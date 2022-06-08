Протягом 8 червня на Східному напрямку знищено 31окупанти та 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у фейсбуці Командування.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 8 червня, наші воїни знищили: особового складу – 31; АТТ – 4; БПЛА – 2".
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Валентина Саюн
показати весь коментар08.06.2022 20:54 Відповісти Мені подобається 1
Evgen Karpenko
показати весь коментар08.06.2022 21:06 Відповісти Мені подобається 0
drowsy_cat
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Юрий Педаченко
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мыкола дрон
показати весь коментар08.06.2022 21:06 Відповісти Мені подобається 0
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