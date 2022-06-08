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Новини За кордоном
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євроінтеграція (428) Дуда (627) Чапутова Зузана (41)

Зеленський подякував Дуді за турне на підтримку євроінтеграції України. Чапутова не поїхала через коронавірус

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту Польщі Анджею Дуді за рішення відправитися у турне на підтримку євроінтеграції України.

Про це президент України заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний Президенту Польщі Анджею Дуді і другу усіх українців за те, що він вирушив наразі у спецпоїздку країнами Європи для підтримки європейської перспективи нашої держави", - поінформував він.

Президент зазначив, що саме у цьому червні Україна має отримати рішення щодо кандидатства, і уточнив, що усі наші друзі і усі наші дипломати працюють для цього наразі на повну.

"Разом з Анджеєм мала поїхати і Президентка Словаччини Зузана Чапутова, планувалася така спільна ініціатива двох лідерів - завадив позитивний тест на СOVID-19 (у Чапутової - ред.). Що ж, такі умови нашого життя наразі. Бажаю Зузані якнайшвидшого одужування", - заявив Глава української держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда вирушає в тур країнами Євросоюзу, щоб переконати дати Україні статус кандидата на вступ в ЄС

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Прохання до редакції Цензор.Нет - поменше показуйте цього ЗЕбуїна.
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08.06.2022 23:38
+5
У мене питання: коли судитемимо янелоха і компанію?
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08.06.2022 23:53
+4
Єдиний марафон,початок. Потім вже Шєрчиль цю недорогеньку дічь почав годував з руки шашликами. Зробив хвойд позитивними і покірними
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08.06.2022 23:27
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Єдиний марафон,початок. Потім вже Шєрчиль цю недорогеньку дічь почав годував з руки шашликами. Зробив хвойд позитивними і покірними
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08.06.2022 23:27 Відповісти
Якнайшвидшого одужання пані Зузані. До речі, а коли вона нещодавна приїздила, то часом з безуглою арахамією та компанією не спілкувалася? Який там інкубаційний період в корони? Раптом пощастило б
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08.06.2022 23:36 Відповісти
Якщо з Арахамією спілкувалась, то може, взагалі, мавпяча віспа бути, не дай Боже. Варто перевіритися.
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09.06.2022 00:05 Відповісти
Прохання до редакції Цензор.Нет - поменше показуйте цього ЗЕбуїна.
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08.06.2022 23:38 Відповісти
Не можна. Квота 73 відсотки.
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09.06.2022 00:12 Відповісти
У мене питання: коли судитемимо янелоха і компанію?
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08.06.2022 23:53 Відповісти
Після янєолігарха
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09.06.2022 00:38 Відповісти
А чому після?
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09.06.2022 06:54 Відповісти
Вечірній балабол на дроті.
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09.06.2022 00:04 Відповісти
"Асісяй", бляха-муха!
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09.06.2022 00:06 Відповісти
Зеля, ще подякуй цьому зеленому чму Ігорьку за роз'******* шпиталь:

На днях нардеп от «Слуги Народа» Игорь Негулевский неудачно пропиарил военный мобильный госпиталь в Николаевской области, с точностью рассказав где он находится. Рашисты не заставили себя долго ждать и уничтожили его, передает Днепровская панорама.
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09.06.2022 00:16 Відповісти
Зеленский упорно не задумывается о проблемах бизнеса в Украине в войну .
Украине грозит экономическая катастрофа . Пора слушать опытных бизнесменов , а не болтунов типа гетьманцева, Устенко, Арахамии и т д

‼️‼️‼️ ЛИКБЕЗ ПО ЭКОНОМИКЕ ОТ БАЛАШОВА

Построение системы управления

https://youtu.be/80Yhvfb1ZRs
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09.06.2022 00:20 Відповісти
Тот еще аферюга
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09.06.2022 00:40 Відповісти
 
 