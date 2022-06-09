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США (14502) Брінк (154)

Україна отримала перший мільярд в рамках пакету 40 млрд дол. допомоги від США, - посол Брінк

Новини Цензор.НЕТ Економіка

брінк,свіріденко

Пряма підтримка у розмірі 1 млрд доларів в рамках пакету допомоги Україні від США вже прибула в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

Посол США Бріджит Брінк зустрілася з міністром економічного розвитку Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою Нацбанку Кирилом Шевченком.

Вона повідомила, що у рамках пакету в 40 мільярдів доларів, підписаного президентом Байденом 21 травня, пряма підтримка в розмірі $1 мільярда доларів вже прибула, щоб допомогти Україні та її народу рухалися вперед.

"Ще $7,5 мільярдів доларів грантової допомоги вже на шляху, і ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше надати ще більшу економічну допомогу", - заявила посол.

Також читайте: США передають українським правоохоронцям рятувальне обладнання на $50 млн

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
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09.06.2022 00:28
+4
Бриджит начала шерстить наших министров) Контролируй их...
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08.06.2022 23:51
+4
судячи з того, що каже пан Бутусов та решта експертів - наразі практично масового постачання зброї нема. Тобто одиничні постачання того чи іншого виду озброєння. Максимум - причепна артилерія, ПТРК. Але вже пішов 1 лярд. 1/40 частина. Якщо номенклатурна умовна сотня одиниць важкого озброєння затягнула аж на мільярд по розрахункам наших друзів - то на 40 мільярдів то буде ніщо на війну з перемогою проти росії. Адже лише один тип Акацій чи Гіацинтів у нас вимірювався сотнями - то в РФ - тисячі. Отже з такими темпами витрат і відповідного постачання - максимум це ще певний час якось стримувати шалений наступ орків. А чи надовго - хз. Такими темпами постачання коли можна буде накопичити резерви з суттєвою перевагою?
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08.06.2022 23:52
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Бриджит начала шерстить наших министров) Контролируй их...
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08.06.2022 23:51 Відповісти
судячи з того, що каже пан Бутусов та решта експертів - наразі практично масового постачання зброї нема. Тобто одиничні постачання того чи іншого виду озброєння. Максимум - причепна артилерія, ПТРК. Але вже пішов 1 лярд. 1/40 частина. Якщо номенклатурна умовна сотня одиниць важкого озброєння затягнула аж на мільярд по розрахункам наших друзів - то на 40 мільярдів то буде ніщо на війну з перемогою проти росії. Адже лише один тип Акацій чи Гіацинтів у нас вимірювався сотнями - то в РФ - тисячі. Отже з такими темпами витрат і відповідного постачання - максимум це ще певний час якось стримувати шалений наступ орків. А чи надовго - хз. Такими темпами постачання коли можна буде накопичити резерви з суттєвою перевагою?
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08.06.2022 23:52 Відповісти
Выбор не велик.
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09.06.2022 00:01 Відповісти
Мова про гроші, які надійшли до НБУ.
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09.06.2022 00:08 Відповісти
Здається, ленд-ліз то окрема тема.
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09.06.2022 00:09 Відповісти
Якщо ви були би уважними, то ви би могли прочитати з чого конкретно складаються ті "40 мільярдів".
Все точно розписано та давно озвучено США.
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09.06.2022 01:04 Відповісти
Із 40 млрд, тільки 18-20 млрд безпосередньо буде на зброю. Все інше - логістика, навчання персоналу ЗСУ, обслуговування і тд. Зради немає.
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09.06.2022 08:05 Відповісти
Здєсь можна прібарахліцца. Внукам хватіт.
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09.06.2022 00:12 Відповісти
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09.06.2022 00:28 Відповісти
Лайк!
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09.06.2022 00:57 Відповісти
І за ці гроші Україна зможе купити у сша зброї.
І росія нічим не зможе донитани сша, що вони нам зброю постачають, значить вони учасник війни.
Тому що це буде покупка, а не просто постачання.
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09.06.2022 00:59 Відповісти
коломойський і ахметов трохи прибарахляться
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09.06.2022 02:16 Відповісти
Нічого не зрозуміло, куди пішли ці гроші...?
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09.06.2022 08:02 Відповісти
Що значить допомога прибула в Україну? Останнім часом вони так всі шифруються, що не зрозуміло, це перемога, чи зрада, чи що?
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09.06.2022 08:05 Відповісти
Все это как и многое другое, благодаря Зеленскому
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09.06.2022 08:41 Відповісти
Уявляю скільки там вже ротів - все поділили мабуть . Надіюсь, що проконтролюють давачі...
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09.06.2022 11:04 Відповісти
Псу под хвост.
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09.06.2022 11:28 Відповісти
интересно сколько из этих 40 украдут?
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09.06.2022 11:31 Відповісти
 
 