"Битва за Сєверодонецьк - одна із найважчих за цю війну. Там вирішується доля Донбасу, - Зеленський"

Під час свого звернення до українців 8 червня президент України Володимир Зеленський назвав битву за Сєверодонецьк битвою "за Донбас".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

Президент зазначив: "Сєверодонецьк за підсумками й цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну. Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу".

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