Арахамія для суду підтвердив, що російський олігарх Абрамович допоміг врятувати 400 тис. українців, – The Times
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Британське видання The Times повідомляє, що юристи російського олігарха Романа Абрамовича використовують лист від народного депутата Укаїни, керівника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії про допомогу олігарха в порятунку українців, аби через суди скасувати санкції.
The Times має в розпорядженні документи позовів юристів Абрамовича проти Європейського Союзу та уряду Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
"Завдяки сприянню пана Абрамовича, (українська та російська – ред.) делегації досягли домовленостей щодо організації гуманітарних коридорів, через яких змогли врятувати більше 400 000 людей.
Крім цього, його зусилля з обміну військовополоненими допомогли звільнити з полону кілька сотень людей. Абрамович продовжує бути глибоко залученим у процес перемовин, а також організації гуманітарної допомоги", - йдеться у листі Арахамії.
Також, у листі голова української групи на перемовинах з Росією підкреслює, що в цілому він оцінює роль Абрамовича як "позитивну".
Юристи твердять, що, мовляв, Абрамович не може належним чином залучатися в процес переговорів і організацію гуманітарної допомоги, позаяк юридичні компанії й консультанти не хочуть потрапити під обмеження через співпрацю з підсанкційним російським можновладцем. Окрім того, вони пояснюють, що він не може подорожувати до країн ЄС, а отже виконувати певні функції з організації переговорів.
У позовах до ЄС і Великої Британії юристи російського олігарха використовують цей лист Арахамії як доказ згубного впливу західних санкцій проти Абрамовича на його зусилля з мирних переговорів. Автори статті The Times не надали деталей стосовно того, коли Арахамія надав цей лист.
Крім того, бельгійська юридична компанія надала податкові декларації Абрамовича, які нібито свідчать, що він сплатив за останні кілька років більше податків у Великій Британії і ЄС, ніж в цілому в Росії.
У позові вони твердять, що керівництво ЄС хибно приписує Абрамовичу його зв’язки з Кремлем і підтримку російського вторгнення в Україну. Тоді як російський олігарх, за їхніми твердженнями, не має тісних зв’язків з російським президентом Володимиром Путіним і не отримав жодної вигоди від російської анексії Кримського півострова чи військового вторгнення у 2022 році.
Будь ласка, зачекайте...
Бо якась достовірна інформація у тих заявах має бути.
Похоже этот Арахамия совсем еще ребенок, если не знает этот тип развода.
Насколько надо быть помойным котом, чтобы от лица народа Украины писать такие письма? Где публичное осуждение Абрамовичем военных преступлений Путина - для начала хотя бы! Арахамия покрывает Абрамовича?
Если письмо реальное, вопрос второй - сколько денег Абрамович заплатил Арахамии?
А может Абрамович успел вывезти всех 400тыс граждан Украины на своей яхте из зоны боевых
действий? И что, только 400тыс, больше не поместилось? Или просто доставил обьяснительную записку Зе для путина с риском для жизни, а тот поставил Зе незачёт? А у того же новичок, ой!
Нет, пожалуй нет, слишком рискованно, скорее вывез на яхте. Арахамия, как главное историческое лицо, присутствовал при этом историческом событии, всех украинцев пересчитал, проверил на
лояльность к власти, а потом лишь всех послал... Не хватает слов с окончанием на ц: звиздец,
капец, молодец. А вы обижетесь на Венгрию, на Германию, что они откровенно говорят, что не верят нашей власти. Только идиот может не заметить происходящего идиотизма или ЦИНИЗМА.
Война идёт. Нельзя делать гешефты, откаты, закаты, прикаты на крови. Нельзя использовать
наших воинов, нашу Армию как фон и декорацию, почему не обменяли Азовцев из плена!
Конченые зеленые мрази.(
Тем более - что соплеменники.
Украинцам - жрать очередную порцию лайна...