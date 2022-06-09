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Фракція "Слуга народу" хоче позбавити мандата Ковальова - проти нього вже відкрито кримінальне провадження

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ковальов

Фракція "Слуга народу" звернеться до керівництва Верховної Ради з проханням забрати депутатський мандат в Олексія Ковальова, який зізнався в колабораціонізмі, а прокурори вже порушили проти нього справу про держзраду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написала речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

Вона зазначила: "28 квітня ми зробили спільну заяву Політичної партії "Слуга народу" та фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України стосовно народного депутата Олексія Ковальова, обраного у виборчому окрузі 186 (Херсонська область). Станом на той момент, народний депутат добровільно перебував на тимчасово захопленій території та спілкувався із російськими військовими. Адекватних пояснень щодо свого поточного статусу, поведінки і заяв депутат Ковальов керівництву фракції не надав, а перевірити факти з обʼєктивних причин було неможливо.

Ще тоді партія і фракція дійшли висновку, що навіть з наявної інформації така поведінка несумісна із званням народного депутата і тим більше - членством у фракції "Слуга народу".

Тоді ми вирішили виключити Ковальова з фракції та звернулися до Генерального прокурора України І.В.Венедиктової та голови СБУ І.Г.Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу.

Останні заяви Ковальова, зроблені у соцмережах після "наради" в Херсоні із заступником голови кремлівської адміністрації кірієнко, переконливо свідчать про те, що наш колишній колега став колаборантом агресора. Він зрадив український народ, зрадив своїх виборців, зрадив Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" підозрює нардепа Ковальова у держзраді та призупиняє його членство у фракції



Саме тому ми вирішили:

⁃ звернутися до Верховної Ради України із закликом позбавити Ковальова мандату народного депутата України у відповідності до чинного законодавства
⁃ звернутися до Генпрокуратури та СБУ із закликом якнайшвидше передати справу Ковальова до суду, передбачивши, зокрема, конфіскацію його активів і майна згідно чинного законодавства
⁃ звернутися до органів судової влади із закликом якнайшвидше розглянути справу Ковальова, визначивши міру покарання згідно із законом

Зрадники й колаборанти не можуть представляти українців у Верховній Раді України. Вони мають понести повну відповідальність перед українським народом за співпрацю із ворогом і бути покараними з усією суворістю закону.

Ми не будемо закликати нашого колишнього колегу скласти мандат. Якщо совість, честь і гідність вже втрачено остаточно - немає сенсу до них апелювати. Хай це станеться за законом, після вироку суду.

Можемо йому лише порадити уважно вивчити статтю 111-прім Кримінального кодексу і спрогнозувати термін ув’язнення за колабораціонізм, який чекає на нього після звільнення тимчасово окупованої Херсонщини ЗСУ".

Також читайте: Колишній "слуга народу" Ковальов став зрадником та взяв участь у нараді з представником Путіна на Херсонщині

В свою черг, пресслужба ДБР повідомила таке: "За ініціативи Державного бюро розслідувань порушено кримінальне провадження щодо народного депутата України Олексія Ковальова за колабораційну діяльність.

Оперативники Бюро встановили, що депутат співпрацює з окупаційними силами російської федерації на тимчасово окупованій території Херсонської області. Підконтрольні йому підприємства постачають харчову продукцію до Автономної Республіки Крим з подальшою реалізацією на території рф, а також завозять на Херсонщину паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму.

Депутат забезпечує розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольному йому санаторію, що розташований у місті Гола Пристань Херсонської області.

Більше того, на своїй сторінці в одній із соціальних мереж депутат сам розповідає, що співпрацює з окупантами та вважає, що росія на Херсонщині надовго.

