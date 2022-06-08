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Головний рабин Москви Гольдшмідт, який відмовився підтримати війну проти України, був вимушений залишити РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

гольдшмідт

Головний рабин Москви Пінхас Гольдшмідт був вимушений виїхати із Росії, оскільки зазнав тиску з боку російської влади, яка вимагала публічної підтримки "спецоперації" в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами невістки Авіталь Чижик-Гольдшмідт, рабин із дружиною відлетіли до Угорщини за два тижні після початку війни і потім відвідали кілька країн Східної Європи, де збирали гроші на допомогу українським біженцям. Після цього вони прибули до Єрусалиму, розповіла Чижік-Гольдшмідт. "Зараз вони перебувають у вигнанні із спільноти, в якій вони любили, будували та виховували своїх дітей понад 33 роки", - написала вона.

Чижик-Гольдшмідт також опублікувала посилання на статтю французького видання Le Figaro, яке також повідомило про від'їзд головного рабина Москви з РФ у зв'язку з відмовою підтримати війну в Україні. За інформацією газети, на Гольдшмідта чинили тиск Кремль та ФСБ.

Пінхас Гольдшмідт з 2011 року очолює Раду рабинів Європи (CER), в якій перебувають близько 1000 рабинів. Нещодавно його також було переобрано головним рабином Москви на сім років. 

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
Т.е., в Украине - "неонацисты", но этот еврей бежит из истинно русской православной антифашистской страны. Нацист,напевно...
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08.06.2022 18:55
+17
Ще й бєндєравец. Націанал-прідатель. Н
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08.06.2022 18:58
+14
Пінхасу Гольдшмідту респект за позицію...
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08.06.2022 18:54
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Пінхасу Гольдшмідту респект за позицію...
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08.06.2022 18:54 Відповісти
Т.е., в Украине - "неонацисты", но этот еврей бежит из истинно русской православной антифашистской страны. Нацист,напевно...
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08.06.2022 18:55 Відповісти
Ще й бєндєравец. Націанал-прідатель. Н
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08.06.2022 18:58 Відповісти
посол израиля в Украине уже выразил озабоченность?
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08.06.2022 18:56 Відповісти
Гольдшмідт це вам не якийсь там Рабінович
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08.06.2022 18:58 Відповісти
Просто Гольдшмидт хитрый и понимает кто тут кому рабинович.
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08.06.2022 19:00 Відповісти
"Начальник, с кем ты остаешься? Ты останешься со смиттём!" Бабель.
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08.06.2022 19:04 Відповісти
Путлеровская засрашка- один в один гитлеровская германия. Единственное во что упёрлось мировое сообщество и не может ничего поделать с лапотными неонацистами-ЯО. Не разглядеть и не выкорчевать кацапскую дичь на корню-это конечно эпично. Цивилизация в 21 веке оказалась намного примитивнее,чем казалась. Всех по прежнему интересуют только деньги,даже если их платят оголтелые убийцы, подонки и твари 🤷
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08.06.2022 19:06 Відповісти
Ещё хуже ‼️🇷🇺🤮
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08.06.2022 19:37 Відповісти
"Неначе суки з кобелями
 Жиди злигались з москалями
І тічка та здавна й по нині
Гаса по нашій Україні..."
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08.06.2022 19:10 Відповісти
Цей втік - ФСБ призначить іншого. Якщо КДБ готувало православних священників на спеціальному факультеті, то чому ФСБ не зможе готувати рабінів?
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08.06.2022 19:15 Відповісти
І що буде синагога Московського Каганату ?
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08.06.2022 21:11 Відповісти
І ще...мені тепер цікаво, чи звинуватять після цього кацапи в усьому євреїв чи ні?
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08.06.2022 19:17 Відповісти
Тепер кацапії точно капець, тому що без підтримки єврейства ніяка країна не вижеве, а якщо замінять на лояльного, все одно сигнал вже пролунав
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08.06.2022 19:24 Відповісти
Думаю, він у мокві в грошах купався, але репутація дорожча. Така позиція викликає повагу
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08.06.2022 19:31 Відповісти
Респект раввину !
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08.06.2022 20:16 Відповісти
таки да сарочка он таки не шлемазл...
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08.06.2022 21:14 Відповісти
если не уедет ему жить спокойно не дадут, поэтому и уехал. Режим московии будет шантажировать близких, детей, и т.д. в результате выживут.
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08.06.2022 21:20 Відповісти
Шанування рабинові! Жоден муфтій кацапстану так не вчинив, усі одобрямс спєцапєрацію!
Я вже мовчу про "прявославних" єпископів рашистського патріархату.
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08.06.2022 22:11 Відповісти
Повага і шана пану Гольдшмідту за підтримку України.
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09.06.2022 01:13 Відповісти
 
 