 15:31 Відповісти
Циплят по осені рахують...
От носієм тоді пожнем ..скільки посієм по яких цінах на склянку скільки зберем ....яка буде ціна на основні продукти у вересні жовтні?
Тоді і бідних показуємо.
Добре якщо реально буде 1/4
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08.06.2022 14:48 Відповісти
Зєбоби, ну як, ви вже наржалися чи треба ще поржати?
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08.06.2022 14:53 Відповісти
а то путiн нападе! га-га-га
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08.06.2022 14:56 Відповісти
Занадто оптимістичні прогнози для більшості країни! А де-не-де і +25% передбачається...
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08.06.2022 14:54 Відповісти
І це теж завдяки 73 відсоткам уставших АТ вайни любителям ржать жрать і срать
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08.06.2022 14:54 Відповісти
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08.06.2022 15:06 Відповісти
бізнес в мінусах,віза в Канаду вже приготовлена. Чекаємо перемоги і на заробітки ((((
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08.06.2022 15:18 Відповісти
Какие 25%? Уже сейчас жизнь подорожала на 50-70% и это только начало. Если ВВП упадет на 44% то жизнь подорожает на 90%....
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08.06.2022 15:26 Відповісти
Назвіть мені країну світу, на території якої би проходили бойові дії , і вона при цьому багатіла. Дякуємо богу, що у нас інфляція тільки 17%, для порівняння у Польщі чи Чехії десь 11-12%.Так що не все так хєрово як здається.могло бути дуже гірше.
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08.06.2022 16:44 Відповісти
Ну как бы не порохобот но с 2014 года война не заканчивалась,а как то богатели
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08.06.2022 21:39 Відповісти
О чём он шепчет - гарантированный минимальный доход!?!?!? Наша верховна зрада приняла,а кабмин и президент подписали прожиточный минимум 2000гр..Я могу только представить,как они там ржали над народом-лохом!!!
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08.06.2022 18:24 Відповісти
 
 