Росіяни - друга армія світу. Вони вже теж на цій війні навчилися воювати, - Данілов
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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов застерігає українців від настроїв, що армія РФ нібито "слабка" та "не вміє воювати".
Про це він сказав у ефірі загальнонаціонального телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".
Данілов наголосив, що він не з тих, хто вважає, що армія Росії "якась там слабка", що військовослужбовці там "якісь тупі" або "не вміють воювати".
"Ми маємо справу з другою армією світу. Вони також вже навчилися на цій війні воювати", – сказав він.
Зараз у нас 1200 км фронту, пояснив секретар РНБО, і таку протяжність дуже складно контролювати.
Він наголосив, що коли хтось критикує Захід за неквапливість із постачанням озброєнь Україні, важливо не забувати, що "ніхто нічим нам не зобов'язаний".
"Мені складно уявити, що б ми робили в перші дні без NLAW, "Джавелін", "Стінгерів. <...> Ми вважаємо, що нам усі повинні, а це трішечки не так", – сказав він.
Допомога йде "щодня", запевнив він.
Будь ласка, зачекайте...
Але так, це навіть не друга, а перша армія світу, але у війні з мирними та дітьми...