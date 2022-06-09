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Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас
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Пушилін (128) ОРДЛО (299)

Ватажок терористів "ДНР" Пушилін розпустив свій псевдоуряд, новим "прем'єром" став російський чиновник

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

днр

Підтримуваний Кремлем ватажок "ДНР" Денис Пушилін відправив у відставку так званий "уряд" цього терористичного угруповання.

 Як йдеться у повідомленнях на сайтах бойовиків і у російських ЗМІ, Пушилін пояснив це "необхідністю прискорити інтеграційні процеси" з Росією, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється, що так званим новим головою уряду "ДНР" став Віталій Хоценко замість Олександра Ананченка. Хоценко, родом з Дніпра, але виріс у Москві. У різний час був на державних посадах в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, у Ставропольському краю та очолював один із департаментів у Мінпромторгу РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти "ДНР" відзвітували про відправку до РФ першого судна з вкраденим металом

Як повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, це вперше відбулося "пряме призначення" з Росії в "умовно керівні органи влади" іншої держави.

"Ротація уряду окупантів відбулась одночасно з візитом першого заступника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка. Який відповідно доставив наказ і проконтролював його виконання", – зауважив Андрющенко.

Українська влада вважає непідконтрольні їй території Донбасу тимчасово окупованими і веде за них бої з російською армією та місцевими сепаратистами.

Також читайте: Окупанти в ОРДЛО почали незаконну "паспортизацію" за прискореною процедурою, - Денісова

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
Розбійник який плохо чує

@KVQuarantine

·
5h

Друзі,мені щойно позвонив Андрій Діджула і розказав,що 3000 солдат маріупольского гарнізону етапували в мухосранскі ***** РФ.Це просто пздц. Поверни пацанов і дівчат до сімей,ЗЕ-схематознік кінчений!
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09.06.2022 02:25
+12
На якому каналі показують свідчення архм щодо врятування рядового абрама?
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09.06.2022 02:09
+11
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09.06.2022 02:28
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На якому каналі показують свідчення архм щодо врятування рядового абрама?
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09.06.2022 02:09 Відповісти
ти рідка кацпяча ****...
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09.06.2022 02:25 Відповісти
Знов бухий, піздрон?
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09.06.2022 02:29 Відповісти
пушняк - ти труп...
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09.06.2022 02:19 Відповісти
Розбійник який плохо чує

@KVQuarantine

·
5h

Друзі,мені щойно позвонив Андрій Діджула і розказав,що 3000 солдат маріупольского гарнізону етапували в мухосранскі ***** РФ.Це просто пздц. Поверни пацанов і дівчат до сімей,ЗЕ-схематознік кінчений!
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09.06.2022 02:25 Відповісти
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09.06.2022 02:28 Відповісти
Їх тепер, якщо і віддадуть, то тільки за територіальні поступки зі зняттям санкцій - не в обмін на полонених, ні. Вони б там полягли всі, на Азовсталі, так, але б то була відносно швидка і героїчна смерть, а тепер все одно не вийдуть вже - і це буде смерть довга і з тортурами. Мета зелених, з якою було віддано наказ "здаватися", доволі прозора: ненависні патріоти і герої України могли б підняти багато шуму про Чонгар і подібне, коли б усе трохи заспокоїлось, а так у масовій свідомості вони поступово стануть не стільки героями, що боролися до останнього, скільки ледь не зрадниками, що масово здалися у полон(забудеться, наказ чи не наказ це був - у масовій свідомості "какая разніца", не в "порохоботівській" звичайно - залишиться просто голий факт здачи в полон). Ось і все - це просто був договорняк з пуйлом, черговий, і на жаль, скоріше за все, не останній у цього зеленого(чи радше аквафрешного?) ОП...
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09.06.2022 07:31 Відповісти
А якщо обміняють на полонених, ти будеш їсти свою шляпу?
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09.06.2022 09:36 Відповісти
В Кобзона нема пестунчиків серед кацапів, співає для всіх і всіх чекає на концерті.
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09.06.2022 02:35 Відповісти
Чесно .... піх¥й як там гієни у кублі своєму вошкаются ..... всерівно усіх треба знешкоджувати.
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09.06.2022 02:45 Відповісти
Зараз головне врятувати гроші абрамовіча , а війна , зброя, південь , лугандон то потім
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09.06.2022 05:42 Відповісти
першого заступника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка Джерело: https://censor.net/ua/n3346828

заступника руководителя ?
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09.06.2022 05:38 Відповісти
Відчуваю чеПушилу теж скоро "звільнять" як "папєреднікав". Чи то прослухає Політ джмеля, чи в ліфті покатають, чи гостинно запросять на обід в кафе "Сєпар", а може щось оригінальне придумають, кацапня в плані звільнення такі креативні фантазьори.)
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09.06.2022 07:04 Відповісти
кандидаты в кабинет министров лугандона свежая кровь последняя надежда на экономический рывок
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09.06.2022 08:23 Відповісти
Коли вже ту паскуду знищать разом з тим урядом,чи знову будем гратись "наші люди" це вороги.
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09.06.2022 08:49 Відповісти
Днепр - кузница кадров
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09.06.2022 09:22 Відповісти
Сергій Владиленович Кирієнко (Ізраїтель - это фамилия папы) (1962 р, Сухумі, Абхазька АРСР) - голова Уряду Російської Федерації з 24 квітня по 23 серпня 1998 року.

Киндерсюрприз, если кто помнит.
Земляк Арахамии.
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09.06.2022 09:30 Відповісти
Кірієнко, це путинська маріонетка. Взагалі немає значення, навіть як його по-батькові, не кажучи вже про біографію.
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09.06.2022 09:38 Відповісти
Этот тот Кириенко, который в молодости проводил ельцинский дефолт в Расии.
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09.06.2022 09:31 Відповісти
"Російського" Пушиліна чорт уві сні бачив разом з денацифікатором неантисемітом Путіним. Жаргон, на якому спілкуються народні республіканці треба називати лайномовністю чи чимось подібним.
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09.06.2022 10:08 Відповісти
 
 