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Окупантам завдано значних втрат під час ворожого штурму поблизу Берестового на Запоріжжі, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18:00 08.06.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Триває 105 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках, в рамках чергового етапу перевірки бойової готовності збройних сил республіки Білорусь, здійснюється переміщення окремих підрозділів до пунктів постійної дислокації.

На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Обстріляв з мінометів цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ходине, Рижівка та Велика Писарівка Сумської області. Окрім того, противник виконував провокативні прольоти армійської авіації вздовж державного кордону України.

На Слобожанському напрямку ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Уди, Питомник, Ртищівка, Іванівка, Гусарівка та інших.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 31 500 осіб, 212 літаків, 178 гелікоптерів, 1393 танки та 3429 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупаннти обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Привілля, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Воронове, Тошківка, Гірське та інших.

На Слов’янському напрямку українські військові успішно протидіють спробам ворога покращити тактичне положення в напрямку міста Слов’янськ. Окупанти зосереджують зусилля на підготовці для подальших наступальних дій. Противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Вільного, Адамівки, Долини і Тетянівки. Завдав авіаудару по Слов’янську.

Українські воїни ведуть оборонні бойові дії в районі населеного пункту Довгеньке.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір’я і Нью-Йорк. Штурмова та армійська авіація противника завдала авіаударів неподалік Нової Кам’янки, Покровського та Клинового.

Захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Вугледар, Микільське та інших. Також противник застосував штурмову авіацію неподалік Мар’їнки і Кам’янки.

Також дивіться: У Запорізькій ОВА показали наслідки чергового обстрілу Гуляйполя росіянами. ФОТОрепортаж

На Південнобузькому напрямку обстановка залишилась без суттєвих змін. Ворог намагається утримати займані позиції та не допустити перегрупування і посилення підрозділів Сил оборони. Застосовував артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки і Новомиколаївки, а штурмову та армійську авіацію - в районах населених пунктів Олександрівка, Князівка і Новоданилівка.

На тимчасово захоплених територіях України окупанти продовжують здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, проводити обшуки цивільних мешканців, грабувати та знищувати місцеву інфраструктуру.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії, та стійко тримають оборону. Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+29
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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08.06.2022 19:07
+13
Смерть клятій кацапні!!!
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08.06.2022 19:13
+13
Ты тоже самое кукарекал о "взятии" Северодонецка,лапоть,а по факту-"вторая армия мира" всеми своими силами,безуспешно штурмует там гаражный комплекс.
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08.06.2022 19:22
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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08.06.2022 19:07 Відповісти
Слава‼️❤️💙💛Слава‼️Слава Героям ЗСУ‼️❤️💙💛👍👍👍🙏🙏🙏
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08.06.2022 19:31 Відповісти
Саня пригальмуй - звістно всім захисникам України Слава та повага!
але коли кожна новина починається з твого капі пейста?
гальмуй механік - 1127 раз по тій самій колії?
не ма шо сказати? - помовч трохи..
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08.06.2022 19:39 Відповісти
Смерть клятій кацапні!!!
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08.06.2022 19:13 Відповісти
А про взятие орками Святогорска тишина или генштаб не ведает об этом .Только про обстрел Татьяновки ,что позади города за рекой Северский донец .
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08.06.2022 19:15 Відповісти
Ты тоже самое кукарекал о "взятии" Северодонецка,лапоть,а по факту-"вторая армия мира" всеми своими силами,безуспешно штурмует там гаражный комплекс.
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08.06.2022 19:22 Відповісти
В спам *************
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08.06.2022 19:32 Відповісти
На правду в освещении обьективной реальности не надо обижаться
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08.06.2022 19:43 Відповісти
Уже многие здесь на цензоре пишут о взятии Святогорска но ты всё не веришь и лаптями людей обзываешь.Даже Бутусов в предыдущей статье говорил о взятии противником большей части города ,а ты всё живёшь в своей реальности где Святогорск под нашим контролем
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08.06.2022 19:49 Відповісти
Святогірськ під орками наші відійшли за річку
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08.06.2022 19:22 Відповісти
А ты там поблизости живёшь или как?
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08.06.2022 19:23 Відповісти
Через неделю тебе ГШ сообщить, не переживай.
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08.06.2022 19:56 Відповісти
О взятии Киева?
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08.06.2022 21:24 Відповісти
Там меру підозру у зраді викотили. Так що більш ніж упевнений, що його й обороняти сенсу не було - ФСБшники в рясах там добре попрацювали.
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08.06.2022 19:44 Відповісти
Берестове? Це те що за 40 км на Північ від Бердянська? Хіба це не глибокий тил окупованих територій?
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08.06.2022 19:18 Відповісти
Помилка редактора. Берестові у донецькій області, знаходиться на трасі Бахмут-Сєвєродонецьк.
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08.06.2022 19:22 Відповісти
Скорее всего ,а то я уже подумал ,что после того как орки отвели часть сил из Васильёвки наши ломанулись в атаку в направлении Бердянска и взяли это самое Берестовое и теперь орки пытаются его отбить.Но видимо чудес не бывает и бои всё таки идут за то Берестовое ,что на трассе Лисичанск-Бахмут
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08.06.2022 19:39 Відповісти
Це тобі Вася підсказав? Взагалі то це Донецька область
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08.06.2022 19:26 Відповісти
Хамить будеш Васі. Я читаю заголовок: "Окупантам завдано значних втрат під час ворожого штурму поблизу Берестового на Запоріжжі, - Генштаб"
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08.06.2022 19:56 Відповісти
Та да. Про с.Берестове йдеться в абзаці про бої на Бахмутському напрямку.
Це помилка редакції у заголовку...
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08.06.2022 20:39 Відповісти

