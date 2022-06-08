Шлях Росії до столу переговорів лежить через поразки на полі бою, - Кулеба

Росія залишається зосередженою на війні, а не на дипломатії, називаючи несерйозною вимогу Президента Володимира Зеленського відійти за лінію 24 лютого.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"росія каже, що вимога президента Зеленського відійти за лінію 24 лютого є "несерйозною". Це доводить, що росія залишається зосередженою на війні, а не на дипломатії, і посилає чітке повідомлення світу: шлях росії до столу переговорів лежить через поразки на полі бою", - зазначив Кулеба.

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