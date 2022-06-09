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Байден (2328) Венесуела (87) нафта (711)

Байден заявив про готовність пом'якшувати санкції щодо Венесуели, але за умови переговорів влади та опозиції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нафта

США готові до пом'якшення санкцій щодо Венесуели в разі успіху переговорів між владою і опозицією. У середу президент Джо Байден провів телефонну розмову з лідером опозиції Хуаном Гуайдо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Байден повідомив Гуайдо про те, що США як і раніше вважають його "тимчасовим президентом Венесуели".

"Вони обговорили роль, яку можуть зіграти США та інші закордонні партнери, щоб підтримати врегулювання внутрішньополітичної кризи у Венесуелі шляхом переговорів. Президент Байден підтвердив готовність США калібрувати політику санкцій відповідно до підсумків переговорів, що дають венесуельському народу можливість визначити майбутнє його країни", - наголошується в заяві.

У повідомленні також підкреслюється, що глава адміністрації США сигналізував лідеру опозиції про підтримку переговорів між протиборчими політичними силами Венесуели.

Автор: Роман Свиридович
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Тьху! Серед ночі прочитати "Байден заявив про готовніть пом'якшувати санкції..."
А там, виявляється, про Венесуелу
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09.06.2022 01:54 Відповісти
same...
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09.06.2022 06:25 Відповісти
хто кого вважає за президента:
,,На тлі візиту лаврова, в Туреччину на запрошення турецького президента завітає президент Венесуели Ніколас Мадуро...,,
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09.06.2022 05:35 Відповісти
Пояснюю: Венесуела видобуває багато нафти, але диктатура та економіка у жопі. США натякає, що може дозволити її продавати, якщо їхній диктатор піде на компроміс. ОПЕК на чолі із саудитами вже збільшили видобуток на прохання Байдена. Якщо венесуельський Лукашенко прогнеться - ціни на нафту впадуть ще нижче, грошей у Рашки стане ще менше.
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09.06.2022 06:32 Відповісти
Венесуэльская нефть по составу близка к Urals. Поэтому чем больше нефти продаст Венесуэла, тем меньше у Параши останется денег на войну в Украине.
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09.06.2022 06:49 Відповісти
 
 