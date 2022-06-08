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Колишній "слуга народу" Ковальов став зрадником та взяв участь у нараді з представником Путіна на Херсонщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ковальов

Екснардеп "Слуги народу" Олексій Ковальов провів зустріч із представником Кремля та наголосив: "Росія тут назавжди".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

На окупованій Херсонщині Ковальов зустрівся із першим заступником керівника Адміністрації президента Російської Федерації Сергієм Кирієнком.

"По-перше, було заявлено, що Росія тут всерйоз і назавжди!" - пише колишній "слуга народу".

За його словами, планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини до економічної моделі Росії з усіма інструментами підтримки аграріїв, які діють у РФ.

"Думаю, що скажу не лише про себе, а й інших учасників зустрічі – люди вийшли з усвідомленням, що Росія нас чує та розуміє", - зазначив він.

Ковальов додав, що також обговорювався статус Херсонської області: "Росія назавжди і найтісніша інтеграція з Росією вже відбувається".

Читайте: Ковальова виключено із фракції "Слуга народу". Однопартійці підозрюють нардепа у держзраді

Колишній слуга народу Ковальов став зрадником та взяв участь у нараді з представником Путіна на Херсонщині 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+96
Хто б сумнівався у зелених гнидах
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08.06.2022 16:42
+83
Как раз перед войной , ОП. д'ерьмак и Татаров переписали на
Ковалёва 4 -й канал ‼️
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08.06.2022 16:50
+79
К сожалению он там не один такой.
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08.06.2022 16:40
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В 2001 году ПОРТНОВ заключил договор на юридическое обслуживание с ПриватБанком Коломойского.

Коломойский неоднократно подтверждал сотрудничество с Портновым. "Он мне юридически помогает лет 20", - заявил олигарх в интервью в 2019 году.

Портнов также помогал бизнес-партнерам Коломойского братьям Суркисам

Именно Суркисы познакомили Портнова с Виктором Медведчуком. "Я имею честь обмениваться мнениями с Виктором Медведчуком, - говорил ПОРТНОВ в одном из интервью в 2008 году. - Виктор Владимирович - уважаемый мной человек. Нравится это кому-то или нет - роль Медведчука в развитии государства, без сомнения, очень существенна".

https://www.liga.net/politics/articles/jizn-i-dengi-andreya-portnova-istoriya-kotoraya-nachinaetsya-v-kriminalnom-luganske
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08.06.2022 17:37 Відповісти
Інтерв'ю НВ. Філатов: "КОЛОМОЙСЬКИЙ сміявся над розбомбленим аеропортом - це за межею добра і зла"

У 2014 (Коломойский)ДУЖЕ ДОПОМІГ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ІЛОВАЙСЬКА, А ПОТІМ 5 РОКІВ ЗВИНУВАЧУВАВ УСІХ ІНШИХ У ЦЬОМУ.

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1124132.0
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08.06.2022 17:48 Відповісти
цю картинку я взяв з його ФБ - від "какаяразница" до зради Батьківщини один дуже маленький крок і він його легко зробив

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08.06.2022 17:38 Відповісти
Він типовий московит-новоординець, який завжди був за московитський мир, то яку батьківщіну він зрадив? Давно пора в паспорт повернути графу національність і всіх московитів на поліграфі перевірити, перш ніж навіт подумати щоб давати будь яку, навіть найменшу владу.
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08.06.2022 18:24 Відповісти
В "єдиних новинах" про таке не розповідають,чому б це,а знаю,не на часі..
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08.06.2022 17:39 Відповісти
Зразковий предстааник Зекоманди!!! Ваш ***** т
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08.06.2022 17:40 Відповісти
Юристи російського олігарха Романа Абрамовича використовують лист від народного депутата Давида Арахамії про допомогу олігарха в порятунку українців, аби через суди скасувати санкції проти нього.

