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З початку доби на Донбасі відбито 7 атак ворога. Знищено 9 одниць техніки рашистів і 6 безпілотників "Орлан-10"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Станом на 21:00 8 червня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 7 атак ворога. На одній локації ще триває бій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС. 

Окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 28 цивільних об’єктів, з них: 21 житловий будинок, 2 школи, установу виконання покарань, сільськогосподарське підприємство, бджільницьке господарство, електротрансформатор залізничної станції.

В результаті цих обстрілів загинула 4 цивільні особи, 6 отримали поранення.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танка; 2 бойові броньовані машини; 4 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Також читайте: Окупантам завдано значних втрат під час ворожого штурму поблизу Берестового на Запоріжжі, - Генштаб ЗСУ

Автор: Володимир Янченко
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08.06.2022 22:01 Відповісти
Вірю, що Зе не втручатиметься!
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08.06.2022 22:05 Відповісти
Наші військові дають нам впевнену надію на повну ПЕРЕМОГУ
над окупантами , тільки ми повинні їм допомагати , як ? всі знають 😠
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08.06.2022 23:07 Відповісти
 
 