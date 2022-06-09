УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11701 відвідувач онлайн
Новини Політика України
12 964 57
державна зрада (1076) Бутусов Юрій (3139) Ковальов Олексій (33)

СБУ має заявити, що зроблено для розслідування державної зради депутата від "Слуги народу" Ковальова, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов вважає, що СБУ має прозвітувати про те, що було зроблено після перших сигналів про державну зраду нардепа Олексія Ковальова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці. 

Бутусов зазначив: "Слуга народу Олексій Ковальов, якого у квітні виключили з фракції, відкрито перейшов на бік ворога, і тепер заявив, що Росія на Херсонщині назавжди.

Хочу нагадати, що після того як Ковальов переїхав на окуповану територію та почав співробітництво з росіянами, представники фракції Слуга народу зробили заяву, що по я Ковальову буде порушена справа про державну зраду.

Тепер після цих зрадницьких заяв СБУ має заявити, що зроблено для розслідування? Хто саме погодив призначення Ковальова депутатом Слуги народу на мажоритарний округ? Чи були у нього зв’язки у вищих ешелонах влади? З ким? Нема відповідей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колишній "слуга народу" Ковальов став зрадником та взяв участь у нараді з представником Путіна на Херсонщині

Хоча за неофіційними даними у керівництві партії Слуга народу на мажоритарний округ Ковальова висунули куратори виборчих списків на виборах у партії Сергій Трофімов та віце-спікер Олександр Корнієнко. Погодив кандидатуру Ковальова безпосередньо президент Володимир Зеленський.

Ковальов у Раді був членом неформальної "групи Павліка" - відомого та наближеного до родини президента контрабандиста, пори якого РНБО ніяких санкцій чомусь досі не запроваджено, а офіс Павлюка, як неодноразово показували журналісти, знаходиться у одному дворі з Офісом президента.

Всі ми розуміємо, що включили Ковальова на мажоритарку не просто так - а хтось дещо вагоме за це отримав. І хтось за це тепер має понести відповідальність".

Чекаємо, коли влада оприлюднить результати розслідування, або надасть відповіді журналістам на запити щодо розслідування справи Ковальова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ковальова виключено із фракції "Слуга народу". Однопартійці підозрюють нардепа у держзраді

СБУ має заявити, що зроблено для розслідування державної зради депутата від Слуги народу Ковальова, - Бутусов 01
СБУ має заявити, що зроблено для розслідування державної зради депутата від Слуги народу Ковальова, - Бутусов 02
СБУ має заявити, що зроблено для розслідування державної зради депутата від Слуги народу Ковальова, - Бутусов 03