Джерело: британське видання The Times, яке має в розпорядженні документи позовів юристів Абрамовича проти Європейського Союзу та уряду Сполученого Королівства

Дослівно лист Арахамії: "Завдяки сприянню пана Абрамовича, (українська та російська - УП) делегації досягли домовленостей щодо організації гуманітарних коридорів, через яких змогли врятувати більше 400 000 людей.

Крім цього, його зусилля з обміну військовополоненими допомогли звільнити з полону кілька сотень людей. Абрамович продовжує бути глибоко залученим у процес перемовин, а також організації гуманітарної допомоги". https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/8/7351310/
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08.06.2022 17:42 Відповісти
Согласно распоряжению Ермака, правоохранительной системой Сфисе президента теперь занимается и замглавы ОП Андрей Смирнов, который также занимается судами и судебной реформой. Он вместе с Татаровым курирует Директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности.

Смірнов Фігурант скандалу «Трубу прорвало» - його голос чути на записах з кабінету директора ДБР Романа Труби

«Роман Михайлович (Труба), я прошу вибачення, що тебе смикаю. Мені спускають великі завдання», - починає цю бесіду голос, схожий на Смирнова.

Трубу також відпустили тихо-мирно на «заслужений» відпочинок

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08.06.2022 17:42 Відповісти
Там всі такі
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08.06.2022 17:43 Відповісти
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08.06.2022 17:48 Відповісти
****... маю право на помилку ... ***** отмазка 73% имбецилов які за своє і чуже життя не відповідають - дуже близькі до кацапів
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08.06.2022 18:54 Відповісти
Нічого- 9 грам заліза прикрасять його мозог
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08.06.2022 17:49 Відповісти
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08.06.2022 17:51 Відповісти
Не удивлюсь, если пучеглазый хрипун будет ссылаться на "его мнение", говоря о необходимости договариваться с рашистами.
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08.06.2022 17:51 Відповісти
он увіділ мір в глазу сірожі кірієнкі.
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08.06.2022 17:51 Відповісти
СН и ОПЗЖ соревнуются в количестве уродов- предателей в своих рядах. Побеждает ворье , быдлота , предатели - партии ,, слуга Коломойского,, с большим отрывом. По хитрожопости и вранью они тоже лидеры....
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08.06.2022 17:58 Відповісти
Наумов - зрадник. А Баканов - хто?

Сам Президент публічно звинуватив його у зраді.

Наумов втік, по ньому є справа про державну зраду.

Є питання. Наумова у СБУ привів Баканов. Зробив йому фантастичний карьерний зріст. Наумов фактично керував СБУ і не вилазив з кабінету Баканова.

Наумов фактично керував митницею і крав масштабно. Ми публиковали про це десятки матеріалів. Нам казали, що це - замовлення.

І ось, Наумов - зрадник. А хто ж тоді Баканов?
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08.06.2022 17:59 Відповісти
А він куратор зрадника
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08.06.2022 18:08 Відповісти
Виникає питання, а хто ж привів баканова. А потім, хто привів того хто привів баканова. Відповідь - 73%
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08.06.2022 18:20 Відповісти
повісимо виродка при першої нагоді....
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08.06.2022 17:59 Відповісти
А кто повесит ?,есть люди , Залужный ,,ой ******
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09.06.2022 00:30 Відповісти
Так надо начинать а кто начнёт????где супермен ?
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09.06.2022 00:32 Відповісти
Все суперменов слили в плен ,,,,один остался Ярош только где он не слышно и не видно ,,,
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09.06.2022 00:34 Відповісти
Изначально было видно, что весь проект "слуга народа" - это был обман, лишь бы дорваться до власти. там большинство - приспособленцы, притворявшиеся патриотами, а по сути - скорее ватные пророссийские, которые помчатся к россиянам при первой же возможности. Теперь мы видим это своими глазами. СГ - обманщики, беспринципные приспособленцы. На окупированых землях они уже показали своё мурло, остальные - у них ещё не было возможности переметнутся к россиянам. Но как только, так и сразу...
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08.06.2022 18:00 Відповісти
Я перед выборами два месяца писал на Цензоре, что Зеленский контрреволюция и вовзвращение рыгов. Просто потому что это историческая логика. После победы Майданаа пришли заукраинцы, как бы вам они не нравились в 19 году, также как и в 19 году после поражения Майдана должны были вернуться рыги. Все те кого оттерли от власти в 14. Так работает история. Оттого дурачки голосующие за Зеленых - вы голосовали за рыгов, а некоторые и напрямую и за Россию.
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08.06.2022 18:06 Відповісти
Тут хаят что он был депутатом от Слуг. Это как бы меньшая проблема. Намного большая проблема в том что он был кошельком Слуг. Решалой. Тоесть, близким человеком для ОПы. Оттого наши спецслужбы должны посадить всех с кем он имел дела на карантин и присматривать за ними.
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08.06.2022 18:04 Відповісти
Будьте готові що ми ще не таке почуємо і побачимо.Час покаже,а ще час доведе і підтвердить тим 73% дебілам що вони дійсно дебіли. Ось тепер "ржіть"
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08.06.2022 18:06 Відповісти
Комбат Херсонської тероборони Дмитро Кузьменко подав документи щодо отримання російського паспорта.
Може, це допоможе розслідуванню того, хто здав Херсонську область?
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08.06.2022 21:35 Відповісти
Зеленский предложил Путину переговоры.

