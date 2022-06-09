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Шмигаль подякував всьому Європарламенту та його голові Метсолі за рекомендацію надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував голові Європарламенту Роберті Метсолі та Європарламенту за рекомендацію надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС! Депутати схвалили відповідну резолюцію, що закликає також надати Україні необхідну зброю для боротьби з агресором. Дякую Роберту Метсолу та Європарламенту за солідарність з українським народом. Разом переможемо!", - написав Шмигаль.

Також читайте: Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата

Автор: 

Європарламент (1041) Євросоюз (13313) Шмигаль Денис (4547) Мецола Роберта (99)


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Топ коментарі
+3
не в тему...недавно опять взлетели истребители в Барановичах...у нас соответственно тревога...до границы по прямой 136км...пора и нам вь...***** по их территории...****** уже этот козел усатый...и с него как с козла молока...точка "у" чуть не дотягивает..туда...тогда по другому аэродрому что ближе к нам.??? шо скажете малята.
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09.06.2022 01:08
+3
"Шмигаль подякував всьому Європарддаменту ..." - альо автор виправіть у назві будь ласка, а то ще подумають шо то був стьоб)
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09.06.2022 01:41
+2
Разом переможемо бабу Беню.
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09.06.2022 01:02
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Разом переможемо бабу Беню.
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09.06.2022 01:02 Відповісти
не в тему...недавно опять взлетели истребители в Барановичах...у нас соответственно тревога...до границы по прямой 136км...пора и нам вь...***** по их территории...****** уже этот козел усатый...и с него как с козла молока...точка "у" чуть не дотягивает..туда...тогда по другому аэродрому что ближе к нам.??? шо скажете малята.
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09.06.2022 01:08 Відповісти
"Шмигаль подякував всьому Європарддаменту ..." - альо автор виправіть у назві будь ласка, а то ще подумають шо то був стьоб)
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09.06.2022 01:41 Відповісти
Все првильно написано
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09.06.2022 01:47 Відповісти
вісь архам-абрам врятує Україну!
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09.06.2022 02:12 Відповісти
Росіяни відновили частину української інфраструктури та канал, який постачає воду з Півдня України на півострів. Про це свідчать супутникові знімки
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09.06.2022 06:21 Відповісти
Тобі нагадати, хто наказав розмінувати Чонгар аби рашисти за 2 години без супротиву увійшли у Херсон і Мелітополь
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09.06.2022 08:02 Відповісти
ЄвроПердамент
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09.06.2022 07:23 Відповісти
"Європарддаменту" - що це, хто знає???
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09.06.2022 08:17 Відповісти
Когда Мишель и Шмыгаль стоят рядом, то не поймешь где Шмыгаль а где Мишель.
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09.06.2022 09:13 Відповісти
Буде новий президент- буде новий уряд. Буде новій уряд -тоді і війдемо і в ЄС і в НАТО.
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09.06.2022 10:04 Відповісти
кому вони там рекомендують то ? самі ж собі ? капець просто одні рекомендації з яких по суті толку нуль
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09.06.2022 10:37 Відповісти
 
 