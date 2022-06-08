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Росіяни - друга армія світу. Вони вже теж на цій війні навчилися воювати, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов застерігає українців від настроїв, що армія РФ нібито "слабка" та "не вміє воювати".

Про це він сказав у ефірі загальнонаціонального телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

Данілов наголосив, що він не з тих, хто вважає, що армія Росії "якась там слабка", що військовослужбовці там "якісь тупі" або "не вміють воювати".

"Ми маємо справу з другою армією світу. Вони також вже навчилися на цій війні воювати", – сказав він.

Зараз у нас 1200 км фронту, пояснив секретар РНБО, і таку протяжність дуже складно контролювати.

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Він наголосив, що коли хтось критикує Захід за неквапливість із постачанням озброєнь Україні, важливо не забувати, що "ніхто нічим нам не зобов'язаний".

"Мені складно уявити, що б ми робили в перші дні без NLAW, "Джавелін", "Стінгерів. <...> Ми вважаємо, що нам усі повинні, а це трішечки не так", – сказав він.

Допомога йде "щодня", запевнив він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+46
Цей той самий Данілов
Але так, це навіть не друга, а перша армія світу, але у війні з мирними та дітьми...
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08.06.2022 15:08
+32
Підводить під мирову угоду з кацапами
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08.06.2022 15:03
+30
Саме після оманського договорняку пішли зриви оборонного замовлення та велике крадівництво, так що Зеля там насправді підписав здачу України
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08.06.2022 15:22
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Сторінка 2 з 2
Накінець-то зявилася твереза оцінка обстановки. Пора відходити від ейфорії перших днів війни. Настав час діяти за принципом: менше тік-току, більше навчатися воювати! Не на джипах, моноколесі.., а в окопах.
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09.06.2022 09:43 Відповісти
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