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что Кремль "принял [это] к сведению". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339
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08.06.2022 18:08 Відповісти
ЄРМАК: Україна або піде на уклін, або Путін спалить все дотла - ТРЕТЬОГО ВАРІАНТУ НЕМАЄ

Єрмак додав, що написав це звернення з бункера в Києві. Він уточнив, що в цей момент поруч з ним перебував президент Володимир Зеленський

https://www.rbc.ua/ukr/news/ermak-ukraina-poydet-poklon-putin-sozhzhet-1646423471.html
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08.06.2022 18:10 Відповісти
А скільки ще таких ,,слуг" ховається під крилом ,,любимчика народу"?
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08.06.2022 18:11 Відповісти
Сначала в Украине появились рашистские "зеленые человечки"...
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08.06.2022 18:16 Відповісти
Слуги Народа, они такие )))
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08.06.2022 18:17 Відповісти
а коли став колишнім, невже виключили з фракція - коли?
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08.06.2022 18:46 Відповісти
Зе та Жопоблок зрадники ,Петро з Юлькою крадуни. В Україні хочь хтось є адекватні ,окрім ЗСУ?
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08.06.2022 18:20 Відповісти
Нажаль
крадуни і зрадники теж можуть бути адекватними ...
В тому і проблема, що людина повинна боліти Україною генетично, а щоб таке сталося потрібно соціалізуватися в українському середовищі і суспільстві, а так звані правлячі еліти не являються представниками українського народу тому і не відчувають як це : любити Україну, боліти Україною, плекати Україну ... Як так се сталося то вже зовсім інше питання
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08.06.2022 18:35 Відповісти
Каждый первый готов к зраде
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08.06.2022 18:23 Відповісти
Когда Третий рейх рухнул, немцы каялись и удивлялись своей наивности: как же это они могли поддаться колдовским чарам этого демона-искусителя?
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08.06.2022 18:26 Відповісти
это ***** реально такая мерзость этот ковалев . где их и откуда туда насобирали
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08.06.2022 18:29 Відповісти
Повір хороша людина не попаде, бо вона буде загрозою системи
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08.06.2022 18:37 Відповісти
Ті, хто продають і купують місця у списках т.з. одноразових (однокадрових) партій можуть бути лише такою мерзотою.
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09.06.2022 23:36 Відповісти
Дуже сподіваюся, що Херсонські партизани проведуть з ним роз'яснювальну роботу...
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08.06.2022 18:36 Відповісти
☠️☠️☠️💩💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥🔥🤮🤮🤮🤮
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08.06.2022 19:01 Відповісти
очередь выбивать табуретку прошу не занимать
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08.06.2022 18:40 Відповісти
ааа. тобто хтось має всю роботу зробити, а ти вершки зняти? нє чувак, якщо маєш таке бажання, то прапор тобі в ... і вперед.
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08.06.2022 18:51 Відповісти
какой поп такой и приход, до ЗЕБилов не доходит, что они Убогие натворили в 19 году....
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08.06.2022 18:42 Відповісти
Абсолютно ! Їхні ряди(зебілів) тільки поповнюються . Нажаль ... Таке враження , що в більшості відсутнє не тільки критичне мислення , а мислення взагалі .
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08.06.2022 19:24 Відповісти
Це депутат Ковальов, за якого заступалась верхівка зеБИДЛА(Інформація доступна в інтернеті), коли мама йому купила 4-й канал. А тепер ДУМАЙТЕ як появились москалі на ХЕРСОНЩИНІ.
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08.06.2022 18:42 Відповісти
а з 4-м каналом що?
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08.06.2022 18:53 Відповісти
Після заочного засудження мали б усе конфіскувати на користь держави
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09.06.2022 23:37 Відповісти
БАКАНОВ В США. ПАНИКА И ОШИБКИ.

