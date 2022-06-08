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Протягом 8 червня на Східному напрямку знищено 31окупанти та 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у фейсбуці Командування. 

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 8 червня, наші воїни знищили: особового складу – 31; АТТ – 4; БПЛА – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 7 червня наші сили знищили 2 склади з боєприпасами, 1 міномет та 56 окупантів, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович
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Не знаю,чи можна таке писати,але синові на Мерседесі робітники сказали,що війну затягнули і тільки фіксація ,що роблять орки,а самі стоять на місці. Дійсно, не має операцій, ніяких.
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08.06.2022 20:54 Відповісти
Таке писати не можна...
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08.06.2022 21:06 Відповісти
Які вони розумні, ті робітники. На кожну нашу операцію іде відповідь зі Смерчів та Ураганів Іскандерів, яких ми дістати поки що не можемо. Німеччина взагалі відморожується щодо постачання озброєння. Який сенс загубити піхоту, якщо є впевненість, що західне озброєння надійде через деякий час?! Генерал Краснопольський говорить, навіть я не можу уявити, що почуває піхота, коли на певний український форпост прилітає за короткий час до 4000 снарядів різних видів. Так що, нехай ті робітники заткнуть пельки.
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08.06.2022 21:08 Відповісти
"Синові на Мерседесі робітники сказали" - вибачте, але це смішно
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08.06.2022 22:33 Відповісти
синови на мерседеси еще больше не предложили ? они много курят ?
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08.06.2022 21:06 Відповісти
 
 