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+72
Заодно нехай расскажут, где героически воевал ванек Баканов в первые 2 недели войны.
показати весь коментар
08.06.2022 19:46
+51
Для СБУ це не на часі...
показати весь коментар
08.06.2022 19:45
+46
Та да! Оно - Порошенко повернувся! Зараз знову купа агентів буде зайнята!
показати весь коментар
08.06.2022 19:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для СБУ це не на часі...
показати весь коментар
08.06.2022 19:45 Відповісти
Та да! Оно - Порошенко повернувся! Зараз знову купа агентів буде зайнята!
показати весь коментар
08.06.2022 19:52 Відповісти
СБУ навіть вся ця війна (з 2014 року) не на часі. Завжди займались тільки заказами та кошмарили бізнес.
показати весь коментар
09.06.2022 07:41 Відповісти
Заодно нехай расскажут, где героически воевал ванек Баканов в первые 2 недели войны.
показати весь коментар
08.06.2022 19:46 Відповісти
Мабуть обмивав зірочку старшОго літінанта.
показати весь коментар
08.06.2022 19:49 Відповісти
А он первые 2 недели пытался поймать своего первого зама Наумова, которого сам и привёл в СБУ. тот ведь сдрыснул в Расею с досье на многих и в том числе на нашу агентуру. В6зде говорят ловил. И в Варшаве и в Ницце и в Сан тропе и в Париже и в Амстердаме.
показати весь коментар
08.06.2022 20:23 Відповісти
Список "Державні зради Зе та його Команди"
Не поміститься й на п'яти сторінках!
І з ними ніхто нічого не робить.
показати весь коментар
08.06.2022 19:47 Відповісти
А кто будет решать? 73% идиоты (прости меня Господи), которые сейчас столько слез льют? Им всем, 73% необходимо в храмы идти и молиться за Украину и за искупление своих грехов скудоумия...
показати весь коментар
08.06.2022 20:09 Відповісти
А что, молитва избавляет от скудоумия?
показати весь коментар
08.06.2022 21:42 Відповісти
А що зроблено по державній зраді щодо вагнерівців?
показати весь коментар
08.06.2022 19:47 Відповісти
Один непокараний злочин породжує інший: вагнергейт - завуальована здача Півдня - відкрита колаборація з ворогом...
Ще хтось там днями перднув, що Запоріжжя під загрозою...
показати весь коментар
08.06.2022 20:02 Відповісти
Він вів якусь антиукраїнську діяльність всі ці три роки.
СБУ не знало ? Сюрприз ?
Питання - там ідіоти чи тупо зрадники ?
показати весь коментар
08.06.2022 19:47 Відповісти
Зрадники-ідіоти
показати весь коментар
08.06.2022 19:53 Відповісти
От куди завозить,"соціальний ліфт" Зеленського., думаю тепер, Гео Леросу, не відкрутитись...(когось же треба покарати)!
показати весь коментар
08.06.2022 19:48 Відповісти
Увесь корінь зла в зеленому ушльопку.
показати весь коментар
08.06.2022 19:51 Відповісти
А ванек Баканов под своим реальным именем в Польшу дезертировал?
показати весь коментар
08.06.2022 20:27 Відповісти
Корень зла в "мудром нариди" который приводит к власти на всех уровнях, разных ушлёпков
показати весь коментар
08.06.2022 21:48 Відповісти
сбу занято другим, как Порошенко состряпать с помощью медведчука какое-нибудь обвиненеие в держзраде....а то, что соратник зеленского перешел на сторону врага, то такое
показати весь коментар
08.06.2022 19:49 Відповісти
Як би взяли Кіів,скількі слуг перешлоб на сторону ворога,як думаете? І хто?
показати весь коментар
08.06.2022 19:51 Відповісти
странный вопрос... более интересный вопрос - нашлись бы те, кто не перешел
показати весь коментар
08.06.2022 19:54 Відповісти
мені аж кортить-хто із слуг не пішов би до кацапів служити? може безугла, чи агрохімія?
показати весь коментар
08.06.2022 21:38 Відповісти
Зроблено ось що. Відкрите кримінальне провадження проти Порошенко П.А. за фактом незаконного обертання Землі навколо Сонця, що за думкою слідчих є очевидним доказом провини п'ятого президента України. Слідчі вважають, що обертатися навколо Сонця Земля не може внаслідок того, що поточний президент куда більш могутній за зірку на ім'я Сонце, внаслідок чого обертання мало б відбуватись в зворотному напрямку і взагалі навпаки. Генеральна прокуратура та ДБР також будуть виконувати доручення президента по наведенню лада в Всесвіті. Результати розслідування доручено довести до відома всіх астрономів, а також тих, хто вивчає природні явища з метою удосконалення їх знань і розумінь про сутність природи.
показати весь коментар
08.06.2022 19:54 Відповісти
