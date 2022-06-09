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Зеленський (17470) Сєверодонецьк (475)

Битва за Сєверодонецьк - одна із найважчих за цю війну. Там вирішується доля Донбасу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

северодонецк,війна,руйнування,сєвєродонецьк,сєверодонецьк

Під час свого звернення до українців 8 червня президент України Володимир Зеленський назвав битву за Сєверодонецьк битвою "за Донбас".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

Президент зазначив: "Сєверодонецьк за підсумками й цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну. Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ успішно стримують штурм Сєверодонецька. Ворог знищує Лисичанськ. Є загиблі, - Гайдай. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
Сьогодні стало відомо ,що 3000 солдат маріупольского гарнізону етапували в мухосранскі ***** РФ.
Це просто пздц.
Поверни пацанов і дівчат до сімей,ЗЕ-схематознік кінчений!😡‼️
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08.06.2022 22:46
+26
Краще б вже мовчав, недолуге серло
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08.06.2022 22:48
+26
Ніхто не трогає твого зебіла, головне щоб хоча б зараз 4 разовий уклоніст який розкрадав армію не ліз до військових зі своїми порадами
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08.06.2022 22:57
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Сєвєродонецьк*
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08.06.2022 22:45 Відповісти
Сіверодонецьк
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08.06.2022 23:48 Відповісти
Сьогодні стало відомо ,що 3000 солдат маріупольского гарнізону етапували в мухосранскі ***** РФ.
Це просто пздц.
Поверни пацанов і дівчат до сімей,ЗЕ-схематознік кінчений!😡‼️
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08.06.2022 22:46 Відповісти
То візьми і ти поверни, герой. Як ви всі зає…ли ****..іти.
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08.06.2022 23:05 Відповісти
Він - не президент і тим паче не верховний головнокомандувач, який дає наказ скласти зброю, мотивуючи наказ якимись домовленостями. Тому відповідальність таки на Зєлєнскому.
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08.06.2022 23:11 Відповісти
Хто просрав, той і повертає. Вдавися зеленими грішми.
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08.06.2022 23:20 Відповісти
Розмовляла з одною жіночкою з Маріка. Її кум зараз в полоні (Азов). Його дружина питає: де він/що з ним? Відповідь: чекайте…..
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08.06.2022 23:10 Відповісти
За 3 часа вообще-то.
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08.06.2022 23:17 Відповісти
Краще б вже мовчав, недолуге серло
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08.06.2022 22:48 Відповісти
Ніхто не трогає твого зебіла, головне щоб хоча б зараз 4 разовий уклоніст який розкрадав армію не ліз до військових зі своїми порадами
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08.06.2022 22:57 Відповісти
За рускім корабльом йди кацап
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08.06.2022 23:01 Відповісти
У тебе навчилися, зебіл. Все у вас вчилися. Пам"ятаєте як ви воювали з Порохом , а **** наче і не було. І так всі 5 років. У вас падли зелені навчилися воювати з власним президентом замість *****. Ми гарні учні? Мабуть не дуже, бо я не бачив щоб порохоботи постили Зе з зашморгом на шиї і з кулею в лобі.
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08.06.2022 23:07 Відповісти
А ти зараз з ким воюєш, не з президентом? Ви однаково-примітивні й гірші за цапів. Що свідки петра, що зелені. Бо сієте розбрат у своїй країні, між своїми людьми.
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09.06.2022 06:41 Відповісти
А битва за Маріуполь не була важкою, а Вова ?
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08.06.2022 22:48 Відповісти
Я от також, не знаю хто пише тексти господину ПЖ.... Давайте вже називати речі своїми іменами...!
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08.06.2022 22:56 Відповісти
Хіба що якась політична "важливість".

З військового погляду немає сенсу утримувати невигідні позиції.
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08.06.2022 22:52 Відповісти
Я всё понимаю. Надо запиливать видосики-гундосики для быдлолохтората. Но обратите внимание на то, когда ОНО появляется в сети, и что ОНО делает утром. А утром ОНО ничего не делает, т.к. каждое утро ОНО проходит курс свежеиспечённого ДЕТОКСА.
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08.06.2022 22:52 Відповісти
что ты гавкаешь на всех сабака...?
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08.06.2022 23:00 Відповісти
Я таки дико извиняюсь, но надеюсь, что это адресовано забаненному каZZапу, а не мене.
Но мене интересно другое: почему забаненный каZZап так возмутился моим постом насчёт Янелоха (мне его высер прочитать не удалось, но было бы интересно).
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08.06.2022 23:07 Відповісти
да это каZZапу, оно боготворит Янелоха...
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08.06.2022 23:22 Відповісти
Неудивительно. Мудак мудака видит издалека.
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09.06.2022 06:54 Відповісти
****

