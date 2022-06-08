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армія РФ (13510) війна (56641) Росія (47279) дезертирство (255) Росгвардія (84)

Близько 500 російських військових відмовилися воювати й повернулися до Кабардіно-Балкарії. Їх не віддали під суд, а лише звільнили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оккупант,ворог,враг,окупант

Тепер вони через суд намагаються поновитися на службі, називаючи своє звільнення незаконним.

Про це пише російське опозиційне видання "Медиазона", повідомляє Цензор.НЕТ.

Йдеться про бійців Росгвардії. Вони мали охороняти вулиці захоплених міст, але натомість опинилися на передовій та відмовилися воювати.

Піти з України кабардіно-балкарські росгвардійці вирішили на самому початку повномасштабного вторгнення. Їх кинули на штурм Харкова. Окупанти були невдоволені цим, а також тим, що їх не забезпечили відповідною зброєю та транспортом.

Читайте: Російські командири приховують масові дезертирства серед солдат. ГУР оприлюднило список

"Ми мали АК, РПК, СВД, боєприпаси на кожного та по три гранати. Ми мали відділення АГС, відповідно, мали свою зброю. Найважче, що ми мали - БТРи", - розказав журналістам один із них.

Також, за словами бійців, у них не було відповідної підготовки. В Росії їх навчали охороняти об’єкти, а не штурмувати міста й села.

Керівництво погрожувало росгвардійцям трибуналом, але це їх не зупинило. 28 лютого вони були вже в Бєлгородській області, а 4 березня вирушили назад у Кабардіно-Балкарію. Росгвардійці твердять, що керівництво знало про їхнє повернення. Але на них все одно склали протоколи за грубе дисциплінарне порушення.

Слухайте: "Росгвардия, мусора, омоновцы... Вот эти все, бл#дь, спецы невъ#бенные, заднюю дали и у#бали в Россию", - окупант про дезертирство елітних підрозділів РФ. АУДIО

Протягом березня та початку квітня всіх, хто повернувся з-під Харкова, звільнили. Щонайменше 140 із 500 росгвардійців подали до суду позови про поновлення на посадах. Вони наполягають, що не відмовлялися воювати, а лише просили командування забезпечити їх усім необхідним.

Більшості з них відмовили у поновленні на службі. Україну при цьому жодного разу прямо не згадують у рішеннях суду: її називають "місцем виконання службового завдання".

Це не єдиний такий випадок, але найбільш масовий. Також відмовлялися воювати та поверталися до Росії військовослужбовці з Краснодару, Пскова, Владикавказу, Хакасії й окупованого Криму. З усіма ними вчинили так само - звільнили зі служби.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Ну а нам то що? Хай тепер у Путіна "голова болить" Бо частіше всього звільнені "силовики" або самі створюють банди та грабують і вбивають або йдуть в охорону кримінальних "авторитетів" А кабардинці та балкарці можуть стать "гвардією" того хто захоче створить "Незалежну Велику Кабарду" За будь-яких обставин це "на руку" Україні
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08.06.2022 17:29
+8
Тепер вся кацапня на нашій території: "А чё, так можно было???!"
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08.06.2022 17:37
+7
Мамочка!!! Меня укры отхреначили!!! Забери меня домой из армии!!!
Все что нужно знать о боевых тридварасах раббссеи...
Жаль что не было унитазов когда монголо-татары пытались уничтожить Киевскую Русь. А то бы наши быстро придумали казнь в виде бросания в Днепр с унитазом на шее.
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08.06.2022 17:32
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Ну а нам то що? Хай тепер у Путіна "голова болить" Бо частіше всього звільнені "силовики" або самі створюють банди та грабують і вбивають або йдуть в охорону кримінальних "авторитетів" А кабардинці та балкарці можуть стать "гвардією" того хто захоче створить "Незалежну Велику Кабарду" За будь-яких обставин це "на руку" Україні
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08.06.2022 17:29 Відповісти
Мамочка!!! Меня укры отхреначили!!! Забери меня домой из армии!!!
Все что нужно знать о боевых тридварасах раббссеи...
Жаль что не было унитазов когда монголо-татары пытались уничтожить Киевскую Русь. А то бы наши быстро придумали казнь в виде бросания в Днепр с унитазом на шее.
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08.06.2022 17:32 Відповісти
Все бы так!
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08.06.2022 17:35 Відповісти
Тепер вся кацапня на нашій території: "А чё, так можно было???!"
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08.06.2022 17:37 Відповісти
Цим балкарцям варто розпитати у своїх дідів "які не воювали", бо сталін їх виселив з Кавказу у Казахстан у 1944 році, і жили вони там разом із виселеними українцями. Мабуть ***** добре їм промив мізки якщо вони тепер їдуть в Україну убивати нас і жалкують лише, що їх не тому вчили. Їх діди вважали українців своїми братами. Я в цьому переконувався неодноразово під час поїздок на Кавказ.
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08.06.2022 17:39 Відповісти
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08.06.2022 17:47 Відповісти
Тікайте кацапи, тікайте з України, може ще трохи продовжите своє існування
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08.06.2022 18:02 Відповісти
В республиках Кавказа побаиваются наверное творить репрессии с отказниками. Только тупого Ивана-барана могут посадить😂😂
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08.06.2022 19:37 Відповісти
100%! Русня ссыт связываться с кавказцами. И сраных московитов-рязанцев будут валить в спину те же кабардинцы и весь остальной Кавказ, подгоняя взять что-нибудь к какой-нибудь дате
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08.06.2022 21:25 Відповісти
Але жоден не покаявся. Хотіли мародерствувати та гвалтувати. А вийшло не так. Лайно, а не люди.
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08.06.2022 20:28 Відповісти
это не один два, это 500 их много, наверное еще больше, только это не будут говорить
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08.06.2022 21:50 Відповісти
за що ці орки воюють? гинуть тисячами у чужий країні, але мізки відсутні, щоб думати-за що?
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08.06.2022 21:51 Відповісти
 
 