22 июня 2019
СБУ внезапно сообщил Украине сногсшибательную новость "Тимчасово виконуючий обов'язки Голови Служби безпеки України Іван Баканов перебуває з візитом у Сполучених Штатах Америки.
Баканову нужно было попасть в США вовсе не для организации визита Зеленского к Трампу.

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ВИЗИТА БАКАНОВА В США БЫЛА ПОПЫТКА НАЧАТЬ ПРОЦЕДУРУ ОТЗЫВА ИСКА "ПРИВАТ-БАНКА" К ГРУППЕ КОЛОМОЙСКОГО И К.
Фактически суд просто ткнул пальцем в абсолютно конкретных и легко узнаваемых украинских официальных лиц (Z и B), фигурально прикрыв их аббревиатурами. Естественную реакцию этих лиц легко понять.
Иного объяснения такой поспешности Баканова просто нет. Это паника. И как следствие - цепь ошибок и накладок...
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1048435.0
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08.06.2022 18:43 Відповісти
Зловити і відрізати яайа.
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08.06.2022 18:46 Відповісти
Ось його справжня сторінка.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063985545703
Та угнана.
Фактчекінг або 20$?
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08.06.2022 18:46 Відповісти
ще не один Порохобот не перейшов на сторону ворога,а це вже дев'ятий із правлячої партії Слуга Народу...Думай.....те!!!
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08.06.2022 18:49 Відповісти
Як же не перейшов? А федералізацію України на бажання фюрера хто намагався проштовхнути?
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09.06.2022 23:41 Відповісти
Интересно получается этого вылупка исключили из СН и подозревают в госизмене. Его ублюдка надо было сажать как только оно в раду пришло а не подозревать когда оно продало Украину
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08.06.2022 19:02 Відповісти
А ще треба саджати вилупків, які включали його до списку!
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08.06.2022 19:21 Відповісти
А що робити з вилупками , які їх вибирали ? І вибирали ж реально . І саме страшне , що не каються .
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08.06.2022 19:26 Відповісти
Процедура однакова для всіх гравців парламентських виборів - проплатив запрошену суму і ти у списку без жодних запитань
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09.06.2022 23:45 Відповісти
а что там сбу? вместе с медведчуком придумывают очередное обвиненение Порошенко?
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08.06.2022 19:12 Відповісти
Та такого «добра» у слуг валом! Оголосіть увесь список, будь ласка!
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08.06.2022 19:18 Відповісти
Так він не колишній! Це маніпуляція, він на території Херсонщини був вже на початку квітня (може раніше). Безперешкодно пересувався і займався бізнесом, роботою з виборцями, «благодійністю» и т.п.
І розповідав що обов'язково повернеться, але нагоди нема.
потім його тихенько виключили, і тепер він «колишній». Жадоба людська не має меж.
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08.06.2022 19:18 Відповісти
Таких надо на бутылку сажать. Для большего они не годятся.
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08.06.2022 19:21 Відповісти
Долго этот урод не протянет
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08.06.2022 19:36 Відповісти
Не может быть! На его месте должен был быть депутат от Пети😂
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08.06.2022 19:39 Відповісти
Хто би сумнівався,вся верхівка зелених - ЗРАДНИКИ
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08.06.2022 19:52 Відповісти
новые лица.. ****
Гетьманцев тоже зрадник только почему то до сих пор не сидит
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08.06.2022 19:54 Відповісти
