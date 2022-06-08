Близько 500 російських військових відмовилися воювати й повернулися до Кабардіно-Балкарії. Їх не віддали під суд, а лише звільнили
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Тепер вони через суд намагаються поновитися на службі, називаючи своє звільнення незаконним.
Про це пише російське опозиційне видання "Медиазона", повідомляє Цензор.НЕТ.
Йдеться про бійців Росгвардії. Вони мали охороняти вулиці захоплених міст, але натомість опинилися на передовій та відмовилися воювати.
Піти з України кабардіно-балкарські росгвардійці вирішили на самому початку повномасштабного вторгнення. Їх кинули на штурм Харкова. Окупанти були невдоволені цим, а також тим, що їх не забезпечили відповідною зброєю та транспортом.
"Ми мали АК, РПК, СВД, боєприпаси на кожного та по три гранати. Ми мали відділення АГС, відповідно, мали свою зброю. Найважче, що ми мали - БТРи", - розказав журналістам один із них.
Також, за словами бійців, у них не було відповідної підготовки. В Росії їх навчали охороняти об’єкти, а не штурмувати міста й села.
Керівництво погрожувало росгвардійцям трибуналом, але це їх не зупинило. 28 лютого вони були вже в Бєлгородській області, а 4 березня вирушили назад у Кабардіно-Балкарію. Росгвардійці твердять, що керівництво знало про їхнє повернення. Але на них все одно склали протоколи за грубе дисциплінарне порушення.
Протягом березня та початку квітня всіх, хто повернувся з-під Харкова, звільнили. Щонайменше 140 із 500 росгвардійців подали до суду позови про поновлення на посадах. Вони наполягають, що не відмовлялися воювати, а лише просили командування забезпечити їх усім необхідним.
Більшості з них відмовили у поновленні на службі. Україну при цьому жодного разу прямо не згадують у рішеннях суду: її називають "місцем виконання службового завдання".
Це не єдиний такий випадок, але найбільш масовий. Також відмовлялися воювати та поверталися до Росії військовослужбовці з Краснодару, Пскова, Владикавказу, Хакасії й окупованого Криму. З усіма ними вчинили так само - звільнили зі служби.
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Жаль что не было унитазов когда монголо-татары пытались уничтожить Киевскую Русь. А то бы наши быстро придумали казнь в виде бросания в Днепр с унитазом на шее.