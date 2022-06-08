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Реальний механізм вилучення активів, що належать фізичним та юридичним особам із Росії, починає працювати в Україні, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

малюська

Механізм законного вилучення активів, що належать фізичним та юридичним особам з РФ, а також громадянам України, які є колаборантами, розпочне свою масштабну роботу вже цього року, повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Реальний механізм, який дозволить ефективно та законно вилучати активи громадян-колаборантів, а також росіян і російського бізнесу, який спонсорує державу-терориста, державу-агресора (Росію – ред), з'явився в Україні нещодавно, лише кілька тижнів тому, і зараз цей механізм розпочинає свою масштабну імплементацію", - сказав Малюська в ефірі національного телемарафону в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

При цьому він уточнив, що подібний механізм в Україні почне працювати раніше, ніж в інших європейських державах.

"Найбільш простий, зрозумілий і простий для застосування механізм виглядатиме наступним чином: спочатку РНБО запроваджує санкції проти певного кола осіб, що загрожують територіальній цілісності та безпеці нашої держави. Потім… щодо таких осіб збирається доказова база. Міністерство юстиції ці докази подає до ВАКС (Вищий антикорупційний суд - ред). І він розглядає цю справу. Це буде швидкий розгляд упродовж 5-7 робочих днів... Після того, як рішення ВАКС набуде чинності, майно переходитиме до доходу держави", - зазначив міністр.

Він уточнив, що цей механізм почне масштабно працювати вже поточного року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для перших вироків щодо воєнних злочинів Росії знадобиться щонайменше 1-2 роки, - Малюська

Автор: Роман Свиридович
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як нівдобна палучаіцца
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08.06.2022 21:46 Відповісти
Дебіл, потім тебе дурня тупого посадять, а держава Україна буде повертати, після судів в Англії.
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08.06.2022 21:46 Відповісти
Що з вилученням Київстар у, нафто та газодобувного сектору?
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08.06.2022 21:50 Відповісти
Как с платными комфортными камерами?
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08.06.2022 22:01 Відповісти
можно и у слуг по карманам поискать, домики на островах уже себе прикупили, кто был никем тот стал с домиком
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08.06.2022 21:52 Відповісти
Маячня !
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08.06.2022 21:53 Відповісти
Короче на кого перст зе покаже
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08.06.2022 21:57 Відповісти
Не спішіть, а то виявиться, що черговий олігарх, у якого ви щось вилучите, сам особисто сто мільйонів біженців за руку кожного евакуював. Доведеться все з відсотками повертати. "Нєвдобно палучіцца"...
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08.06.2022 22:02 Відповісти
Чергова та нахабна брехня від зе влади. В Законі про про колаборантів, прийнятому ВРУ 3 березня, та єдиному, з підписанням якого Зеленський тягнув до 10 березня, зокрема виголошену схему запропоновано, а весь нормативний пакет Кабмін мусів підготувати до двох місяців (до 11 травня). Заморожування всіх активів майже 17 тися компаній можна було зробити за декілька днів. ( наприклад, вже 11 березня Нацбанк видав мутну заяву про Альфабанк). А так з під санкцій виведуть або ж продадуть всі неліниві. Як 23 травня(!) ц.р. зробила російські власники 100 парфюмерних магазинів в Україні марки "Брокар"... Ошукування буде повним та цинічним. Як завжди.
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08.06.2022 22:37 Відповісти
 
 