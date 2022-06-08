Україна та РФ провели обмін тілами загиблих військових за формулою "50 на 50"
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На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією за формулою "50 на 50".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка.
З 50-ти наших захисників 37 - героїчні оборонці Азовсталі.
Операція з обміну проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та іншими силовими структурами України", - йдеться в повідомленні.
Процес повернення тіл загиблих українських військових триває, зазначили в міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
бо щось про зданих у полон і обдурених в гарантіях живих (та навряд здорових) військових АЗОВУ мало що відомо...і це тільки додає суму і сумніву...
Плохо Верещук работает...
таке ганьбище, таке горе, нема ніяких сил(((
Але гімняним коментаторам головне не вшанувати пам'ять полеглих, - їм перш за все конче необхідно найостаннішими словами обісрати нинішню владу!
Побійтеся бога! Всьому свій час, і своє місце!
В такій темі ваш срач виглядає вкрай огидно і мерзенно.
Вічна шана українським хлопцям і дівчатам, полеглим за волю України!
Ганьба диванному бидлу, яке словесним поносом обгиджує навіть найсвятіші почуття.