За матеріалами ДБР ще у квітні поточного року Генеральний прокурор порушив кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною четвертою ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ має заявити, що зроблено для розслідування державної зради депутата від "Слуги народу" Ковальова, - Бутусов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+38
не позбавлять, Арахамія листа напише, що врятував від голоду 400 тис. чоловік.
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08.06.2022 23:16
+34
То хто розмінував Чонгар?Може Ковальов знає?
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08.06.2022 23:19
+29
"Фракція "Слуга народу" хоче позбавити мандата Ковальова".
Чорт, я хоч і не Ковальов, але від такого "страшного" покарання за зраду Батьківщини навіть у мене мурашки по шкірі побігли. Що ж ви робите, нелюди, не можна такі тортури до людини застосовувати - мандат по живому виривати!
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08.06.2022 23:32
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08.06.2022 23:14 Відповісти
То хто розмінував Чонгар?Може Ковальов знає?
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08.06.2022 23:19 Відповісти
це просто "цэна вапроса".
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08.06.2022 23:46 Відповісти
Це що до кадрової політики Порошенка було "многа вапросав", не переплутайте. І скільки ж таких законсервованих кротів ще сидять та чекають свого часа...
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08.06.2022 23:57 Відповісти
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09.06.2022 09:39 Відповісти
не позбавлять, Арахамія листа напише, що врятував від голоду 400 тис. чоловік.
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08.06.2022 23:16 Відповісти
А чо, якраз посередині і домовились.
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08.06.2022 23:21 Відповісти
Ага ви ще скажіть що його арештують і посадять на 10 рочків щоб потім випустити.Війна десятки тисяч вбито зруйнованы міста.А ці в йграшки граються.БЛ@ДЬ ТА ГАСІТЬ ЇХ ВЖЕ НА МІСЦІ ЯК ВИ ЗА@БАЛИ ВЖЕ !
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08.06.2022 23:17 Відповісти
А як коментують керівники ЗЕпартії?
Знов проє**лі?
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08.06.2022 23:17 Відповісти
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09.06.2022 09:40 Відповісти
На мажоритарний округ Ковальова висунули Сергій Трофімов та віце-спікер Олександр Корнієнко. Погодив кандидатуру Ковальова безпосередньо президент Зеленський.

Ковальов у Раді був членом неформальної "групи Павліка" - відомого та наближеного до родини президента контрабандиста, проти якого РНБО ніяких санкцій чомусь досі не запроваджено, а офіс Павлюка, як неодноразово показували журналісти, знаходиться у одному дворі з Офісом президента.

Всі ми розуміємо, що включили Ковальова на мажоритарку не просо так - а хтось дещо вагоме за це отримав. І хтось за це тепер має понести відповідальність.
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09.06.2022 14:11 Відповісти
Я таки понимаю, что это чмо до сих пор получает зепутатскую зарплату в Раде?
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08.06.2022 23:17 Відповісти
Ойой! Прям ракнти які швидкі!
Фулє слуги шеть усі такі
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08.06.2022 23:21 Відповісти
Рішучий крок, навіть не очікував від слуг настільки жорсткої реакції, аж кров стигне в жилах...
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08.06.2022 23:22 Відповісти
А признати, що нам і нашій землі не потрібі жодні слуги, а потрібні армія, мова і віра, не хоче?
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08.06.2022 23:22 Відповісти
По кількості зрадників від зеленого кубла, партії СН вже можно пред'являти недовіру і відсторонювати від владних структур, включно з тілом що займає зараз крісло президента.
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08.06.2022 23:24 Відповісти
фракція сн хочє...?)))
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08.06.2022 23:28 Відповісти
А що там зам Баканова? Справу хоть відкрили? Портнов не під підозрою, що списки на знищення патріотів рашці передав?
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08.06.2022 23:31 Відповісти
"Фракція "Слуга народу" хоче позбавити мандата Ковальова".
Чорт, я хоч і не Ковальов, але від такого "страшного" покарання за зраду Батьківщини навіть у мене мурашки по шкірі побігли. Що ж ви робите, нелюди, не можна такі тортури до людини застосовувати - мандат по живому виривати!
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08.06.2022 23:32 Відповісти
Не те слово. А з Шуфричем як "по-звірячому" поступили? Куяк - і нестор в сізо, ще раз куяк - і нестор перетнув кордон з Румунією. "Волшебство"? Коперфільд нервово курить в стороні.)
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08.06.2022 23:42 Відповісти
Ну Ви б ще про Шарія згадали, якого по-звірячому "екстрадують-екстрадують та ніяк не виекстрадують". І взагалі, партія "Зе" - це від слова "звірі")))))
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09.06.2022 00:13 Відповісти
Не зрозумів. Вистачило Олексію часу для виведення майна?
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08.06.2022 23:37 Відповісти
👏👏👏
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08.06.2022 23:48 Відповісти
Це тіпа підйобка від СН? Справу буде вести 100%-во свій голова сбу, а наглядати 100%-во свій генпрокурор?

