Зеленський подякував Дуді за турне на підтримку євроінтеграції України. Чапутова не поїхала через коронавірус

Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту Польщі Анджею Дуді за рішення відправитися у турне на підтримку євроінтеграції України.

Про це президент України заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний Президенту Польщі Анджею Дуді і другу усіх українців за те, що він вирушив наразі у спецпоїздку країнами Європи для підтримки європейської перспективи нашої держави", - поінформував він.

Президент зазначив, що саме у цьому червні Україна має отримати рішення щодо кандидатства, і уточнив, що усі наші друзі і усі наші дипломати працюють для цього наразі на повну.

"Разом з Анджеєм мала поїхати і Президентка Словаччини Зузана Чапутова, планувалася така спільна ініціатива двох лідерів - завадив позитивний тест на СOVID-19 (у Чапутової - ред.). Що ж, такі умови нашого життя наразі. Бажаю Зузані якнайшвидшого одужування", - заявив Глава української держави.

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