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Абрамович (70) санкції (6860) Арахамія (1003)

Арахамія для суду підтвердив, що російський олігарх Абрамович допоміг врятувати 400 тис. українців, – The Times

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

абрамович

Британське видання The Times повідомляє, що юристи російського олігарха Романа Абрамовича використовують лист від народного депутата Укаїни, керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про допомогу олігарха в порятунку українців, аби через суди скасувати санкції.

The Times має в розпорядженні документи позовів юристів Абрамовича проти Європейського Союзу та уряду Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Завдяки сприянню пана Абрамовича, (українська та російська – ред.) делегації досягли домовленостей щодо організації гуманітарних коридорів, через яких змогли врятувати більше 400 000 людей.

Крім цього, його зусилля з обміну військовополоненими допомогли звільнити з полону кілька сотень людей. Абрамович продовжує бути глибоко залученим у процес перемовин, а також організації гуманітарної допомоги", - йдеться у листі Арахамії.

Також, у листі голова української групи на перемовинах з Росією підкреслює, що в цілому він оцінює роль Абрамовича як "позитивну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абрамович грає "дуже позитивну" роль на російсько-українських перемовинах, - Арахамія

Юристи твердять, що, мовляв, Абрамович не може належним чином залучатися в процес переговорів і організацію гуманітарної допомоги, позаяк юридичні компанії й консультанти не хочуть потрапити під обмеження через співпрацю з підсанкційним російським можновладцем. Окрім того, вони пояснюють, що він не може подорожувати до країн ЄС, а отже виконувати певні функції з організації переговорів.

У позовах до ЄС і Великої Британії юристи російського олігарха використовують цей лист Арахамії як доказ згубного впливу західних санкцій проти Абрамовича на його зусилля з мирних переговорів. Автори статті The Times не надали деталей стосовно того, коли Арахамія надав цей лист.

Крім того, бельгійська юридична компанія надала податкові декларації Абрамовича, які нібито свідчать, що він сплатив за останні кілька років більше податків у Великій Британії і ЄС, ніж в цілому в Росії.

Читайте: Абрамович був у Києві, він входить до складу делегації РФ на переговорах, - Зеленський

У позові вони твердять, що керівництво ЄС хибно приписує Абрамовичу його зв’язки з Кремлем і підтримку російського вторгнення в Україну. Тоді як російський олігарх, за їхніми твердженнями, не має тісних зв’язків з російським президентом Володимиром Путіним і не отримав жодної вигоди від російської анексії Кримського півострова чи військового вторгнення у 2022 році.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+123
Конченая обезяна
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08.06.2022 19:30
+111
Пусть приведет список 400 000 граждан. С их личными подписями.
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08.06.2022 19:44
+102
ще один зелений зрадник
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08.06.2022 19:32
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Скільки коштував такий лист для Абрамовича.... ?
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09.06.2022 07:52 Відповісти
агрохимия идёт вслед за русским кораблём!
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09.06.2022 08:09 Відповісти
Тут є факт того що Араха.... Чи завербували чи був завербований
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09.06.2022 08:12 Відповісти
и сколько денег дали?так для интереса.
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09.06.2022 08:23 Відповісти
Мабуть 400 000.
Бо якась достовірна інформація у тих заявах має бути.
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09.06.2022 11:58 Відповісти
Это венерическая зараза кроме как деньгах ни о чем больше не думает..
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09.06.2022 08:58 Відповісти
Арахамия уже давно должен быть осужден. Пиявка на шее у народа.
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09.06.2022 09:32 Відповісти
Я такое в девяностых видел. Сначала решалы создают тебе проблемы, а потом героически их решают. Причем наезжает один, а решает другой, "добрый".

Похоже этот Арахамия совсем еще ребенок, если не знает этот тип развода.
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09.06.2022 09:47 Відповісти
враховуючи, що Абрамович відомий всьому світу як путінський гаманець...
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09.06.2022 09:54 Відповісти
так через усі ті калідори не пройшло стілько людей. А шо робила вересчучка???
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09.06.2022 09:57 Відповісти
Гидко читати таку х-ню. Спочатку не казали про напад на Україну. Не підготувались у військовому плані. Зробили заручниками цих людей. А тепер якийсь абрам герой? Президентом його ще зробіть. Мерзота.
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09.06.2022 10:09 Відповісти
Вообще, это писмо Арахамии, если это правда - тягчайшее преступление против Украины. необходимо достать его , и органам контроля Украины исследовать дело.

