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В більшій частині України навчальний рік має розпочатись в режимі офлайн, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

школа,учитель

В українських закладах освіти проведуть реконструкцію укриттів перед початком навчального року.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Навчальний рік в Україні має розпочатись офлайн у більшій частині країни. Наше завдання - забезпечити максимально можливу безпеку дітей під час навчального процесу", - наголосив глава уряду.

Це питання обговорили під час наради за участі МОН, МВС, Мінінфраструктури, Мінрегіону та ДСНС.

За даними Міністерства освіти і науки, цього року готуються піти до перших класів до 400 тис. дітей.

Так, Шмигаль доручив  ДСНС, Мінрегіону та обласним ВЦА перевірити всі укриття в закладах освіти та поблизу них, організувати умови, необхідні для перебування там дітей і дорослих.

"Мінінфраструктури та Мінрегіону провести реконструкцію таких укриттів там, де це необхідно. Обласним ВЦА, ДСНС та іншим визначити маршрути руху до захисних споруд. Забезпечити посилену охорону садочків, шкіл, вишів. Забезпечити заклади освіти резервними та автономними джерелами енергозбереження. Забезпечити підвезення дітей до школи там, де це необхідно", - підсумував прем'єр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Сейчас люди не знают что завтра будет, а у него учебный год оффлайн.
Забей дуло
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08.06.2022 15:41
+8
Чтобы ракетой по школе влупили и сделали братскую могилу ???
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08.06.2022 15:42
+7
где арест этой суки погубившей людей?
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08.06.2022 15:58
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Сейчас люди не знают что завтра будет, а у него учебный год оффлайн.
Забей дуло
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08.06.2022 15:41 Відповісти
Чтобы ракетой по школе влупили и сделали братскую могилу ???
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08.06.2022 15:42 Відповісти
Шмигаль мабудь ідіот
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08.06.2022 16:52 Відповісти
Клинический идиот. Какая усиленная охрана? От ракет? В школах бомбоубежища? Давно? А после школы что?
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08.06.2022 15:46 Відповісти
они больные? много школ разбомблено и остальные постоянно под прицелом!!!
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08.06.2022 15:47 Відповісти
Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите.

("Иван Васильевич меняет профессию")
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08.06.2022 15:50 Відповісти
ВАС треба навіть не в офлайн, а до пекла
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08.06.2022 15:51 Відповісти
Вночі 6 червня на по стадіону, де був розташований госпіталь, вдарили 3 ворожих ракети і ще одна прилетіла в районну адміністрацію. Багато загиблих та поранених. Повністю знищено унікальне устаткування госпіталя.
"Слуга" Ігор Негулевський видав розташування польового госпіталю! 3 червня народний депутат похвалився на своїй сторінці фейсбук тим, що в його окрузі за допомоги Нідерландів вдалося відкрити польовий госпіталь на базі Баштанської райлікарні.
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08.06.2022 15:57 Відповісти
где арест этой суки погубившей людей?
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08.06.2022 15:58 Відповісти
СБУ не працює зовсім
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08.06.2022 16:51 Відповісти
Это не выглядит разумно - как с казармами с солдатами, куда по сосредоточению людей прилёты были . . . Лучше, пока война идёт, чтобы оффлайн учёба была - каждый сидит у себя дома или может даже за границей, но учится в украинской школе. Так детям намного безопаснее. Благодаря COVID-19 солидный опыт дистанционного образования есть, я бы этим пользовался. А то ракетой с территории рф по любой украинской школе эти людоеды достать могут для дестабилизации внутриполитической обстановки, запугивания, вброса тезиса "пора закончить эту войну, сколько ещё будет смертей . . .".

Я бы не отменял дистанционку. Это глупо.
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08.06.2022 17:33 Відповісти
А прилёт будет обязательно!
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08.06.2022 21:06 Відповісти
Всё правильно, но вы имели ввиду слово "онлайн", наверное.
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08.06.2022 22:23 Відповісти
Пускай и шмигало отдает своего ребенка в школу,садик.Как раз оффлайн во время войны неуместен
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09.06.2022 08:24 Відповісти
 
 