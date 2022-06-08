Реальний механізм вилучення активів, що належать фізичним та юридичним особам із Росії, починає працювати в Україні, - Малюська

Механізм законного вилучення активів, що належать фізичним та юридичним особам з РФ, а також громадянам України, які є колаборантами, розпочне свою масштабну роботу вже цього року, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Реальний механізм, який дозволить ефективно та законно вилучати активи громадян-колаборантів, а також росіян і російського бізнесу, який спонсорує державу-терориста, державу-агресора (Росію – ред), з'явився в Україні нещодавно, лише кілька тижнів тому, і зараз цей механізм розпочинає свою масштабну імплементацію", - сказав Малюська в ефірі національного телемарафону в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він уточнив, що подібний механізм в Україні почне працювати раніше, ніж в інших європейських державах.

"Найбільш простий, зрозумілий і простий для застосування механізм виглядатиме наступним чином: спочатку РНБО запроваджує санкції проти певного кола осіб, що загрожують територіальній цілісності та безпеці нашої держави. Потім… щодо таких осіб збирається доказова база. Міністерство юстиції ці докази подає до ВАКС (Вищий антикорупційний суд - ред). І він розглядає цю справу. Це буде швидкий розгляд упродовж 5-7 робочих днів... Після того, як рішення ВАКС набуде чинності, майно переходитиме до доходу держави", - зазначив міністр.

Він уточнив, що цей механізм почне масштабно працювати вже поточного року.

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