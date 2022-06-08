УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11998 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 993 31
армія (3487) війна (56641) Генштаб ЗС (4534) іноземець (311) Черняк (12)

Депутат Харківської міськради Черняк твердить, що іноземці, які боронять Україну, опинилися "поза законом". У Генштабі кажуть, що вони - комбатанти

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

іноземець,комбатант,легіон,іноземний

Ігор Черняк твердить, що для іноземних оборонців України незмінним залишився 90-денний термін перебування на території держави протягом 180 днів. В Генштабі пояснили, які права мають іноземці, що воюють у ЗСУ.

Черняк пише про це у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ті іноземці, які в найтяжчі та найперші години добровольцями приїхали захищати Україну тепер перебувають "поза законом". Адже, незважаючи на запровадження Президентом України безвізового в‘їзду, 90-денний термін перебування для іноземців протягом 180-днів так і залишився незмінним. КМУ наприкінці травня зробив виключення лише для іноземних журналістів", - написав він.

Черняк твердить, що іноземні добровольці й парамедики після 90 днів перебування на війні в Україні опинилися у статусі "нелегалів".

Читайте: Осіб з іноземним громадянством дозволили приймати до української розвідки

У Генеральному штабі ЗСУ роз’яснили статус іноземців та осіб без громадянства, які воюють у ЗСУ.

"Відповідні особи є військовослужбовцями Збройних Сил України на яких, згідно з положеннями Женевських конвенцій про захист жертв війни 1949 року і Додаткових протоколів до них 1977 року, поширюється правовий статус комбатантів", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Там також додали, що цей статус наділяє таких осіб правом на поводження з ними як з військовополоненими у разі потрапляння в руки ворога.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+25
Це не на часi...Надо ж поскорее всяким "хорошим русским" громадянство раздать.
показати весь коментар
08.06.2022 18:13
+25
*******, зато рашисту підарасу Нєвзорову за хвилину дали громадянство, чим зелені підараси та депутати займаються досі не зрозуміло
показати весь коментар
08.06.2022 18:17
+18
другое дело невзоров -этот боец за неделю получил
показати весь коментар
08.06.2022 18:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то я не зрозуміла відповіді генштабу - ті вояки наші захисники чи полонені?
показати весь коментар
08.06.2022 18:10 Відповісти
Вони наші захисники. У разі потрапляння у полон до кацапів до них мають ставитися як до військовополонених
показати весь коментар
08.06.2022 18:16 Відповісти
Але ж справа не то їхній стату у разі (не дай Боже!) потрапляння у полон, а про їхній правовий статус перебування іноземця на території України.

Це зовсім різні речі!

Але слугам не на часі збиратись у залі ВР, аби владнати цей момент в Законі!
показати весь коментар
08.06.2022 19:10 Відповісти
Моя відповідь була пані, що питала "захистики чи полонені".

Щодо правового статусу за посиланням на пост Черняка в нього питають - " Igor Cherniak подписанный контракт не решает проблему?" і він відповідає "решает, но если они заехали на 90 дней раньше подписания контракта, то контракт подписать нельзя."