Насколько надо быть помойным котом, чтобы от лица народа Украины писать такие письма? Где публичное осуждение Абрамовичем военных преступлений Путина - для начала хотя бы! Арахамия покрывает Абрамовича?

Если письмо реальное, вопрос второй - сколько денег Абрамович заплатил Арахамии?
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09.06.2022 10:19 Відповісти
При защите своих земель, храните 10 пуль в пистолете, 1 для захватчиков и 9 для предателей.
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09.06.2022 10:19 Відповісти
Арахамия давно проситься на гілляку.
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09.06.2022 10:22 Відповісти
Та кажи вже, що 4 мільйни
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09.06.2022 10:27 Відповісти
Ух ты! А я думала, что процессом освобождения пленных занимается лучезарный Зе и Верещук.
А может Абрамович успел вывезти всех 400тыс граждан Украины на своей яхте из зоны боевых
действий? И что, только 400тыс, больше не поместилось? Или просто доставил обьяснительную записку Зе для путина с риском для жизни, а тот поставил Зе незачёт? А у того же новичок, ой!
Нет, пожалуй нет, слишком рискованно, скорее вывез на яхте. Арахамия, как главное историческое лицо, присутствовал при этом историческом событии, всех украинцев пересчитал, проверил на
лояльность к власти, а потом лишь всех послал... Не хватает слов с окончанием на ц: звиздец,
капец, молодец. А вы обижетесь на Венгрию, на Германию, что они откровенно говорят, что не верят нашей власти. Только идиот может не заметить происходящего идиотизма или ЦИНИЗМА.
Война идёт. Нельзя делать гешефты, откаты, закаты, прикаты на крови. Нельзя использовать
наших воинов, нашу Армию как фон и декорацию, почему не обменяли Азовцев из плена!
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09.06.2022 10:27 Відповісти
Абхазская макака с готовностью спасает путинский кошелек за толику малую.Это все,что нужно знать о руководителе фракции "Слуга урода" в Верховной раде в частности так и всей этой партии предателей в целом.Ждем заявления какой нибудь крабовидной бабы безвуглой(с маленькой буквы) о том,что партия и ********** в частности,считают Путина хорошим другом Краины.
Конченые зеленые мрази.(
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09.06.2022 10:59 Відповісти
Если абрамович договорился с путиным спасти 400 тыс, то может и путин герой?
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09.06.2022 11:05 Відповісти
Негайно дати Абрамовичу українське громадянство!
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09.06.2022 11:25 Відповісти
Покидьок, якого дурний зіпсований соціальний ліфт завіз на верхній поверх. По дорозі нагору встиг у кабіні наваляти купу. А тепер згори розкидає свої екскременти на голови тих, хто внизу. Від імені держави.
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09.06.2022 11:25 Відповісти
Ім'я цьому ліфту - "Зробимо їх ще раз! Зрообили, тепер не скаржіться!
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09.06.2022 12:14 Відповісти
Хтось розбагатів.
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09.06.2022 11:37 Відповісти
Фарца фарцу видит издалека.
Тем более - что соплеменники.
Украинцам - жрать очередную порцию лайна...
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09.06.2022 12:09 Відповісти
Воно навіть не розуміє, що робить. Наглість застилає очі і розум!
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09.06.2022 12:16 Відповісти
400 000 тисяч? Тисяч чого?
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09.06.2022 13:41 Відповісти
Ну прямо Моісей якийсь, провів через Олешківські піски та по дні Каховського водосховища на підконтрольну Україні територію . В ООН його НАГРАДІТЬ його чим небудь
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09.06.2022 13:49 Відповісти
Европейский союз судит Абрамовича: Подсудимый, что можете сказать в свою защиту? С места вскакивает небритое существо и громко кричит: я могу сказать в его защиту. Он спас 400 000! ЕС: 400 000 ? Кого, людей? Существо: Да кому нах эти люди нужны! 400000 ЕВРО, конечно. ЕС: Тогда в каком смысле - он спас? Существо: Передал мне на ответственное хранение. ЕС: А вы собственно кто? Существо: Как кто, Слуга народа - Давид Арахамия. ЕС: ПРОСТИТЕ, СЛУГА КАКОГО НАРОДА?!!!!! НЕМАЯ СЦЕНА.
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09.06.2022 14:46 Відповісти
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10.06.2022 16:55 Відповісти
Абрамович та Абрахамія...
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11.06.2022 15:53 Відповісти
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