Дивіться, допідйобуєтесь, що знесуть вас *****...
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08.06.2022 23:41 Відповісти
Ковальов просто у відрядженні, контролює як проходить інтеграція "про*обаної" території в Рашку.
Зеленський якраз і здійснює таку федералізацію України в Рашку.
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08.06.2022 23:52 Відповісти
Це як безмозгла, тіко глибше в тилу ворога?
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09.06.2022 02:25 Відповісти
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09.06.2022 09:57 Відповісти
Безмозгла? Ця ******* ще й танцює?
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09.06.2022 14:04 Відповісти
Краще б тій фракції саморозпуститись, самозаборонитись і самоубитись. Почати можна з чмошника-наркомана.
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09.06.2022 00:00 Відповісти
А вот ОПЗЖ из-за таких членов партии запретили. Ах , да , это же совсем другое.
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09.06.2022 00:02 Відповісти
От рашка призначить Ковальчука в групу переговірників, і Подоляк та Аерохамія знов з ним обніматимуться на камеру, а згодом і орден дадуть за врятування кількасот тисяч десь когось, про що Агрохімія складе листа.
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09.06.2022 01:39 Відповісти
та невже? не пройшло і півроку, як лакеї народу отрегували на свого. лакеї всі такі.
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09.06.2022 08:43 Відповісти
Тільки після розголосу почали імітувати якусь діяльність, як завжди, а головне ниточки тягнуться все до тих же людей.
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09.06.2022 09:12 Відповісти
....хоче позбавити, сподіваюсь не перехоче..., а то раптом щось таке випливе - не всьо так одназначна
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09.06.2022 09:19 Відповісти
Там у слуг народа -половина таких депутатов. Понабирали по подворотням где попало и кого попало-кого лошарику-Зеленскому подсказали его старшие кураторы а умный нарид-проголосовал под честное слово Зеленского
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09.06.2022 10:20 Відповісти
А того,що привів цього покидька в ВР,що зрозуміють та пробкчать?Він же не сам прийшов?
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09.06.2022 10:31 Відповісти
Шо ж так суворо, може спочатку поставити на вид?
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09.06.2022 11:17 Відповісти
Цілком слушно! А ще позбавити о

онодневної зарплати депутата, щоб іншим це було уроком!
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09.06.2022 14:09 Відповісти
А нахрена ви йому то мандат давали?
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09.06.2022 12:05 Відповісти
У заголовку статті мабуть малось на увазі, що фракція «Слуга народу» ще та ***** (а написано одним словом - *****та). А ковальови - це простий наслідок сутності цієї фракції.
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09.06.2022 12:09 Відповісти
Не позбавлять... Бо як там у них-"Кожен з нас Ковальов"?
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09.06.2022 13:46 Відповісти
Та не пацаны, оставьте ковалеву мандат, будет у вас в слугах каломыйского свой связной с путлеровским режимом, это ж как удобно… у вас же в слугах весь цимус собрался - один улицы именем ************ главнокомандующего называет, другой за рашистского олигарха топит, третий за оборону Мукачево стечкины получает, четвёртый за рашку топит, пятый взятки берет и т.д. Ну прямо компания типа *******….
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09.06.2022 13:47 Відповісти
Ковальов попалив всю Зе владу - всі бачать що вони думають про Україну
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09.06.2022 14:01 Відповісти
Аби не мовчки. Можна подумати,що інші "народні слуги" чимсь від цього покидька відрізняються...
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09.06.2022 14:30 Відповісти
 
 