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Росія не сяде за стіл переговорів, поки відчуває свою силу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що влада Російської Федерації не сяде за стіл переговорів щодо припинення війни, поки відчуває свою силу.

Про це він заявив під час виступу за допомогою відеозв'язку перед учасниками Yale SEO Summit, інформує Цензор.НЕТ.

"Кут глухий лише тоді, коли сторони не хочуть розв'язувати проблему. Є дві сторони: Україна, навколо якої об'єднаний світ, і Росія, яка варварськи захоплює чужі території. І якщо хоча б одна сторона хоче розв'язати цю проблему, ми точно її розв'яжемо. Бажання РФ сісти за стіл переговорів і дипломатичним шляхом, без вбивств і знущань, розв'язати рішення цієї війни ми не бачимо. Чому? Тому що вона відчуває ще поки що силу", - сказав Зеленський.

За словами президента, Росію можна послабити шляхом проведення проти неї потужної санкційної політики.

"Ми послаблюємо її армію, воюючи з нею на нашій землі. І потихеньку штовхаємо їх назад. Тому жодних кроків назад з нашого боку у нас не повинно бути... І весь світ це може. Потужна санкційна політика. Ви це точно можете. Якщо запроваджується відключення від SWIFT, то потрібно відразу блокувати всю банківську систему. Не можна ввести половину санкцій і чекати результату - як ще Росія омине ті чи інші санкції. Потрібно потужно в цьому плані працювати, іноді втрачаючи ті чи інші гроші. Але це тимчасово. І це ви зрештою не втратите, адже ви заробляєте головне – незалежність", - пояснив Зеленський.

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Він зазначив, що енергетична, продовольча, інфраструктурна незалежність є дуже важливими.

"Не може одна країна диктувати всьому світу. Якщо так буде, то Україна не витримає. А що далі? Далі Польща, країни Прибалтики, Європа – ракетні удари. Далі буде те саме і в бізнесі. І ви це чудово знаєте. Апетит у держави, яка порушила міжнародний закон та нашу територіальну цілісність, великий… Вона потім і вам почне диктувати умови, як займатися бізнесом, з ким, з якими державами мати бізнес-відносини, а з якими ні", - сказав президент.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+29
хорошо шо не оно было Президентом в 2014 году...
точка.
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08.06.2022 21:21
+23
Вова, забудь ти вже за переговори
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08.06.2022 21:18
+20
тільки завдяки тобі, уйобок, вона нині відчуває свою сили: замість посилення ЗСУ ти крав на дорогах та на електроенергії.
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08.06.2022 21:27
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Вова, забудь ти вже за переговори
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08.06.2022 21:18 Відповісти
А в очко заглянуть прутину? Это же его мечта детства, а вы своими грязными от шоколада лапами, мацаете вовину мечту.
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08.06.2022 21:27 Відповісти
Не важливо коли масковія сяде, важливі наші умови сісти за перемовини- вивід залишків двоногих на кордони 2013, повернення всіх викрадених дітей, а вже після цього обговорювати лише розмір репарацій
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08.06.2022 22:04 Відповісти
без "думы о мире" арахамию с дерева в свет не спускают.
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08.06.2022 21:21 Відповісти
Лизнути очко путлеру і відчути який на смак мир ? Це вже було .
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08.06.2022 21:21 Відповісти
хорошо шо не оно было Президентом в 2014 году...
точка.
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08.06.2022 21:21 Відповісти
*на калєні встану, дайті рузкій єзик, владімір владіміравіч ні дапустітє вайни*
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08.06.2022 21:24 Відповісти
"Мьі бьі все там умееерлі а Крьім бьі ни аддали"
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08.06.2022 21:31 Відповісти
нема кращіх вояків за клованів!
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09.06.2022 09:37 Відповісти
Во время войны переговоры о мире не ведут
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08.06.2022 21:22 Відповісти
а как же договориться где то посередине ?
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08.06.2022 21:22 Відповісти
а вона відчуває?
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08.06.2022 21:22 Відповісти
********* має не сидіти за столом перемовин, а лежати на ньому. А перемовини мають вестися (звісно, не з нею) про те, як ту ********* правильно препарувати, щоб у світі настав, нарешті, мир. В іншому випадку, ********* витре криваві шмарклі, зведе синці, збереться з силами і знов полізе воювати.
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08.06.2022 21:26 Відповісти
Гей, підер **********! - До чиєї кишені пішло бабло Абромовича за лист до Суду?

