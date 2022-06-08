Дуда вирушає в тур країнами Євросоюзу, щоб переконати дати Україні статус кандидата на вступ в ЄС

Президент Польщі Анджей Дуда в середу розпочав турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канцелярію польського президента.

Зазначається, що разом із Дудою мала вирушити і президентка Словаччини Зузана Чапутова, але через позитивний тест на коронавірус вона була змушена скасувати поїздку.

Спершу Дуда вирушить до Португалії, де зустрінеться з прем’єром Антоніу Коштою, після чого прибуде до Італії для переговорів із президентом країни Серджо Матареллою. Потім глава Польщі вирушить до Румунії для участі в саміті "Бухарестської дев’ятки".

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Окрім обговорення перспектив членства України в ЄС, Дуда планує обговорити в Португалії та Італії питання вивезення продовольства з України.

"Говоритимемо про те, як створити міжнародний тиск, щоб це (вивезення зерна - ред.) було успішним, і як подолати цю проблему", - пояснив президент Польщі.

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Як повідомлялося, у травні лідери Польщі та Словаччини заявили, що планують спільними зусиллями переконувати надати Україні статус кандидата на членство у ЄС ті країни блоку, які зараз вагаються щодо цього.