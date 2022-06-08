Енергетики попри ворожі обстріли повернули світло для тисяч жителів у районі Бахмута, - ДТЕК

Енергетики повернули світло жителям Бахмутського та Покровського районів на Донеччині, що понад тиждень були без світла через безперервні ворожі обстріли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

"Загалом 7 червня фахівці ДТЕК Донецькі електромережі змогли повністю чи частково повернути електроживлення до 16 населених пунктів Донецької області. Знову зі світлом понад 11 тисяч родин", - кажуть у ДТЕК.

Також відновлено електропостачання в Покровському і Краматорському районах, що напередодні зазнали обстрілів з боку російських окупантів.

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Без світла залишаються 313 населених пунктів Донецької області через те, що енергетики не мають змоги провести там ремонти.

Найскладнішими напрямками залишаються Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти мереж.

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