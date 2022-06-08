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Енергетики попри ворожі обстріли повернули світло для тисяч жителів у районі Бахмута, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дтек

Енергетики повернули світло жителям Бахмутського та Покровського районів на Донеччині, що понад тиждень були без світла через безперервні ворожі обстріли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

"Загалом 7 червня фахівці ДТЕК Донецькі електромережі змогли повністю чи частково повернути електроживлення до 16 населених пунктів Донецької області. Знову зі світлом понад 11 тисяч родин", - кажуть у ДТЕК.

Також відновлено електропостачання в Покровському і Краматорському районах, що напередодні зазнали обстрілів з боку російських окупантів.

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Без світла залишаються 313 населених пунктів Донецької області через те, що енергетики не мають змоги провести там ремонти.

Найскладнішими напрямками залишаються Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський та Великоновосілківський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоби проводити ремонти мереж.

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Обычно разводку проводов делают в подземных колодцах - это нормальная европейская практика . Но для ДТЭК - это большие накладные расходы , потому и стоят старые и новые столбы с сетями проводов . Такой убогий подход в инфраструктуре по всей Украине - никогда ни одного премьера не волновал этот вопрос .
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08.06.2022 15:50 Відповісти
Конечно, если назначают зам министрами инфраструктуры людей с журналистским образованием ( типа Мустафы Найема) , то чему удивляться убогим сетям проводов на старых столбах по всей Украине
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08.06.2022 15:51 Відповісти
Націоналізація обл енерго не на часі? Призначені фсб алігатори продовжують свою справу.
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08.06.2022 17:15 Відповісти
 
 