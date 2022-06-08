Кремль перетворив постачання продовольства на зброю і бреше в радянському стилі, - президент Євроради Мішель
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Блокуючи експорт зерна через українські порти, Росія намагається використовувати продукти харчування як зброю і навмисно провокує глобальну продовольчу кризу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель на пленарному засіданні Європарламенту щодо підсумків спеціальної зустрічі глав держав та урядів країн ЄС, що відбулась 30-31 травня.
"Росія використовує їжу як знаряддя війни, крадучи зерно, блокуючи порти та перетворюючи фермерські угіддя на поле бою. Понад 20 мільйонів тонн зерна - пшениці та кукурудзи - заблоковано нині в Україні. Це підриває глобальну продовольчу безпеку, призводить до підвищення цін і глобального голоду", - заявив Мішель.
Він нагадав, що лідери ЄС погодили дії щодо пошуку логістичних рішень для вивезення українського зерна на глобальний ринок альтернативними шляхами. За його словами, глобальний голод є проблемою, що стосується кожного, тож її розв'язання потребує тісної міжнародної співпраці. ЄС активно працює над цим разом із міжнародними партнерами, включаючи G7 та Африканський Союз.
"У Нью-Йорку кілька днів тому я зустрічався з Генеральним секретарем (ООН) Гутеррішем, щоб обговорити глобальну продовольчу безпеку та спільні зусилля, щоб дістатися заблокованого зерна в Одесі. Кремль перетворив постачання продовольства на зброю і супроводжує свої дії поширенням брехні у радянському стилі. Ми маємо об'єднати зусилля, щоб викрити ці фабрикації як суцільні вигадки, зокрема, на Глобальному Півдні. Саме російські військові кораблі та ракети блокують експорт зерна, російські танки, бомби та міни не дають змоги Україні сіяти та збирати врожай", - заявив президент Євроради.
Він наголосив: не існує жодних санкцій ЄС, спрямованих проти сільськогосподарських товарів Росії, і про це мають знати всі країни, які зачепила штучно створена продовольча криза, і не дозволяти кремлівській пропаганді обманювати їх.
Мішель нагадав, що два дні тому порушував це питання на засіданні РБ ООН, де висловив солідарну підтримку ЄС стосовно України і засудив звірства російських військових на її території.
"Послу Росії тоді не сподобалися мої слова і він вийшов, бо відмовився поглянути в очі правді. Але ми не припинятимемо говорити правду. Ми не припинятимемо дії з підтримки України, не перестанемо протистояти Росії з фактами", - заявив президент Євроради.
Будь ласка, зачекайте...
Это уже во всем мире знают, и ржут с нее.
то продовольство заблокували і цим Європу тероризують.
Продовжуйте далі в тому ж ключі, післязавтра парашна ********* вам розкаже що вони, "єщо кагда нєгри в месапатамію не заєхалі, расєяні на єлісєєвих палях уже жилі, і вабще, французкий ізик ето діалєкт, вон пасматрітє сколька в вялікам і магучім французкіх слов ето жє нєслучайна", і прийдуть асвабаждать французскіх мишебратьєв.
Що ж стосується бідненьких голодаючих негрів африки, то маю дві пропозиції, одну реальну, іншу з області фантастики. Одна: закрийте європейські кордони, і хай голодні негри пачками валять в парашну *********, а дальше хай там буде такий жабогадюкінг, який там всіх влаштує. А друга - хай негри ******** працювать, а не стоять з протягнутою рукою, очікуючи, поки роботящі білі їм в руку шось покладуть. Догадайтесь з двох раз, шановне панство, яка пропозиція реальна, а яка фантастична