У твої з Бенею та Арахамією чи розділили на всю фракцію Зе-дебілів?
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08.06.2022 21:26 Відповісти
тільки завдяки тобі, уйобок, вона нині відчуває свою сили: замість посилення ЗСУ ти крав на дорогах та на електроенергії.
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08.06.2022 21:27 Відповісти
а оті 73% нєвінавати.
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09.06.2022 05:28 Відповісти
А не навпаки?((Якщо москалі відчують свою силу,то вони тиснутимуть аж до польського кордону.
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08.06.2022 21:28 Відповісти
Коли сядуть зрадники,які оточують клована?
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08.06.2022 21:28 Відповісти
ніколи , пока він при владі !! їх просто по одному нада відправлять на кабздоновський концерт , як моторилу , гіві , захара тд !"
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08.06.2022 21:36 Відповісти
Чергове вечірнє начитування для учнівського твору "Як зупинити війну". Воно вже ніколи не подорослішає.
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08.06.2022 21:31 Відповісти
Краще б ти хрєном на піаніне досі грав, бо від твоєї гнусавої неголеної пики кожну годину, з усіх розеток, вже тошнить.
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08.06.2022 21:35 Відповісти
Він як грав хріном на піаніно, так і керує державою, і в одному і в другому випадках - суцільний обман. Але краще б дурив зі сцени.
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08.06.2022 21:46 Відповісти
Поки долар буде продаватись банками по 29 це нікому не вигідно

Всі будуть бізнес тримати в інших країнах
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08.06.2022 21:36 Відповісти
Вова ... спробуй на стадіоні

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08.06.2022 21:45 Відповісти
засцить.
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08.06.2022 21:51 Відповісти
Малорос из бункера и не вылазит. Он уже як морду отъел и мхом покрылся
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08.06.2022 22:57 Відповісти
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08.06.2022 21:53 Відповісти
Він все за Росію ! Може його там вибрали ?
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08.06.2022 21:54 Відповісти
Носиться з цими переговорами як дурень зі ступою займись краще Леночкою бо вана тебе місяцями не бачить коли настане час тебе повідомлять
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08.06.2022 21:59 Відповісти
Зеленський САМ обіцяв:
НІЯКИХ ПЕРЕГОВОРІВ без звільнення всіх полонених з АзовСталі!!!
Ніхто його "за язик не тягнув".
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08.06.2022 21:59 Відповісти
Він тіки зрозумів ? Як россія почне у чомусь поступатися і вести якісь перемовини , це означатиме що у них усе дуже погано , будемо сподіватися наші "перемовники" це розуміють.
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08.06.2022 22:01 Відповісти
Тот случай, когда залез в очко Куйла в поисках там мира и не можешь найти пути обратно:
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08.06.2022 22:03 Відповісти
Проблема не в переговора - а що на них обговорювати. Якщо капітуляцію немитої - то я за.
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08.06.2022 22:04 Відповісти
Подписание капитуляции это не переговоры...
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08.06.2022 23:17 Відповісти
А Україні навіщо сідати за стіл переговорів з терористами? Їх потрібно знищувати. Чи Вова знов хоче заглянути у вічі Пуйлу.
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08.06.2022 22:05 Відповісти
Кацапи ще довго будуть відчувати свою силу - у них орків ше дуже багато. Зазомбовані всі підряд - моляться на путлєра.
ВОни мало що купують за кордоном - бо санкції. А от валюта до них іде кожний день і у великих обємах.
До тих пір поки ЄС не накладе справжні санкції на кацапстанію, до тих пір кацапстанія буде себе відчувати сильною.
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08.06.2022 22:12 Відповісти
zеленський хоче вести переговори з вбивцями і гвалтівниками? хто тоді сам zеленський?
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08.06.2022 22:30 Відповісти
Переговори з агресором можуть бути тільки про розмір репарацій що з агресора візьметься.
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08.06.2022 22:41 Відповісти
Нашо вона там за тим столом???
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08.06.2022 22:53 Відповісти
Додумался???
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08.06.2022 23:11 Відповісти
Він діло каже! Укріїні потрібна сила, а не Зєля!
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08.06.2022 23:41 Відповісти
"Перемовини" зараз потужно веде Залужний.

А ЗЄ статист на кухні при Єрмаку.
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09.06.2022 02:06 Відповісти
Тільки спробуй Зеленський почати "домовлятися посєрєдінє" з мерзотою рашискою!!!
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09.06.2022 02:49 Відповісти
Надоїв...
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09.06.2022 04:54 Відповісти
Россія буде відчувати свою силу поки маемо Зелю в якісті президента.
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09.06.2022 10:05 Відповісти
Мудрый руководитель. Сидим у берега и ждём, пока проплывёт труп нашего врага.
Уже и народа нет, уже и Армии нет, уже и территорий нет, а мы ждём. Пришёл враг... и разбудил.
С таким руководством нам и враг не нужен.
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09.06.2022 10:41 Відповісти
 
 