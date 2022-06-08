Колишній "слуга народу" Ковальов став зрадником та взяв участь у нараді з представником Путіна на Херсонщині
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Екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов провів зустріч із представником Кремля та наголосив: "Росія тут назавжди".
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
На окупованій Херсонщині Ковальов зустрівся із першим заступником керівника Адміністрації президента Російської Федерації Сергієм Кирієнком.
"По-перше, було заявлено, що Росія тут всерйоз і назавжди!" - пише колишній "слуга народу".
За його словами, планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини до економічної моделі Росії з усіма інструментами підтримки аграріїв, які діють у РФ.
"Думаю, що скажу не лише про себе, а й інших учасників зустрічі – люди вийшли з усвідомленням, що Росія нас чує та розуміє", - зазначив він.
Ковальов додав, що також обговорювався статус Херсонської області: "Росія назавжди і найтісніша інтеграція з Росією вже відбувається".
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Коломойский неоднократно подтверждал сотрудничество с Портновым. "Он мне юридически помогает лет 20", - заявил олигарх в интервью в 2019 году.
Портнов также помогал бизнес-партнерам Коломойского братьям Суркисам
Именно Суркисы познакомили Портнова с Виктором Медведчуком. "Я имею честь обмениваться мнениями с Виктором Медведчуком, - говорил ПОРТНОВ в одном из интервью в 2008 году. - Виктор Владимирович - уважаемый мной человек. Нравится это кому-то или нет - роль Медведчука в развитии государства, без сомнения, очень существенна".
https://www.liga.net/politics/articles/jizn-i-dengi-andreya-portnova-istoriya-kotoraya-nachinaetsya-v-kriminalnom-luganske
У 2014 (Коломойский)ДУЖЕ ДОПОМІГ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ІЛОВАЙСЬКА, А ПОТІМ 5 РОКІВ ЗВИНУВАЧУВАВ УСІХ ІНШИХ У ЦЬОМУ.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1124132.0
Джерело: британське видання The Times, яке має в розпорядженні документи позовів юристів Абрамовича проти Європейського Союзу та уряду Сполученого Королівства
Дослівно лист Арахамії: "Завдяки сприянню пана Абрамовича, (українська та російська - УП) делегації досягли домовленостей щодо організації гуманітарних коридорів, через яких змогли врятувати більше 400 000 людей.
Крім цього, його зусилля з обміну військовополоненими допомогли звільнити з полону кілька сотень людей. Абрамович продовжує бути глибоко залученим у процес перемовин, а також організації гуманітарної допомоги". https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/8/7351310/
Смірнов Фігурант скандалу «Трубу прорвало» - його голос чути на записах з кабінету директора ДБР Романа Труби
«Роман Михайлович (Труба), я прошу вибачення, що тебе смикаю. Мені спускають великі завдання», - починає цю бесіду голос, схожий на Смирнова.
Трубу також відпустили тихо-мирно на «заслужений» відпочинок
Сам Президент публічно звинуватив його у зраді.
Наумов втік, по ньому є справа про державну зраду.
Є питання. Наумова у СБУ привів Баканов. Зробив йому фантастичний карьерний зріст. Наумов фактично керував СБУ і не вилазив з кабінету Баканова.
Наумов фактично керував митницею і крав масштабно. Ми публиковали про це десятки матеріалів. Нам казали, що це - замовлення.
І ось, Наумов - зрадник. А хто ж тоді Баканов?
Може, це допоможе розслідуванню того, хто здав Херсонську область?
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что Кремль "принял [это] к сведению". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві. Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський
https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
крадуни і зрадники теж можуть бути адекватними ...
В тому і проблема, що людина повинна боліти Україною генетично, а щоб таке сталося потрібно соціалізуватися в українському середовищі і суспільстві, а так звані правлячі еліти не являються представниками українського народу тому і не відчувають як це : любити Україну, боліти Україною, плекати Україну ... Як так се сталося то вже зовсім інше питання
каналом що?
22 июня 2019
СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.
Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу.
ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ВИЗИТА БАКАНОВА В США БЫЛА ПОПЫТКА НАЧАТЬ ПРОЦЕДУРУ ОТЗЫВА ИСКА "ПРИВАТ-БАНКА" К ГРУППЕ КОЛОМОЙСКОГО И К.
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять.
Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063985545703
Та угнана.
Фактчекінг або 20$?
І розповідав що обов'язково повернеться, але нагоди нема.
потім його тихенько виключили, і тепер він «колишній». Жадоба людська не має меж.
Гетьманцев тоже зрадник только почему то до сих пор не сидит
Можно уже не СН(слуга народа), а ПН (предатели народа) называть.