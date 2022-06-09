УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10836 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 014 3
Італія (999) Резніков (1386)

"Із нетерпінням чекаємо на третій пакет допомоги", - Резніков поговорив із міністром оборони Італії Гуеріні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков,італія

Міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони Італії Лоренцо Гуеріні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

За словами Резнікова, розмова була продуктивною.

"Із нетерпінням чекаємо на отримання третього пакету допомоги у сфері безпеки від італійської сторони. Ми високо цінуємо підтримку Італією України у боротьбі з терористичною державою", – написав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков провів "конструктивну та плідну" розмову зі своїм словацьким колегою Надем

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та да, Італія допоможе, знаючи ії любов до паРаши, скоріш за все цим :

показати весь коментар
09.06.2022 00:55 Відповісти
🔸🔸🔸 ЗВІЛЬНИТИ ОСТАЩЕНКО С ПОСАДИ КОМАНДУВАЧКИ МЕДИЧНИХ СИЛ

Корчинський - наші друзі: Джонсон, Кадиров і Шольц

https://youtu.be/jG_F5uhdcCw
показати весь коментар
09.06.2022 01:01 Відповісти
показати весь коментар
09.06.2022 02:29 Відповісти
 
 