Фотографии, которые были сделаны во временно оккупированном Алчевсе.

На фотографиях - недавно установленный билборд, с изображением лиц так называемых "героев советского ордена славы", внешний вид которых провоцирует возникновение большого количества вопросов, ведь оба мужчины очень сильно похожи на двух популярных голливудских киноактеров - Эштона Кутчера и Джонни Деппа, что не заметить просто невозможно. )))




вы можете сказать что это просто художник так видит (но ниже настоящее фото того человека)))



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08.06.2022 19:18 Відповісти
Если Украина освободит Запорожскую и Херсонскую области - то кремль скажет, что они их и не собирались присоединять, что они там войска держали только для отвлечения внимания, чтобы линию фронта растянуть и чтобы растянуть украинские войска по большой линии фронта.
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08.06.2022 19:20 Відповісти
Я вот только не пойму о каком Берестовом идёт речь .Если это о нп в бердянском районе запорожской области то неужели наши войска сумели настолько продвинутся это же почти под Бердянском или в сводках речь идёт о каком то ином нп в другой области ,а не том ,что указан в заголовке статьи
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08.06.2022 19:27 Відповісти
подібно на те, що Берестове на трасі Бахмут-Лисичанськ раптово опинилося в Запорозькій області...

таке буває
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08.06.2022 19:34 Відповісти
В Запорожской области есть нп Берестовое недалеко от Бердянска .Но видимо в тексте опечатка и идёт речь о нп Берестовое на трассе Лисичанск -Бахмут
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08.06.2022 19:41 Відповісти
Ага, только вот ничего, что речь идет о "Берестове на трасі Бахмут-Лисичанськ"
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08.06.2022 19:51 Відповісти
На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Комишуваха, Врубівка, Миколаївка, Семигір'я і Нью-Йорк. Штурмова та армійська авіація противника завдала авіаударів неподалік Нової Кам'янки, Покровського та Клинового.

Захисники України завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці під час ворожого штурму поблизу Берестового. Бойові дії тривають. Джерело: https://censor.net/ua/n3346775
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08.06.2022 20:06 Відповісти
Йоу, Генштаб ви шо зовсім мап не вивчаєте?!
Яке "Берестове на Запоріжжі", геть подуріли?!
Берестове в Бахмутському районі, йолопи драні!
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08.06.2022 20:14 Відповісти
ГШ ні до чого. В зведенні ГШ все логічно написано. Редакція ЦН у заголовку поплутала.
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08.06.2022 20:43 Відповісти
Говорили же як до людей не їдь в Україну сраку відірвуть....
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08.06.2022 20:19 Відповісти
Теперь шойгу будет вынужден докладывать путину: "кроме анального отверстия Дмитрия, позывной "Ромашка", потерь нет"...
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08.06.2022 20:47 Відповісти
Окупантам завдано значних втрат під час ворожого штурму поблизу Берестового на Запоріжжі Джерело: https://censor.net/ua/n3346775 Альо, гараж, ви на карту подивіться, який штурм Берестового на Запоріжжі? Гнати з роботи без оплати, позвикали при зелені ні за що не відповідати.
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08.06.2022 20:41 Відповісти
 
 