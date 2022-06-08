Придбано 12 нових пікапів для десантників, очікуємо партію вантажівок для ЗСУ з Великої Британії, - Порошенко. ФОТО

Фонд Порошенка разом з волонтерами придбав партію пікапів Mitsubishi L200 для передачі Десантно-штурмовим військам ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ця прекрасна техніка – 12 нових пікапів, які були відвантажені якраз під час мого перебування в Роттердамі з митного складу, сьогодні прибула до Львова. Зараз ми колоною вирушаємо на Київ для того, щоб зробити з ними перетворення. Ці красиві автомобільчики будуть перефарбовані, встановлені кунги, генератори, шанцевий інструмент, встановлене ще спеціальне обладнання, яке дуже потрібне Десантно-штурмовим військам", – розповів Порошенко.

Порошенко також повідомив, що у Великій Британій підписаний контракт на постачання партії вантажівок для ЗСУ.

"Відкрию ще одну маленьку таємницю щодо підписаних в Англії документів. Я сподіваюся, що до 15 червня протягом 7 днів будуть відвантажені дуже гарні повноприводні вантажівки для наших ЗСУ. Це – вітання з Великої Британії. Зараз чекаємо тільки отримання експортної ліцензії, але нас в британському уряді запевнили, що це буде дуже швидко", – сказав Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 28-й бригаді, яка прикриває Миколаїв та Одесу, передали пікапи, генератори і "Старлінки". ВІДЕО+ФОТО

З 24 лютого Фондом Порошенка та структурам, що належать до сфери його впливу витрачено близько 300 мільйонів гривень.

За ці кошти були придбаної тисячі бронежилетів, кевларові шоломи, зброя (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, Старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).

Фонд Порошенка спільно з ГО "Справа Громад" та ГО "Res_Publika. Брати по Зброї" реалізує масштабний проект із закупівлі пікапів для протитанкових підрозділів на передовій та іншої автотехніки. Наразі для українських воїнів придбано 49 пікапів, а також 12 вантажівок, 3 броньовані автівки та швидка.

Також дивіться: Порошенко передав 18 пікапів на фронт для українських десантників. ФОТОрепортаж