Зеленський подякував Дуді за турне на підтримку євроінтеграції України. Чапутова не поїхала через коронавірус
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту Польщі Анджею Дуді за рішення відправитися у турне на підтримку євроінтеграції України.
Про це президент України заявив у своєму зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Я вдячний Президенту Польщі Анджею Дуді і другу усіх українців за те, що він вирушив наразі у спецпоїздку країнами Європи для підтримки європейської перспективи нашої держави", - поінформував він.
Президент зазначив, що саме у цьому червні Україна має отримати рішення щодо кандидатства, і уточнив, що усі наші друзі і усі наші дипломати працюють для цього наразі на повну.
"Разом з Анджеєм мала поїхати і Президентка Словаччини Зузана Чапутова, планувалася така спільна ініціатива двох лідерів - завадив позитивний тест на СOVID-19 (у Чапутової - ред.). Що ж, такі умови нашого життя наразі. Бажаю Зузані якнайшвидшого одужування", - заявив Глава української держави.
Будь ласка, зачекайте...
На днях нардеп от «Слуги Народа» Игорь Негулевский неудачно пропиарил военный мобильный госпиталь в Николаевской области, с точностью рассказав где он находится. Рашисты не заставили себя долго ждать и уничтожили его, передает Днепровская панорама.
Украине грозит экономическая катастрофа . Пора слушать опытных бизнесменов , а не болтунов типа гетьманцева, Устенко, Арахамии и т д
‼️‼️‼️ ЛИКБЕЗ ПО ЭКОНОМИКЕ ОТ БАЛАШОВА
Построение системы управления
https://youtu.be/80Yhvfb1ZRs