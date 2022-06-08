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Новини За кордоном
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Польща (5180) членство в ЄС (935) Євросоюз (7058) Дуда (627)

Дуда вирушає в тур країнами Євросоюзу, щоб переконати дати Україні статус кандидата на вступ в ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда в середу розпочав турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канцелярію польського президента.

Зазначається, що разом із Дудою мала вирушити і президентка Словаччини Зузана Чапутова, але через позитивний тест на коронавірус вона була змушена скасувати поїздку.

Спершу Дуда вирушить до Португалії, де зустрінеться з прем’єром Антоніу Коштою, після чого прибуде до Італії для переговорів із президентом країни Серджо Матареллою. Потім глава Польщі вирушить до Румунії для участі в саміті "Бухарестської дев’ятки".

Читайте також: Польща зробить все, щоб допомогти Україні стати членом ЄС, - Дуда

Окрім обговорення перспектив членства України в ЄС, Дуда планує обговорити в Португалії та Італії питання вивезення продовольства з України.

"Говоритимемо про те, як створити міжнародний тиск, щоб це (вивезення зерна - ред.) було успішним, і як подолати цю проблему", - пояснив президент Польщі.

Також читайте: Жодних сурогатів: Україна не сприймає альтернативи статусу кандидата на вступ до ЄС, - Кулеба

Як повідомлялося, у травні лідери Польщі та Словаччини заявили, що планують спільними зусиллями переконувати надати Україні статус кандидата на членство у ЄС ті країни блоку, які зараз вагаються щодо цього.
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Топ коментарі
+21
Анджею Дуді справжньому другу України-респект...
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08.06.2022 18:56
+12
Дуда, Джонсон, Байден, Науседа кожен з них президент... їм не какая разніца
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08.06.2022 19:10
+5
Війна, як той лакмусовий папірець, показала хто є хто.
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08.06.2022 19:36
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а буба зніме вечірній відосик.
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08.06.2022 18:55 Відповісти
Анджею Дуді справжньому другу України-респект...
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08.06.2022 18:56 Відповісти
Так, Респект! Анджей ма своє коженє і походзенє з Украіни!
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08.06.2022 19:11 Відповісти
Щеб переконав відмовитися від російського газу.
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08.06.2022 18:58 Відповісти
До цього йде.

Сьомий пакет - саме про газ.
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08.06.2022 19:06 Відповісти
Вчора випадково натрапив на статтю в Вікіпедії з переліком Руськіх міст... яки згадувались у різних документах того часу.

Так от - там є також міста на територіях Польщі, Білорусі, и... росії...

І це все була Русь!

Тому Поляки і Білоруси нам браття, а з наросії треба витребувати споконвічнінаші землі!

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08.06.2022 19:02 Відповісти
Щось не добре передчуття від цієї запланованої поїздки, і президентка Словаччини якось хутко злиняла відмовилась мотивуючи це тим, що начебто позитивна на коронавірус коли про нього у нас вже й забули.
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08.06.2022 19:06 Відповісти
За візит Пана Дуди не переймайся, то направду 100% проукраїнськи налаштована людина, на відміну від " какая р(з)адніца"
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08.06.2022 19:22 Відповісти
Дуда, Джонсон, Байден, Науседа кожен з них президент... їм не какая разніца
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08.06.2022 19:10 Відповісти
друзі пізнаються в турне - зрадники в відосіках.
беріть вже широкоформатну і стефана з юзиком сфоткайте на передовій...
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08.06.2022 19:27 Відповісти
Війна, як той лакмусовий папірець, показала хто є хто.
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08.06.2022 19:36 Відповісти
Это к вопросу КТО занимается внешней политикой Украины и КТО обеспечивает ее поддержку (политическую, информационную, финансовую, оружием и пр.). Я вижу Байдена, Джонсона,Дуду, Науседу.

а зеленский в это время монетизирует спротив всей Украины в свою пользу: ордена-медальки, звания от рвазных стран, продажа "слуги" для проката в 27 стран, изображения на подушках и футболках....
Кто-то на международном фронте пашет, кто-то в окопах кровь льет, а кто-то видосики в бункере пишет...
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08.06.2022 20:02 Відповісти
Що ж це за гість такий у нього був, що переконав на таке?
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08.06.2022 20:33 Відповісти
Дуда наш брат!
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08.06.2022 20:38 Відповісти
Дякую Дуді
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09.06.2022 00:59 Відповісти
 
 