Представляю, сколько там таких "Слуг" было в начале войны, которые не могли определиться, кому служить. Этот, слава богу, открыто перешел на сторону врага. А сколько в этой партии тех, кто жалеет, что кацапы Киев не взяли.
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08.06.2022 20:20 Відповісти
Не забувайте що в "першій сотні" Зєлєнського 76 жидів, 14 чистокровних кацапів, 1 кавказський жид, тобто мегрел Арахамія і всього 9 (девять!!!) українців... Ці тварюки "полюбили" Україну лише тоді коли стало зрозуміло що в ********** більше "нєчєго ловіть" бо увесь світ повстав проти *****... Таких як Ковальов в ВР ще багато. Перефорбувались, принишкли але ж жидобільшовицька сутність час від часу випирає як шило з мішка...
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08.06.2022 20:28 Відповісти
Що не день то нові зашквари від Зе слуга народу, як вова казав ПАСМАТРЕТЬ в глаза 🤬🤬😠
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08.06.2022 21:05 Відповісти
задонатили квази ватнику в ватный монобанк он там и гитлеровцам сдасться лишь бы иголки в пальцы не сували..кибальчишь ватник мальчишь продался за банку печенья и пачку варенья
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08.06.2022 21:09 Відповісти
сс...ка
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08.06.2022 21:21 Відповісти
коли вже цих зелених колаборантів повідстрілюють ?
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08.06.2022 21:42 Відповісти
У ССО появился ещё один подопечный ))
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08.06.2022 21:46 Відповісти
це не той ушльопак, якому мати подарувала 4 канал? чи призвища схожі? та яка різниця, всі ті слуги іуди і корабельні сосни.
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08.06.2022 21:57 Відповісти
В военное время вся власть должна принадлежать военным. Зеленского и его шоблу в отставку вместе со "Слугами урода" и перекрашенными зажопниками. Вся зелёная плесень - прокацапленные колаборанты
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08.06.2022 22:00 Відповісти
Який президент така і партія, дивує тільки відсоток виборців цього...
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08.06.2022 22:36 Відповісти
Вам потрібно у Білорусь на вибори, тільки будьте обережні, щоб здивування не переросло у фобію
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09.06.2022 23:53 Відповісти
Эту мразь, надо уничтожать, раз и навсегда. А сколько такой сволочи ещё находится в "слугах", один лишь Бог знает.
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08.06.2022 23:17 Відповісти
Так там все предатели, каков поп, таков и приход!
Можно уже не СН(слуга народа), а ПН (предатели народа) называть.
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08.06.2022 23:43 Відповісти
"Потери украинской армии могут достигать 200 000 человек". Экс-заместитель главы Европейского командования США генерал-лейтенант Стивен Твитти
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09.06.2022 06:19 Відповісти
Всі ці зелені гниди - зрадники, бо всі вони по своїй природі не патріоти України, а пристосуванці і будуть служити кому завгодно, аби смачно їсти та пити досхочу.
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09.06.2022 06:53 Відповісти
Какая разніца= Ковальов.
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09.06.2022 12:16 Відповісти
Дело в том что он много знал про аферы Оманского Осла, Елдака и татарова в том числе и 4 канал, купленный тз общака слуг олигархов, его тупо зачистили фсбэшники с их подачи...дело Полякова похожее...как только речь зашла про конверты в туалете...
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29.08.2022 18:12 Відповісти
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