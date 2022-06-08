Українські родини втратять 1/4 бюджету, бідність може зрости до 58%, - Світовий банк
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Українські домогосподарства втратять чверть бюджету через підвищення вартості життя, вважає регіональний директор Світового банку (СБ) у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі.
Про це він сказав в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"За нашими власними оцінками, втрати домогосподарств від шоку доходів і підвищення вартості життя становитимуть майже 25% бюджету домашніх господарств. Бідність, за найгіршого сценарію, може досягти 58% у 2023 році", - зазначив він.
За прогнозами, це підштовхне ще мільйони людей до отримання соціальної допомоги.
"Саме тому банк підтримував і буде надалі підтримувати програму Гарантованого мінімального доходу, зокрема за допомогою нової виплати в розмірі $50 млн", - повідомив регіональний директор СБ.
Він також нагадав, що СБ готується надати Україні позику майже в $100 млн у межах перерозподілу коштів позики для підтримки програми допомоги переселенців на період запровадження воєнного стану.
Будь ласка, зачекайте...
тому що Європа все ще купує російську нафту і газ.
з іншої сторони при особистих розрахуунках на міжнародних торговельних майданчиках на кшталт aliexpress курс становить 105-135 (в залежності від мерчанта). таким чином, сміливо кажемо прозростання доллара до "фублі" майже удвічі.
І це, як Ви вірно зауважили, при тому, що і Європа платить, і інфрастуктуру цієї недокраїни ніхто не нищів.
тож економіка рашки у серьозній дупі за рахунок санкцій та бойкоту зі сторони провідних компаній, а ми падаємо завдяки фізичний руйнації підприємств, заблокованим портам та недолугості владного управління !
От носієм тоді пожнем ..скільки посієм по яких цінах на склянку скільки зберем ....яка буде ціна на основні продукти у вересні жовтні?
Тоді і бідних показуємо.
Добре якщо реально буде 1/4