УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9537 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
13 704 117
Данілов (1191) візовий режим (251) Овсяннікова (9)

Данілов пояснив, як російська пропагандистка Овсяннікова могла в’їхати на територію України: "У нас ще немає візового режиму з РФ"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

овсяннікова

Колишня редакторка російського "Первого канала" Марина Овсяннікова могла в’їхати на територію України, адже в українському законодавстві немає заборони на перетин кордону жінок з паспортами РФ.

Про це у коментарі Радіо Свобода сказав секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона відвідала Україну. І що? Якби ви не звертали на неї увагу, вона би і не відвідала Україну. Якщо вона має паспорт РФ і якщо вона жінка, вона може в’їхати в нашу країну. У нас ще немає візового режиму з РФ. Але я би дуже хотів, щоб він у нас з’явився. Це було б справедливо. Щоб ми розуміли, хто може приїхати до нашої країни", – зазначив він.

Читайте також: Російська пропагандистка Овсяннікова приїхала до України та побувала в Одесі

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+58
Москалям досі не заборонений в'їзд в Україну? Я просто в шоці від цієї влади...
показати весь коментар
08.06.2022 22:45
+56
яйця почухати простіше чім шось путне зробити.. імпотенти зеленої шмарклі
показати весь коментар
08.06.2022 22:43
+41
ҐРУНТ@grntmedia

Судячи зі слів Авсяннікової, її привіз в Україну Антон Геращенко.
Геращенко везе сюди "другіх русскіх", Геращенко коригує ракетні удари, Геращенко постійно постить фейки. Може хтось нарешті зробить якісь висновки щодо його діяльності?

показати весь коментар
08.06.2022 22:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
У нас еще нет визового режима с РФ . Но я бы очень хотел, чтобы он у нас появился. Это было бы справедливо. Чтобы мы понимали, кто может приехать в нашу страну", - отметил он.

Шел 8 год войны.....
показати весь коментар
09.06.2022 07:18 Відповісти
У нас еще нет визового режима с РФ . Но я бы очень хотел, чтобы он у нас появился. Это было бы справедливо. Чтобы мы понимали, кто может приехать в нашу страну", - отметил он.

Шел девятый год войны.....
показати весь коментар
09.06.2022 07:20 Відповісти
Марина Овсянникова имела немалое мужество выступить против войны в прямом эфире РосТВ, не гоните на нее
показати весь коментар
09.06.2022 07:52 Відповісти
- там вряд ли прямой эфир без задержки
- её после этого не повязали
значит это скорее операция гебни по внедрению
показати весь коментар
09.06.2022 09:19 Відповісти
Насколько я знаю все прямые эфиры идут в Расии с задержкой 3 минуты именно для таких случаев.
показати весь коментар
09.06.2022 09:33 Відповісти
Не сміши манду, вона і так смішна
показати весь коментар
09.06.2022 09:42 Відповісти
https://meduza.io/video/2022/03/14/sotrudnitsa-pervogo-kanala-v-pryamom-efire-vystupila-protiv-voyny-pered-etim-ona-zapisala-videoobraschenie
показати весь коментар
09.06.2022 07:54 Відповісти
Это просто удивительная отмазка!
Агентура кремля во власти работает не покладая рук.
Значит, пороха 2 раза тормозили на границе и кто то об этом позаботился и побеспокоила я, а вот расийского агента никто не заметил на границе ни разу.
показати весь коментар
09.06.2022 08:38 Відповісти
По логіці дунілова дрг кацапське по безвізу може заїхати
показати весь коментар
09.06.2022 09:05 Відповісти
"Вона відвідала Україну. І що? Якби ви не звертали на неї увагу, вона би і не відвідала Україну. Якщо вона має паспорт РФ і якщо вона жінка, вона може в'їхати в нашу країну. У нас ще немає візового режиму з РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3346812 . А що жінок російських шпигунів і диверсантів не буває? Крута логіка у зекоманди.
показати весь коментар
09.06.2022 09:29 Відповісти
Скільки уваги цій шлюшкі.
показати весь коментар
09.06.2022 09:44 Відповісти
"Вона відвідала Україну. І що? Якби ви не звертали на неї увагу, вона би і не відвідала Україну"
показати весь коментар
09.06.2022 09:46 Відповісти
Скільки уваги цій кацапській пропогандисткі.
показати весь коментар
09.06.2022 09:46 Відповісти
Скільки уваги цій тітці.
показати весь коментар
09.06.2022 09:47 Відповісти
Например, я -- гражданин Казахстана -- в 2019 году с трудом заехал в Украину, мне задавали вопросы украинские пограничники. А гражданина России призывного вопроса без проблем пропустили, только чуть более внимательно проверили его паспорт.
показати весь коментар
09.06.2022 09:52 Відповісти
Да-а, вот это логика. А что женщины не воюют, не военнообязанные, а если по разработке ФСБ?
А если связная? Вы смотрите иногда старые военные фильмы? И у нас война, или русско-украинская тусня? кто должен заниматься визовым режимом? Секретарь СНБО мог бы позаботиться об этом. И вообще, как то странно всё происходящее. Бабченко не пустили с разрешением на жительство, Порошенко не пропускали, имея на руках все документы, а
некоторым русским по звонку можно. Кукольные пограничники.
показати весь коментар
09.06.2022 10:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 