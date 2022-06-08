З початку доби на Донбасі відбито 7 атак ворога. Знищено 9 одниць техніки рашистів і 6 безпілотників "Орлан-10"

Станом на 21:00 8 червня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 7 атак ворога. На одній локації ще триває бій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 28 цивільних об’єктів, з них: 21 житловий будинок, 2 школи, установу виконання покарань, сільськогосподарське підприємство, бджільницьке господарство, електротрансформатор залізничної станції.

В результаті цих обстрілів загинула 4 цивільні особи, 6 отримали поранення.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танка; 2 бойові броньовані машини; 4 одиниці автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

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