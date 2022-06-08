Данілов пояснив, як російська пропагандистка Овсяннікова могла в’їхати на територію України: "У нас ще немає візового режиму з РФ"

Колишня редакторка російського "Первого канала" Марина Овсяннікова могла в’їхати на територію України, адже в українському законодавстві немає заборони на перетин кордону жінок з паспортами РФ.

Про це у коментарі Радіо Свобода сказав секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вона відвідала Україну. І що? Якби ви не звертали на неї увагу, вона би і не відвідала Україну. Якщо вона має паспорт РФ і якщо вона жінка, вона може в’їхати в нашу країну. У нас ще немає візового режиму з РФ. Але я би дуже хотів, щоб він у нас з’явився. Це було б справедливо. Щоб ми розуміли, хто може приїхати до нашої країни", – зазначив він.

Читайте також: Російська пропагандистка Овсяннікова приїхала до України та побувала в Одесі