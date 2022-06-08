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Данілов пояснив, як російська пропагандистка Овсяннікова могла в’їхати на територію України: "У нас ще немає візового режиму з РФ"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Колишня редакторка російського "Первого канала" Марина Овсяннікова могла в’їхати на територію України, адже в українському законодавстві немає заборони на перетин кордону жінок з паспортами РФ.
Про це у коментарі Радіо Свобода сказав секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вона відвідала Україну. І що? Якби ви не звертали на неї увагу, вона би і не відвідала Україну. Якщо вона має паспорт РФ і якщо вона жінка, вона може в’їхати в нашу країну. У нас ще немає візового режиму з РФ. Але я би дуже хотів, щоб він у нас з’явився. Це було б справедливо. Щоб ми розуміли, хто може приїхати до нашої країни", – зазначив він.
Топ коментарі
+58 Serhii P.
показати весь коментар08.06.2022 22:45
+56 Alex Sav 8157c114
показати весь коментар08.06.2022 22:43
+41 olele
показати весь коментар08.06.2022 22:45
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Шел 8 год войны.....
Шел девятый год войны.....
- её после этого не повязали
значит это скорее операция гебни по внедрению
Агентура кремля во власти работает не покладая рук.
Значит, пороха 2 раза тормозили на границе и кто то об этом позаботился и побеспокоила я, а вот расийского агента никто не заметил на границе ни разу.
А если связная? Вы смотрите иногда старые военные фильмы? И у нас война, или русско-украинская тусня? кто должен заниматься визовым режимом? Секретарь СНБО мог бы позаботиться об этом. И вообще, как то странно всё происходящее. Бабченко не пустили с разрешением на жительство, Порошенко не пропускали, имея на руках все документы, а
некоторым русским по звонку можно. Кукольные пограничники.