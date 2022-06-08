Україна та РФ провели обмін тілами загиблих військових за формулою "50 на 50"

На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією за формулою "50 на 50".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.

З 50-ти наших захисників 37 - героїчні оборонці Азовсталі.

Операція з обміну проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України", - йдеться в повідомленні.

Процес повернення тіл загиблих українських військових триває, зазначили в міністерстві.

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