Все правильно! Всі ж знають, що і Сонце і Земля повинні обертатися лише навколо Найвеличнішого Лідера Всіх Часів і Народів Його Величності Шостого і Останнього Президента України і виключно за його бажанням!
показати весь коментар
08.06.2022 22:22 Відповісти
Що за єресь - Земля пласка! ))
показати весь коментар
08.06.2022 22:38 Відповісти
Павлик-Трофимов-Корниенко... Ну что вы хотите от этих персонажей? Вот нам всем и результат, кого они позатащили в Парламент. Так кто теперь отвечать будет за эти гавно-назначения?
показати весь коментар
08.06.2022 19:54 Відповісти
ні х-я-вони за порошенком ганяються
показати весь коментар
08.06.2022 19:55 Відповісти
точно нужна спецгруппа, которая будет не только отстреливать втихаря коллаборантов, рашских преступников, изменников, но и в первую очередь начнёт тихий отстрел всей оп-ной кодлы, одного за другим, одного за другим,.......
показати весь коментар
08.06.2022 19:56 Відповісти
А я вам зараз покажу куди їздив Порошенко, у мене навіть фото є з чотирьох позицій
показати весь коментар
08.06.2022 19:56 Відповісти
СБУ собственно и обеспечило захват Херсонской области. Даже зеленскиЙ был недоволен СБУшными хенералами, назвав их предателями. Хоть их же и назначил, но то таке.
показати весь коментар
08.06.2022 19:58 Відповісти
Повертаємось до питання від 25 лютого ц.р. - хто здав Південь?
Виходи з Криму, Херсон, Нова Каховка, Мелітополь, Бердянськ, нарешті - Марік!
показати весь коментар
08.06.2022 19:58 Відповісти
це все Бутусов особисто здав (с) Безмозгла
показати весь коментар
08.06.2022 20:05 Відповісти
Так. Відзвітувати перед суспільством потрібно.
Бо питань надто багато.
показати весь коментар
08.06.2022 20:05 Відповісти
Найгірше те, що Зєлєнскій заперся, як кіт при дефекації і не те, щ не виправляє власні про*оби (за словами корнета Арєстовіча), але навіть не збирається їх визнавати. Хоча доя рощумного прещидента-патріота щараз саме час це робити. Ще декілька таких зашкварів - і навіть вибачення вже нізто не прийме.
показати весь коментар
08.06.2022 20:01 Відповісти
це добре і дуже, а в СБУ нічого нема заявити по зраді на вагнерівців до суду?
нічого? зовсім?
ковалев - це пішак який нікого не займає, тупа прикацаплена потвора.
- звідти така енергічна діяльність? - так шо за вагнерівців є?
показати весь коментар
08.06.2022 20:06 Відповісти
Там поди старшего лейтенанта приливали, не до аграриев.
показати весь коментар
08.06.2022 20:06 Відповісти
зільона ******* - це вирок Україні !!! Бачили очі що купували !!!
показати весь коментар
08.06.2022 20:08 Відповісти
СБУ скаже, що Бутусов - порохобот і нарцис...
показати весь коментар
08.06.2022 20:14 Відповісти
73% не зрадили...по приколу кукарекали за Кучмистов Данилыча...
показати весь коментар
08.06.2022 20:15 Відповісти
Який Ковальов? Вони Порошенка ловлять.
показати весь коментар
08.06.2022 20:24 Відповісти
походу влада наперед впевнена, що "фсЬо нє так адназначна і каждий імєєт право на ошіб-ку"..(
показати весь коментар
08.06.2022 20:32 Відповісти
Для чого розслідування в цій справі все ясно потрібно виконати вирок для наглядності і забути.
показати весь коментар
08.06.2022 21:09 Відповісти
Юра, выведи зелёных на чистую воду, там не меньше половины предателей и агентов фсб.
показати весь коментар
08.06.2022 21:28 Відповісти
А-у-уууу! Де там партизани? Зараз для вас роботи не початий край...
показати весь коментар
08.06.2022 21:44 Відповісти
Надо его сфотографировать на Switchblade
показати весь коментар
08.06.2022 21:49 Відповісти
За кожного "слугу" несе персональну відповідальність Зеленський!
показати весь коментар
08.06.2022 22:01 Відповісти
...сбу заявило що нічого не зробило... тру ля ля тру ля ля...
показати весь коментар
08.06.2022 22:07 Відповісти
Ця паскуда нажаль на окупованій територіі ,але інші колоборанти серед "слуг" і вони всім відомі :це відомий украінофоб бужанський ,любител лукашенка-шевченко ,слуга сумнозвісного олігарха-дубінський та інша мерзота .
показати весь коментар
08.06.2022 22:21 Відповісти
Он же слуга народу. Народ там есть? Есть. Служить ему кто-то должен? Должен. А кто если не он? Да, работа трудная и неблагодарная. Да, многие норовят плюнуть или камень кинуть. Но ведь кто-то же должен служить народу. Власть меняется, народ остается.
показати весь коментар
08.06.2022 23:09 Відповісти
 
 