Від цього хрипу реально нудить

Нє, не нудить, а ВИВЕРТАЄ
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08.06.2022 22:53 Відповісти
А я те гівно ніколи і не слухала. І Вам раджу берегти нерви і шлунок. Воно все одно правди ніколи не скаже. Та й читає так собі - як таблицю множення.
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09.06.2022 01:09 Відповісти
Головне щоб не брав ситуацію під свій контроль, а то буде як з сержантом Журавлем
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08.06.2022 22:54 Відповісти
Читаю по діагоналі й таке враження, що якщо наші війська звідти тимчасово відступлять, то повернутися вже не зможуть...
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08.06.2022 22:55 Відповісти
лох чонгарський, після війни має бути посажений на довічне за розмінування Чонгару і за шашлики замість підготовки до оборони. Тисячі жертв із-за його дурості не мають бути забутими!
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08.06.2022 22:56 Відповісти
не ругайтесь , сейчас все на нервах
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08.06.2022 22:59 Відповісти
то что осталось сложно назвать городом. Есть смысл там людей держать? Ведь в Лисичанске гораздо логичнее. Беда с таким Наполеоном. Сколько изза твоих видосов людей погибло. Встал бы ушел. Покаялся
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08.06.2022 23:00 Відповісти
Куда оно уйдет? Добровольно в тюрьму? Нит! Будет цепляться за продолжение войны всеми способами, как и вся его банда.
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09.06.2022 01:07 Відповісти
А не легче защитить Лисичанск, он все таки выше и Северский Донец поможет.
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08.06.2022 23:00 Відповісти
Самою важливою у новітній історії була битва за ДЕрмака і нажаль Україна її програла.
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08.06.2022 23:03 Відповісти
Украина проиграла когда проголосовала за клована, всё остальное производное.
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08.06.2022 23:11 Відповісти
Подумать только, какой то районный центр ,о котором до войны мало кто что слышал, имеет шанс стать для орков зубодробилкой-бетономешалкой. Как и речушка, текущая поблизости.
Не всяк рашисткий оккупант сумеет доплыть до середины Сиверского Донца ©
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08.06.2022 23:03 Відповісти
Там советы в битве за Лисичанск в1943 на привольнянском плацдарме 25.000 официально положили не считая черную пехоту.
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08.06.2022 23:55 Відповісти
Головне зберегти війська і вивести їх з того "мішка", там вони попрацювали добре. Роботи в них ще буде багато.
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08.06.2022 23:03 Відповісти
Зачем он выступает каждый день?
Ведь есть спикеры ЗСУ, МИД, МВС.
Это ему ермак посоветовал, что бы он выступал каждый день, был перед глазами?
Черчель не выступал каждый день по радио перед английским народом, это ведь не выступление на сцене.
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08.06.2022 23:04 Відповісти
Ты это недорозумение с Черчилем сравниваешь?
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08.06.2022 23:13 Відповісти
Борис Джонсон -- новий Черчилль.
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08.06.2022 23:25 Відповісти
Добу назад там наверху по всім медіа казали що битва за Сєверодонецьк не важлива це не стратегічна точка навіть якщо відійдуть і здадуть певну територію.

Пройшла доба :
"Битва за Сєверодонецьк - одна із найважчих за цю війну. Там вирішується доля Донбасу, - Зеленський"

