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Україна отримала перший мільярд в рамках пакету 40 млрд дол. допомоги від США, - посол Брінк
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Пряма підтримка у розмірі 1 млрд доларів в рамках пакету допомоги Україні від США вже прибула в Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.
Посол США Бріджит Брінк зустрілася з міністром економічного розвитку Юлією Свириденко, міністром фінансів Сергієм Марченком та головою Нацбанку Кирилом Шевченком.
Вона повідомила, що у рамках пакету в 40 мільярдів доларів, підписаного президентом Байденом 21 травня, пряма підтримка в розмірі $1 мільярда доларів вже прибула, щоб допомогти Україні та її народу рухалися вперед.
"Ще $7,5 мільярдів доларів грантової допомоги вже на шляху, і ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше надати ще більшу економічну допомогу", - заявила посол.
Топ коментарі
+8 olele
показати весь коментар09.06.2022 00:28
+4 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар08.06.2022 23:51
+4 Vasily G
показати весь коментар08.06.2022 23:52
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Будь ласка, зачекайте...
Все точно розписано та давно озвучено США.
І росія нічим не зможе донитани сша, що вони нам зброю постачають, значить вони учасник війни.
Тому що це буде покупка, а не просто постачання.