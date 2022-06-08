Дуда вирушає в тур країнами Євросоюзу, щоб переконати дати Україні статус кандидата на вступ в ЄС
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Польщі Анджей Дуда в середу розпочав турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС для України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канцелярію польського президента.
Зазначається, що разом із Дудою мала вирушити і президентка Словаччини Зузана Чапутова, але через позитивний тест на коронавірус вона була змушена скасувати поїздку.
Спершу Дуда вирушить до Португалії, де зустрінеться з прем’єром Антоніу Коштою, після чого прибуде до Італії для переговорів із президентом країни Серджо Матареллою. Потім глава Польщі вирушить до Румунії для участі в саміті "Бухарестської дев’ятки".
Окрім обговорення перспектив членства України в ЄС, Дуда планує обговорити в Португалії та Італії питання вивезення продовольства з України.
"Говоритимемо про те, як створити міжнародний тиск, щоб це (вивезення зерна - ред.) було успішним, і як подолати цю проблему", - пояснив президент Польщі.
Як повідомлялося, у травні лідери Польщі та Словаччини заявили, що планують спільними зусиллями переконувати надати Україні статус кандидата на членство у ЄС ті країни блоку, які зараз вагаються щодо цього.
Будь ласка, зачекайте...
Сьомий пакет - саме про газ.
Так от - там є також міста на територіях Польщі, Білорусі, и... росії...
І це все була Русь!
Тому Поляки і Білоруси нам браття, а з наросії треба витребувати споконвічнінаші землі!
беріть вже широкоформатну і стефана з юзиком сфоткайте на передовій...
а зеленский в это время монетизирует спротив всей Украины в свою пользу: ордена-медальки, звания от рвазных стран, продажа "слуги" для проката в 27 стран, изображения на подушках и футболках....
Кто-то на международном фронте пашет, кто-то в окопах кровь льет, а кто-то видосики в бункере пишет...