Битва за Сєверодонецьк - одна із найважчих за цю війну. Там вирішується доля Донбасу, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час свого звернення до українців 8 червня президент України Володимир Зеленський назвав битву за Сєверодонецьк битвою "за Донбас".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.
Президент зазначив: "Сєверодонецьк за підсумками й цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну. Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу".
Топ коментарі
+27 Amber
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+26 Oleg Zaporogec
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+26 Right Right 2d264255
показати весь коментар08.06.2022 22:57
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Будь ласка, зачекайте...
Це просто пздц.
Поверни пацанов і дівчат до сімей,ЗЕ-схематознік кінчений!😡‼️
З військового погляду немає сенсу утримувати невигідні позиції.
Но мене интересно другое: почему забаненный каZZап так возмутился моим постом насчёт Янелоха (мне его высер прочитать не удалось, но было бы интересно).
Від цього хрипу реально нудить
Нє, не нудить, а ВИВЕРТАЄ
Не всяк рашисткий оккупант сумеет доплыть до середины Сиверского Донца ©
Ведь есть спикеры ЗСУ, МИД, МВС.
Это ему ермак посоветовал, что бы он выступал каждый день, был перед глазами?
Черчель не выступал каждый день по радио перед английским народом, это ведь не выступление на сцене.
Пройшла доба :
"Битва за Сєверодонецьк - одна із найважчих за цю війну. Там вирішується доля Донбасу, - Зеленський"
Питання: Ви довго там наверху будите знущатися з народу с такими заявами і психологічного тиску на суспільство?
Ведь есть спикеры ЗСУ, МИД, МВС.
Это ему ермак посоветовал, что бы он выступал каждый день, был перед глазами?
Черчель не выступал каждый день по радио перед английским народом, это ведь не выступление на сцене.
Зе пішов з Кварталу, але Квартал не пішов з Зе.
Якщо вдасться також стабілізувати обстановку і на флангах всієї дуги, тоді ні про яке оточення чи якийсь потужний наступ ворожих сил на агломерацію Бахмут-Соледар з наступним ривком на Костянтинівку при таперішній розірваній для ворога залізничній комунікації Лиман-Сіверськ-Попасна та Сватове -Лисичанськ-Попасна не може бути й мови. Натомість, й надалі відбуватиметься інтенсивне вибиття й знекровлення наступальних підрозділів супротивника, що в кінцевому випадку призведе до поразки ворога на цьому напрямку.
А ведь это совсем не так. Ничего не может быть потеряно окончательно, пока драка (тем более с переменным успехом) ещё идёт.
Поэтому "важная битва" - да, "решающая" - нет.
Второго, уверен, не будет. Что касается первого варианта, думаю, это сражение предстоит не нашей армии, а восставшему российскому народу. Хочется надеяться, что уже в 2023 году, в этом ещё будут раскачиваться.
А выводить оттуда, вроде не 1000 и не 2.
На данный момент даже нет как такого варианта просто переехать в Бахмут, только с боями
ти мусиш відповісти заМарік!😒
Народ после победы над Россией наберется сил и молчать не будет - снесут иначе Зеленского
Ось недавно Данілов таке висловився, що Сєвєродонецьк не така вже і втрата!
За словами Данілова, українські військові можуть відступити від Сєверодонецька та інших міст регіону для перегрупування."Тимчасова втрата територій - це не трагедія. Трагедією буде втрата країни", - сказав Данілов. Джерело: https://censor.net/ua/n3346379
Задача Расии - организовать какую-то победу к дню Расии - 12 июня. Ну хоть "Освобожденая вся Луганская область!"
Я понимаю, что на войне мотивация населения играет роль не меньше пушек и снарядов, но стоит ли демотивация дополнительных жизней наших солдат?
Я принципиальне не критикую Зеленскуого после 24-го, но в данном случае еиу лучше заткнуться и не раздувать Зелёный Сталинград.
І в гріхах сповідайся, може, Господь змилується