Іноземний Легіон - це контракт, тож в них проблем з правим статусом, за відповіддю того ж Черняка, нема.
показати весь коментар
08.06.2022 19:46 Відповісти
Так перечитайте.
показати весь коментар
08.06.2022 18:27 Відповісти
Розбираємося
показати весь коментар
08.06.2022 18:11 Відповісти
другое дело невзоров -этот боец за неделю получил
показати весь коментар
08.06.2022 18:12 Відповісти
Nuu , on kak partizan s 2014 goda srazhalsa na gazpromovskom EXE maskovii , tot jeshcho geeroi ...🤣🤣🤣
показати весь коментар
08.06.2022 18:17 Відповісти
Видимо, еще в стадии, во-первых.
А во-вторых, иностранные военные необязательно должны хотеть и рваться стать гражданами Украины.
показати весь коментар
08.06.2022 18:29 Відповісти
Вопрос не в гражданстве, а в их правовом статусе. Об этом надо было думать прежде, чем приглашать иностранцев в Легион.
показати весь коментар
08.06.2022 18:35 Відповісти
почему би и нет, если реальные граждане Украины предают ее или сдают
показати весь коментар
08.06.2022 21:02 Відповісти
Це не на часi...Надо ж поскорее всяким "хорошим русским" громадянство раздать.
показати весь коментар
08.06.2022 18:13 Відповісти
Вже і Абрамович мабуть двері ламає, до нього Арахамія лоббістом прилаштувався
показати весь коментар
09.06.2022 01:13 Відповісти
*******, зато рашисту підарасу Нєвзорову за хвилину дали громадянство, чим зелені підараси та депутати займаються досі не зрозуміло
показати весь коментар
08.06.2022 18:17 Відповісти
Невзоров быстро подключился к вылизыванию зеленой задницы и обс-ранию Байдена---за то и получил гражданство, исключительно "за особые заслуги"Это же невзоров "хитает" мордор , а не Байден с ВСУ(((
показати весь коментар
08.06.2022 20:10 Відповісти
Что то мне подсказывает , что мы бы поменяли без раздумий! Байден вредил бы нас к шашлыкам вместо войны готовил!
показати весь коментар
08.06.2022 20:52 Відповісти
Совкодрочер притягує овкодрочерів, так і Зе притягує в Україну різний непотріб.
показати весь коментар
08.06.2022 23:37 Відповісти
Безугла буде розстрілювати. Жах
показати весь коментар
08.06.2022 18:27 Відповісти
Хто це, Ігор Черняк, котрому нічим зайнятися, як сприяти нашестю російської арміЇ в Україну?
показати весь коментар
08.06.2022 18:44 Відповісти
Этот крендель производная от партии бабы Юли. Кому интересно поищите.
показати весь коментар
08.06.2022 18:47 Відповісти
ми гаварім З, падразумєваєм Ю, ми гаварім Ю, падразумєваєм З...
показати весь коментар
08.06.2022 18:57 Відповісти
Зате Нєвзоров з бабою, та Овсяннікова в шані і повазі Зе-влади.
показати весь коментар
08.06.2022 18:49 Відповісти
Пишут, что невзоров целый список кацапских журнашлюх-кандидатов на гражданство боневтику вручил....

Своих продажных нам мало, нужно из кацапии выписать еще, чтобы хор лизунов власти усилить "новыми" лицами.
показати весь коментар
08.06.2022 20:13 Відповісти
Зебіли - Тварюки безмозглі
показати весь коментар
08.06.2022 19:44 Відповісти
Ігор Черняк твердить.....pisec DEBYL
показати весь коментар
08.06.2022 20:06 Відповісти
в Украине не хватает живой силы, так не отказывайтесь от людей с другим гражданством, которые хотят помочь, и не заставляйте их отказываться от своего гражданства.
показати весь коментар
08.06.2022 21:05 Відповісти
Та да...... Невзорову значит гражданство.... А защитникам Украины х-й....
Причём их не любил ни Порохня ни Зеля....
Пытались что то сделать.... Но дальше бла бла видно дело не пошло...
показати весь коментар
08.06.2022 21:24 Відповісти
Типовий перебіжчик, аби лиш обрали.
Обраний у міськраду від "Самопомочі", 2018 року вийшов із фракції.
У 2019 році балотувався до Верховної Ради за списком "Рух нових сил Михайла Саакашвілі" під номером 10.
2020 року зареєстрований як кандидат на посаду міського голови Харкова та кандидат у депутати Харківської міської ради, № 3 у списку від партії "Блок Світличної "Разом".
До кого податися на наступних виборах?
показати весь коментар
08.06.2022 22:07 Відповісти
ЦЕ БЕЗ ЖОДНИХ ВИБАЧЕНЬ ЛЮТИЙ ПИ&ДЕЦЬ!!!! 🤬🤬😡 І оце усе лайно у наших українських реаліях "маємотешомаємо" треба починати вичищати і вигрібати звідусіль по Україні ПРЯМО ЗАРАЗ! Бо після нашої Перемоги на хвилі ейфорії усе те гнидло при владі шо було - залишиться у комфортному затінку, та буде себе мультиплікувати до остаточного занепаду нашої країни(який вони пояснюватимуть "пересічнимукраїнцям" "післявоєнною розрухою"!)
показати весь коментар
08.06.2022 22:16 Відповісти
Треба "покопати" на цього Черняка, чи не гніда він кремлівська
показати весь коментар
08.06.2022 23:36 Відповісти
 
 