Питання: Ви довго там наверху будите знущатися з народу с такими заявами і психологічного тиску на суспільство?
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08.06.2022 23:04 Відповісти
Справа не в тому що ми контролюємо а що ні це війна десь втрачаємо десь перемагаємо.Справа в цих заявах кожень день про верішальні битви і все інше.Хай просто закриють свої ротяки і не дратують народ.А роблять заяви по факту подій важливих значень.Суспільство вже як на гольці від всього вони ще масло в вогонь підливають.ЗСУ хлопці герої роблять свою справу їм не потрібно заважати і суспільство не потрібно накручувати.
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08.06.2022 23:24 Відповісти
если битва главная, надо её возглавить. примером быть. То загнал в угол всех........ Карту смотрел, или там безуглая командует
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08.06.2022 23:04 Відповісти
Адин кутусав уже вазглавил битву типерь в баночку сабирают.
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08.06.2022 23:59 Відповісти
Здається мені ,що це неперша вирішальна.Інші просто недуже закінчувалися.Сподіваюся ця битва зламає тренд.
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08.06.2022 23:06 Відповісти
после ленд лиза, сейчас тупо до Бахмута оттянуться. и мирных вывести всех
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08.06.2022 23:11 Відповісти
Хай макрель до Бахмута аттягиваицца.
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09.06.2022 00:00 Відповісти
Каждый вечер сплошной пиар!!!!!! Как же он надоел, неужели этот мудозвон не понимает что нерод от его высокопарных дежурных высказываний устал? Одно и тоже!!!!
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08.06.2022 23:08 Відповісти
Поділись зеленим баблрм
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08.06.2022 23:24 Відповісти
Вот как-то так получилось, что конфетки и тортики оказались фейком. А "Скоты" в кацапской телепрограмме все же были. Так кого ты называешь барыгой? Того, кто технику для фронта покупает? Или того, что видосики на Бенином телеканале показывает?
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08.06.2022 23:26 Відповісти
слухай наріка) при ньому ліпше) расєйська армія окупувала ще три області, ліпше б москальня жували цукерки при пороху...
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08.06.2022 23:26 Відповісти
Бачу крізіс жанру.
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08.06.2022 23:26 Відповісти
Зачем он выступает каждый день?
Ведь есть спикеры ЗСУ, МИД, МВС.
Это ему ермак посоветовал, что бы он выступал каждый день, был перед глазами?
Черчель не выступал каждый день по радио перед английским народом, это ведь не выступление на сцене.
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08.06.2022 23:10 Відповісти
Черчілль був політиком і організатором, хорошим політиком і чудовим організатором, а не актором. І робив те, що вміє - потітиау і організацію оборони. Цей теж робить те, що вміє - грає роль з листка.
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08.06.2022 23:19 Відповісти
Просто коли актора забувають, то це смерть для його карєри.
Зе пішов з Кварталу, але Квартал не пішов з Зе.
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08.06.2022 23:25 Відповісти
А как же без пиара??? Оно еще надеется на второй срок. Иначе - сразу тюрьма. Не удивлюсь, что оно молится каждую ночь, чтоб война никогда не закончилась. А проснувшись, вся шобла думает, что бы такое сделать, чтоб войну просрать.
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09.06.2022 01:05 Відповісти
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08.06.2022 23:23 Відповісти
Уявляю як ржуть зараз 73%.
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09.06.2022 00:56 Відповісти
та їм-то шо, вони на Захід України всі перебрались і ходять там, бикують.
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09.06.2022 04:06 Відповісти
У Донбасса судьба одна - Донбасс это Украина! Не нужно подготавливать публику к сдаче Донбасса, украинцы настроены исключительно на победу над рашкой.
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08.06.2022 23:26 Відповісти
Як вже неодноразово роз'яснювалось, організація стійкої оборони позицій українських військ на лівому березі Сіверського Донця, головним чином у промзоні і прилеглих кварталах Сіверодонецька, суттєво знижує тиск ворога на Лісичанськ, що дозволяє проводити успішну контрбатарейну боротьбу з артилерією супротивника з високого берега річки і підвищує загальні втрати ворога в ближніх боях міської забудови. Таким чином можна воювати досить довго - на прикладі ДАПу, де було ще важче, адже задля якогось підсилення приходилось навіть проїзджати сепарський блок-пост щоби нашим бійцям лише з двома автоматними ріжками потрапити в ДАП. А тут треба лише втримувати під нашим контролем переправи через річку.
Якщо вдасться також стабілізувати обстановку і на флангах всієї дуги, тоді ні про яке оточення чи якийсь потужний наступ ворожих сил на агломерацію Бахмут-Соледар з наступним ривком на Костянтинівку при таперішній розірваній для ворога залізничній комунікації Лиман-Сіверськ-Попасна та Сватове -Лисичанськ-Попасна не може бути й мови. Натомість, й надалі відбуватиметься інтенсивне вибиття й знекровлення наступальних підрозділів супротивника, що в кінцевому випадку призведе до поразки ворога на цьому напрямку.
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08.06.2022 23:30 Відповісти
Та це все Порох винен, Обдристович не дасть сбрехати
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08.06.2022 23:31 Відповісти
Судьбонесець...Ти вже побачив мир в очах очка чи ще розглядаєш?
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08.06.2022 23:38 Відповісти
Моё субъективное мнение, но я бы не присваивал одному локальному, пусть и тяжелейшему / важному, сражению статус "решающего". Потому что в случае, если по военным соображениям Северодонецк придётся оставить, психологически получится, что "всё пропало, решающую битву за Донбасс мы проиграли"
А ведь это совсем не так. Ничего не может быть потеряно окончательно, пока драка (тем более с переменным успехом) ещё идёт.

