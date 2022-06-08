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Держдепартамент США (1310) зерно (1236) продовольство (165) Донфрід (15)

Доступ зерна з України на ринок є предметом основної уваги, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно,экспорт

Забезпечення доступу на ринок українського зерна, заблокованого російською агресією, зараз є одним із головних фокусів уваги Сполучених Штатів, а також союзників, партнерів та міжнародних організацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила у відповідь на запитання власного кореспондента Укрінформу помічниця держсекретаря США Карен Донфрід.

"Продовольча безпека – це проблема не нова", - зауважила представниця Держдепартаменту США.

Вона нагадала, що це питання загострювалося внаслідок пандемії COVID-19, глобальних кліматичних змін і тепер – через війну Росії в Україні.

"Саме дії Росії поглиблюють проблему продовольчої безпеки",- наголосила Донфрід.

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Вона підкреслила, що адміністрація Байдена сприймає це "дуже серйозно", однак, за її словами, поки що простих рішень не знайдено.

"Отже, ми розглядаємо серйозні можливості. Одна із опцій – це забезпечити якимось чином відправлення (вантажних суден – ред.) через Чорне море. Це привабливий у плані обсягів варіант – цим шляхом можна вивезти велику кількість зерна, однак це також пов’язано з проблемами – викликами в плані безпеки, і комерційними проблемами", - пояснила помічниця держсекретаря США.

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За її словами, обговорення цього питання тривають. Євросоюз також тісно залучений до процесу та обмірковує способи, як можна вивезти більше зерна наземним транспортом.

"Отже, це неймовірно серйозна проблема, на якій ми зосереджуємо нашу основну увагу – разом із нашими союзниками, партнерами, ООН, ЄС. Але наразі немає легких рішень", - підкреслила помічниця держсекретаря США.
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Топ коментарі
+7
Танцы с бубном вокруг нашего зерна напоминают какое-то намахалово, вроде Будапештсского меморандума.
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08.06.2022 22:00
+6
Подсказываю Штатам простой путь: массированный превентивный термоядерный удар по Параше, после чего уничтожение всего, что там останется ударными беспилотниками. Число едоков сократится на 140 млн., и вывозу зерна из Украины никто уже мешать не будет.
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08.06.2022 22:00
+4
Задля полегшення морського шляху вивезення Україною зерна, США з Британією могли б розробити план знищення черноморського кацапофлоту, і забезпечити Україну засобами втілення того плану у життя
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08.06.2022 21:59
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Там же ж всього 6 кораблів, які несуть ракети...
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08.06.2022 21:48 Відповісти
Зерно надо менять немцам на Панцерхаубиц-2000. На условиях EXW. Цена лондонской биржи.
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08.06.2022 21:51 Відповісти
Це не реально ! Треба забути на один рік.
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08.06.2022 21:52 Відповісти
Безпека України на первому місці.
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08.06.2022 21:52 Відповісти
розпіздяче те 3 кацапскі калоши шо та там ще плавають і ніякого розмінування Одесси...
зерно і попре на юшку африканьську....
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08.06.2022 21:54 Відповісти
Чим *********? МОЖНО ЗЕЛЮ НА БЕРЕГ ПРИВЕЗТИ, ПУСТЬ СВОИМ ОБРЕЗОМ "ПОЛЯКАЄ".
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08.06.2022 21:58 Відповісти
чим то ж разпіздячили мацкву?
а на оставшихся кацкалош і голубиного срача достатньо.
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08.06.2022 22:09 Відповісти
байрактар
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08.06.2022 22:17 Відповісти
Давайте спробуємо брімстоунами, як доїдуть?
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08.06.2022 22:42 Відповісти
Задля полегшення морського шляху вивезення Україною зерна, США з Британією могли б розробити план знищення черноморського кацапофлоту, і забезпечити Україну засобами втілення того плану у життя
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08.06.2022 21:59 Відповісти
Значит пора всем миром 3.14здить кремль!
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08.06.2022 21:59 Відповісти
Танцы с бубном вокруг нашего зерна напоминают какое-то намахалово, вроде Будапештсского меморандума.
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08.06.2022 22:00 Відповісти
Подсказываю Штатам простой путь: массированный превентивный термоядерный удар по Параше, после чего уничтожение всего, что там останется ударными беспилотниками. Число едоков сократится на 140 млн., и вывозу зерна из Украины никто уже мешать не будет.
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08.06.2022 22:00 Відповісти
вариант-классный, только на это же никто не пойдёт..
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08.06.2022 22:43 Відповісти
Тогда Параша первой развяжет термоядерную войну, и вместо сотен миллионов погибнут миллиарды. Но Параше кирдык по-любому, так что у Штатов на самом деле нет выбора.
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08.06.2022 22:58 Відповісти
тобто найбідніша країна європи виявляється пів світу годувало- цікаво в чиї кишеньки це все йшло та йде
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08.06.2022 22:11 Відповісти
Кацапаские нарративы о том, что Украина беднейшая страна, вдалбливались населению десятилетиями. На самом деле Украина - самая топовая страна в Европе по ресурсам, потому то немцы ссуться, что после прихода Украины в ЕС, им придется хорошо подвинуться.
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08.06.2022 22:25 Відповісти
А что мешает создать транспортный коридор через Польшу?
В чём проблема? И гнать весь экспорт через него...
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08.06.2022 22:12 Відповісти
заважає пропускні можливості залізниці
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09.06.2022 01:05 Відповісти
Зерно и судно изымается в пользу Украины.
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08.06.2022 22:15 Відповісти
Якщо "весь мир" хоче їсти українське зерно, то може "всім миром" цю проблему (кацапію) взяти і вирішити?!
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08.06.2022 22:21 Відповісти
так, кацапи дуже уважно крадуть все зерно і продають! уважно стежте!!!
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08.06.2022 22:21 Відповісти
Пусть россия вернёт украденное зерно!!Как раз хватит для голодающих!!А то Турция совсем охренела..Покупает краденное, да ещё и "нос суёт" в вывоз..Ещё не хватало подрываться на минах!! Там же всё заминировано рашистами!Не будет ни зерна, ни людей, ни кораблей!!
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08.06.2022 22:42 Відповісти
пусть ждут..в этом году-никак, зато сколько краденного, можно заставить рашку(гипотетически
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08.06.2022 22:45 Відповісти
Супертрешак. Красти зерно, а потім ще звинувачувати обкраденого, що не дають красти. Не заважайте кацапам продавати крадене зерно, бо всі жерти хочуть. А хто продає його, всім пофіг. Виправити це можна тільки знищивши РФ, а це непосильно з такою лицемірною політикою багатьох країн, до яких не доходить, що робити з кацапнею.
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08.06.2022 23:32 Відповісти
Алгоритм наступний:

1. Тихенько передаєте Україні щось няшне здатне потопити нахрін будь яке москальске корито у Чорному/Азовському морі. Томагавк наприклад.

2. Україна топить усі москальскі корита у Чорному/Азовському морях.

3. Україна заявляє що знайшла у шахтах на Львівщині пару сотень Нептунів, а униз дальності недостатньо що все потопити тому це не ми. Але можемо повторити.

4. Розміновуєте море не забуваючи пред'явити росії рахунок за виконану роботу.

5. Профіт.
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09.06.2022 01:00 Відповісти
 
 