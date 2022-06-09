За 8 червня на Південному напрямку знищено 30 окупантів, 2 одиниці техніки, 3 польових склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило інформацію щодо поточної оперативної обстановки на Півдні України за 8 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування.

У повідомленні зазначається: "Вздовж лінії зіткнення обстановка на південному напрямку нашої оборони динамічна й напружена. Противник продовжує ведення бойових дій на зайнятих рубежах оборони.

Переважна тактика – артилерійсько-мінометні дуелі, але часом ворог виходить і на стрілецькі бої, намагаючись фізично відтиснути наші підрозділи з їх позицій. Але не маючи успіху – ретирується, полишаючи вбитих, поранених та пошкоджену техніку.

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Для переконливої противаги армійською авіацією нанесено 2 удари по скупченню сил противника та по одному з його опорних пунктів на Херсонщині.

Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено втрати ворога у обсязі 30 рашистів, 2 одиниць броньованої та 4 - автомобільної техніки. Також в 3 різних населених пунктах Херсонської області знищено 3 польових склади боєприпасів.

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В Чорному морі угруповання різнорідних сил чорноморського флоту рашистів, тримаючись на безпечній відстані від українського узбережжя, відпрацьовує навчання з бойової стійкості угруповання в умовах застосування проти нього протикорабельних ракет та авіації. В тому числі відпрацьовується застосування сухопутних зенітно-ракетних комплексів "Тор-М2", які ними встановлено на корабельно-катерному складі.

При цьому 3 надводних та 1 підводний носій ракетного озброєння перебуває в готовності до нанесення ракетних ударів. Отже, 28 "Калібрів" напоготові".

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