Поэтому "важная битва" - да, "решающая" - нет.
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08.06.2022 23:43 Відповісти
В этом смысле по-настоящему решающих в этой войне может быть только 2 битвы : сражение за Москву (или уже - штурм Кремля) или сражение последнего украинского солдата за последний квадратный сантиметр территории Украины.

Второго, уверен, не будет. Что касается первого варианта, думаю, это сражение предстоит не нашей армии, а восставшему российскому народу. Хочется надеяться, что уже в 2023 году, в этом ещё будут раскачиваться.
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08.06.2022 23:50 Відповісти
Так там и оставить - не по полю с маками прогуляться. Дорога простреливается, пока, а будут пытаться полностью закрыть.
А выводить оттуда, вроде не 1000 и не 2.
На данный момент даже нет как такого варианта просто переехать в Бахмут, только с боями
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09.06.2022 01:51 Відповісти
зачем говорит та? молча решат не можем? не дай бог если вдруг завра оккупанты возьмут Северодонецк. значит судьбу Донбасса конец- выходит по вашим словам.
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09.06.2022 00:44 Відповісти
Як же тільки соромно що цей баран президент великої України
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09.06.2022 00:50 Відповісти
не баран, а артист, а це значно краще, ніж двічі несудимий
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10.06.2022 00:17 Відповісти
за Маріуполь як було?

ти мусиш відповісти заМарік!😒
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09.06.2022 01:04 Відповісти
"Захищаємо", "Завдаємо"... Як же воно вже задовбало.
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09.06.2022 06:21 Відповісти
Зеленскому нужно убрать Ермака и навести порядок в ОП, оттащив его команду от потоков.

Народ после победы над Россией наберется сил и молчать не будет - снесут иначе Зеленского
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09.06.2022 06:43 Відповісти
Не пора бы ему заткнуться. Чмо четырежды уклонист закатавшее в асфальт кучи денег расуждает ....
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09.06.2022 06:43 Відповісти
Судьбу Зеленский решил еще до войны, разминировав участки и отведя войска на Донбассе. Что сам громко анонсировал. А что бы Донбасс добить окончательно, обеспечил удар с тыла, отведя войска с Крымского направления и разминировав мосты и дороги. Ну и всякие мелочи, вроде похерения оборонзаказа, обсырания волонтеров, целования вагнеровцев пониже пупка.
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09.06.2022 06:56 Відповісти
ДО ЧОГО це воно перед сном сказало?
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09.06.2022 07:01 Відповісти
як ви вже достали! один говорить одне, другий - друге, третій взагалі не в темі! І кожний корчить із себе наполеона!
Ось недавно Данілов таке висловився, що Сєвєродонецьк не така вже і втрата!
За словами Данілова, українські військові можуть відступити від Сєверодонецька та інших міст регіону для перегрупування."Тимчасова втрата територій - це не трагедія. Трагедією буде втрата країни", - сказав Данілов. Джерело: https://censor.net/ua/n3346379
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09.06.2022 08:34 Відповісти
Треба все ж таки поважати президента. Є багато питань до нього, але вони були завжди і до усіх президентів України. Хто зараз обзиває Зеленського, правильно Путлер. Ви на якій стороні громадяни? Будуть вибори обирайте найкращього. На жаль нам і раніше диктували умови наші партнери і зараз. Тобто Крим не захищайте, зараз на Рассею на нападайте. Хтось з Вас можде собі уявити ту відповідальність яка легла на президента. Ніхто!!! Сидіти і *******, це найлегше. Допомогає порох армії, добре, молодець. Але не треба зараз лаятися, наша міцніть у нас, а не у президентах. Кожен повинен працювати над перемогою.
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09.06.2022 08:50 Відповісти
Посаду речника вже скасовано що все на світі коментує сам найвечніший оце таки голова так голова і як у нього часу вистачає. Пропоную поступово скоротити звенення до 1 разу на тиждень щоб народ не будоражити.
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09.06.2022 09:53 Відповісти
А вот СОВСЕМ мне нравится эта хрень!
Задача Расии - организовать какую-то победу к дню Расии - 12 июня. Ну хоть "Освобожденая вся Луганская область!"
Я понимаю, что на войне мотивация населения играет роль не меньше пушек и снарядов, но стоит ли демотивация дополнительных жизней наших солдат?
Я принципиальне не критикую Зеленскуого после 24-го, но в данном случае еиу лучше заткнуться и не раздувать Зелёный Сталинград.
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09.06.2022 10:12 Відповісти
во-ва! ставай на коліна та молись Богу! це найрозумніше, що ти можеш зараз зробити для народу України
І в гріхах сповідайся, може, Господь змилується
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10.06.2022 00:15 Відповісти
 
 