УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12829 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
8 690 124
Міноборони (5302) ЗМІ (1247) Безугла (209)

Нардеп від "Слуги народу" Безугла пропонує Раді дозволити Міноборони створювати свої друковані ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

безугла

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла пропонує Верховній Раді дозволити Міністерству оборони України створювати свої друковані засоби масової інформації за рахунок коштів державного бюджету.

Відповідний законопроєкт №7439 зареєстрований у парламенті 7 червня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Згідно з документом, до складу редакційної колегії такого ЗМІ зможуть входити пропорційно пресофіцери пресслужби Міноборони, журналісти, які висвітлюють військову тематику, а також представники громадських організацій.

При цьому інформація, розміщена в такому друкованому ЗМІ, має "відповідати дійсності, бути перевіреною та неупередженою", а реклама програм політичних партій, виборчих блоків, діяльності їхніх керівників та членів, які мають агітаційний характер, забороняється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Безугла як "людина згори" контролює операції у Сєверодонецьку та дає вказівки командуванню, - журналістка Соколова. ФОТО

Законопроєкт розроблено для реалізації положень указу президента України від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 "Про запровадження воєнного стану в Україні", затвердженого законом, з урахуванням необхідності продовжити функціонування друкованих ЗМІ та редакцій, засновником яких є Міноборони.

"У зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні та з урахуванням відкритої збройної агресії Російської Федерації щодо України існує необхідність збереження інструментів, які дозволять оперативно проводити інформаційну політику на території України. Наявність друкованих видань, засновниками яких виступають органи сектору безпеки та оборони, є звичайною практикою для демократичних країн (ЄС, США, Канада тощо) з високими стандартами захисту свободи слова, на які орієнтується Україна", – наголошується в пояснювальній записці.

Крім того, згідно з пунктом 6 Доктрини інформаційної безпеки України, затвердженої указом Президента України, на Міноборони покладено завдання щодо організації та забезпечення супроводу інформаційними засобами виконання завдань оборони України, донесення достовірної інформації до військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань, зокрема, через ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безугла про знаходження у військовому штабі: Я не віддаю накази, а контролюю та допомагаю СКРІНШОТ

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+79
Як же ти заїбала, безмозгла.
показати весь коментар
08.06.2022 20:20
+68
Так їм же зборонено займатись політикою.
Що вони будуть друкувати і за які гроші ?
Ви броніками вже всіх забезпечили, кляті піарасти...
показати весь коментар
08.06.2022 20:20
+59
Пійшла дурепа,гроші на зброю й виплати захисникам
показати весь коментар
08.06.2022 20:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вгамуйте Безумну!
показати весь коментар
08.06.2022 23:03 Відповісти
Гірший за дурака є тільки дурак з ініциативою!
показати весь коментар
08.06.2022 23:11 Відповісти
Мутит воду Безуглая.
показати весь коментар
08.06.2022 23:14 Відповісти
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1645623869144815&set=a.502579103449303
показати весь коментар
08.06.2022 23:24 Відповісти
Сдайте уже Безмозглую в дурдом. Ей там самое место. Безмозгла хорошая иллюстрация к словам "корысный идиот"
показати весь коментар
08.06.2022 23:29 Відповісти
Нам достатньо дописів Юрія Бутусова на Цензор.нет ! І без фінансування з держбюджету !
показати весь коментар
08.06.2022 23:32 Відповісти
Які друковані видання в 2022 році? Вашу мать ,да шо ви бл тварі зелені творите? Вам нема як ще вкрасти з бюджету гроші мерзотники? Хай США та Європа призначають своїх людей на розподіл коштів Україні, бо будуть вони в карманах агрохімій та єрмаків, і навіть 400т. врятованих людей не потрібно буде.
показати весь коментар
08.06.2022 23:37 Відповісти
Я би заліпив всім слугам каломойського пельки скотчем, а після війни відліпив для дачі показів в суді.
показати весь коментар
08.06.2022 23:53 Відповісти
Дуже, просто дуже вчасно! Ну як же МО без власних ЗМІ? Як же нашим бійцям без серйозної газетки в окопі... і ж о п у витерти, і знову витерти...
показати весь коментар
09.06.2022 00:01 Відповісти
Пішла ти нах, там без тебе розпилять
показати весь коментар
09.06.2022 00:10 Відповісти
Тупе навіть не розуміє, що туалетний папір краще ніж її газєта
показати весь коментар
09.06.2022 00:12 Відповісти
Повна ідей за державний кошт
показати весь коментар
09.06.2022 00:31 Відповісти
Люди скидаються на допомогу ЗСУ, ось дівчинка 118 тисяч передала, а тут хобааааа ******* міліардів зо 5 на курвоту!!!!
показати весь коментар
09.06.2022 01:02 Відповісти
Приберіть дурепу.Це політичний жах такий як і арахоманія
показати весь коментар
09.06.2022 02:31 Відповісти
Як то по теперішньому правопису...телепиня.
показати весь коментар
09.06.2022 04:46 Відповісти
уберите эту тупую обезумевшую бабу... ее интеллект и знания написаны на ее лице... как таких ыдыйотов в депутаты избирают... да очень просто - абсолютно коррумпированная комуняцкая краснопузая власть кравчука, а потом кучмо сделали преступную избирательную систему, которую поддержала орагнизованная преступность Украины во главе с главным катранщиком... и так 30 лет... но изменить эту систему надо обязательно... вплоть до резки по живому... в Украине не депутаты, а какой-то немыслимый сброд...
показати весь коментар
09.06.2022 06:42 Відповісти
На фото - що вона робить? В телефоні днями в інстаграмі сидить?
показати весь коментар
09.06.2022 08:25 Відповісти
Дєвочка, ти відстала від життя років на 80. Газетки вже нікому не потрібні - ані щоб підтиратися, ані щоб крутити самокрутки. А для інформування є оперативніші електронні засоби.
показати весь коментар
09.06.2022 08:33 Відповісти
Главное не газетки, а тема на распил бабла. А тут идея распила на постоянной основе. Думать глубже нужно, а не критиковать!
показати весь коментар
09.06.2022 09:28 Відповісти
Я против подрыва авторитета ВСУ и требую от администрации сайта в дальнейших статьях про Марьяну публиковать ее фото в гражданском платье! Люди должны знать истинное лицо Марьяны, так сказать ее истинную сущьность.
показати весь коментар
09.06.2022 09:24 Відповісти
А хто за заплатив гроші щоб воно стало депутатом ? На кого воно працює?
показати весь коментар
09.06.2022 12:43 Відповісти
Cлуга народу=слуга каломойші=какая разніца.
показати весь коментар
09.06.2022 22:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 