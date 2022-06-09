Україна отримала перший мільярд в рамках пакету 40 млрд дол. допомоги від США, - посол Брінк

Пряма підтримка у розмірі 1 млрд доларів в рамках пакету допомоги Україні від США вже прибула в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

Посол США Бріджит Брінк зустрілася з міністром економічного розвитку Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою Нацбанку Кирилом Шевченком.

Вона повідомила, що у рамках пакету в 40 мільярдів доларів, підписаного президентом Байденом 21 травня, пряма підтримка в розмірі $1 мільярда доларів вже прибула, щоб допомогти Україні та її народу рухалися вперед.

"Ще $7,5 мільярдів доларів грантової допомоги вже на шляху, і ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше надати ще більшу економічну допомогу", - заявила посол.

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