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Новини Війна в Україні
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Кремль перетворив постачання продовольства на зброю і бреше в радянському стилі, - президент Євроради Мішель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мішель

Блокуючи експорт зерна через українські порти, Росія намагається використовувати продукти харчування як зброю і навмисно провокує глобальну продовольчу кризу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на пленарному засіданні Європарламенту щодо підсумків спеціальної зустрічі глав держав та урядів країн ЄС, що відбулась 30-31 травня.

"Росія використовує їжу як знаряддя війни, крадучи зерно, блокуючи порти та перетворюючи фермерські угіддя на поле бою. Понад 20 мільйонів тонн зерна - пшениці та кукурудзи - заблоковано нині в Україні. Це підриває глобальну продовольчу безпеку, призводить до підвищення цін і глобального голоду", - заявив Мішель.

Він нагадав, що лідери ЄС погодили дії щодо пошуку логістичних рішень для вивезення українського зерна на глобальний ринок альтернативними шляхами. За його словами, глобальний голод є проблемою, що стосується кожного, тож її розв'язання потребує тісної міжнародної співпраці. ЄС активно працює над цим разом із міжнародними партнерами, включаючи G7 та Африканський Союз.

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"У Нью-Йорку кілька днів тому я зустрічався з Генеральним секретарем (ООН) Гутеррішем, щоб обговорити глобальну продовольчу безпеку та спільні зусилля, щоб дістатися заблокованого зерна в Одесі. Кремль перетворив постачання продовольства на зброю і супроводжує свої дії поширенням брехні у радянському стилі. Ми маємо об'єднати зусилля, щоб викрити ці фабрикації як суцільні вигадки, зокрема, на Глобальному Півдні. Саме російські військові кораблі та ракети блокують експорт зерна, російські танки, бомби та міни не дають змоги Україні сіяти та збирати врожай", - заявив президент Євроради.

Він наголосив: не існує жодних санкцій ЄС, спрямованих проти сільськогосподарських товарів Росії, і про це мають знати всі країни, які зачепила штучно створена продовольча криза, і не дозволяти кремлівській пропаганді обманювати їх.

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Мішель нагадав, що два дні тому порушував це питання на засіданні РБ ООН, де висловив солідарну підтримку ЄС стосовно України і засудив звірства російських військових на її території.

"Послу Росії тоді не сподобалися мої слова і він вийшов, бо відмовився поглянути в очі правді. Але ми не припинятимемо говорити правду. Ми не припинятимемо дії з підтримки України, не перестанемо протистояти Росії з фактами", - заявив президент Євроради.
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Топ коментарі
+11
так сами ничего не умеют ни вырастить урожай ни посадить ни построить дом из кирпича все какое из жопы скопированое тяп ляп слепленное..готовить могут щи с мухомором и топор в ступе варить... вот украсть обобрать по братски поделить убить насиловать мучить это самое их призвание устраивать ГОЛОДОМОРЫ В ТОМ ЧИСЛЕ фишка кацапов..
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08.06.2022 17:28
+9
Мішель прозрів...
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08.06.2022 17:27
+5
кремль бреше......а далі можна писати все,про що говорять *********
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08.06.2022 17:28
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Мішель прозрів...
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08.06.2022 17:27 Відповісти
Да он, вроде, зрячий был с самого начала.
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08.06.2022 17:53 Відповісти
кремль бреше......а далі можна писати все,про що говорять *********
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08.06.2022 17:28 Відповісти
так сами ничего не умеют ни вырастить урожай ни посадить ни построить дом из кирпича все какое из жопы скопированое тяп ляп слепленное..готовить могут щи с мухомором и топор в ступе варить... вот украсть обобрать по братски поделить убить насиловать мучить это самое их призвание устраивать ГОЛОДОМОРЫ В ТОМ ЧИСЛЕ фишка кацапов..
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08.06.2022 17:28 Відповісти
россия - лживая страна.
Это уже во всем мире знают, и ржут с нее.
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08.06.2022 17:31 Відповісти
То атомки захватили i тероризували цим Європу,
то продовольство заблокували і цим Європу тероризують.
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08.06.2022 17:34 Відповісти
Кацапы нагло врут, потому что нет никаких последствий. Ври, что хочешь. Максимум, выразят озабоченность.
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08.06.2022 17:37 Відповісти
Вони реально як з іншої планети всі. То в Расмунсена, то в цього очі відкрились. Росія завжди була така. Цинічна, брехлива, підступна. І їй всі були винні. Дайте їм підручник історії України прочитати. Особливо із 1654 року.
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08.06.2022 17:45 Відповісти
Пёрнул в лужу.
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08.06.2022 17:50 Відповісти
в калюжу можна тільки накласти а не пернути ! так що твій бендер таки остап !
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08.06.2022 18:29 Відповісти
Сцикл ві нікчеми
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08.06.2022 17:54 Відповісти
Мені начхати на те,що хтось голодує за кордоном.Захистіть Україну- будете мати хліб і до хліба.А так.... вслєд за рюске карабльом.
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08.06.2022 18:09 Відповісти
Ви собі там можете молотити повітря, а виживати й воювати то нам, і від ваших піарів нам не легше, та й надії на поміч від вас годі чекати. ПРИХИСТИЛИ, респект і подяка. ЗБРОЄЮ Україні допоможіть, бо уряд і президентик в нірвані від асфальтів були, коли їх попереджували про справжню навалу.
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08.06.2022 18:12 Відповісти
РФ з 1991 р проводить таку політику війна війна і ще раз війна у всіх формах,але це не заважало тридцять років європейцям заробляти там гроші та заплющувати очі на таку політику.
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08.06.2022 18:21 Відповісти
Вони не тільки заробляли гроші, вони озброювали Росію. Читав що Німеччина побудувала центри підготовки спецназу потужністю 30 тис. Свол та
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08.06.2022 19:17 Відповісти
Бреше, бо не получає по шапці! А не получає по шапці завдяки як раз таким як ви, продажним нікчемним курвам, любителям кровавих пуцінських обісцяних валіз з нафтодоларами!

Продовжуйте далі в тому ж ключі, післязавтра парашна ********* вам розкаже що вони, "єщо кагда нєгри в месапатамію не заєхалі, расєяні на єлісєєвих палях уже жилі, і вабще, французкий ізик ето діалєкт, вон пасматрітє сколька в вялікам і магучім французкіх слов ето жє нєслучайна", і прийдуть асвабаждать французскіх мишебратьєв.

Що ж стосується бідненьких голодаючих негрів африки, то маю дві пропозиції, одну реальну, іншу з області фантастики. Одна: закрийте європейські кордони, і хай голодні негри пачками валять в парашну *********, а дальше хай там буде такий жабогадюкінг, який там всіх влаштує. А друга - хай негри ******** працювать, а не стоять з протягнутою рукою, очікуючи, поки роботящі білі їм в руку шось покладуть. Догадайтесь з двох раз, шановне панство, яка пропозиція реальна, а яка фантастична
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08.06.2022 22:35 Відповісти
Отлично говорит. Но Шольц, ****, всё равно тупит...
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08.06.2022 23:32 Відповісти
 
 