Протягом 8 червня на Східному напрямку знищено 31окупанти та 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 8 червня, наші воїни знищили: особового складу – 31; АТТ – 4; БПЛА – 2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 7 червня наші сили знищили 2 склади з боєприпасами, 1 міномет та 56 окупантів, - ОТУ "Схід"