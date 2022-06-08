Депутат Харківської міськради Черняк твердить, що іноземці, які боронять Україну, опинилися "поза законом". У Генштабі кажуть, що вони - комбатанти
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ігор Черняк твердить, що для іноземних оборонців України незмінним залишився 90-денний термін перебування на території держави протягом 180 днів. В Генштабі пояснили, які права мають іноземці, що воюють у ЗСУ.
Черняк пише про це у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ті іноземці, які в найтяжчі та найперші години добровольцями приїхали захищати Україну тепер перебувають "поза законом". Адже, незважаючи на запровадження Президентом України безвізового в‘їзду, 90-денний термін перебування для іноземців протягом 180-днів так і залишився незмінним. КМУ наприкінці травня зробив виключення лише для іноземних журналістів", - написав він.
Черняк твердить, що іноземні добровольці й парамедики після 90 днів перебування на війні в Україні опинилися у статусі "нелегалів".
У Генеральному штабі ЗСУ роз’яснили статус іноземців та осіб без громадянства, які воюють у ЗСУ.
"Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Там також додали, що цей статус наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими у разі потрапляння в руки ворога.
Будь ласка, зачекайте...
Це зовсім різні речі!
Але слугам не на часі збиратись у залі ВР, аби владнати цей момент в Законі!
Щодо правового статусу за посиланням на пост Черняка в нього питають - " Igor Cherniak подписанный контракт не решает проблему?" і він відповідає "решает, но если они заехали на 90 дней раньше подписания контракта, то контракт подписать нельзя."
Іноземний Легіон - це контракт, тож в них проблем з правим статусом, за відповіддю того ж Черняка, нема.
А во-вторых, иностранные военные необязательно должны хотеть и рваться стать гражданами Украины.
Своих продажных нам мало, нужно из кацапии выписать еще, чтобы хор лизунов власти усилить "новыми" лицами.
Причём их не любил ни Порохня ни Зеля....
Пытались что то сделать.... Но дальше бла бла видно дело не пошло...
Обраний у міськраду від "Самопомочі", 2018 року вийшов із фракції.
У 2019 році балотувався до Верховної Ради за списком "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" під номером 10.
2020 року зареєстрований як кандидат на посаду міського голови Харкова та кандидат у депутати Харківської міської ради, № 3 у списку від партії "Блок Світличної "Разом".
До кого податися на наступних виборах?