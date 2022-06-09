Шмигаль подякував всьому Європарламенту та його голові Метсолі за рекомендацію надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подякував голові Європарламенту Роберті Метсолі та Європарламенту за рекомендацію надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС! Депутати схвалили відповідну резолюцію, що закликає також надати Україні необхідну зброю для боротьби з агресором. Дякую Роберту Метсолу та Європарламенту за солідарність з українським народом. Разом переможемо!", - написав Шмигаль.

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