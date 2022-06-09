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Євросоюз виділив €7,25 млн для розслідувань воєнних злочинів Росії в Україні Міжнародним кримінальним судом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гаага

Європейський Союз погодив виділення €7,25 млн для підтримки розслідування Міжнародного кримінального суду злочинів Росії на території України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці Єврокомісії.

"Не може бути безкарності за злочини, скоєні під російською окупацією. Розслідування Міжнародного кримінального суду мають вирішальне значення для забезпечення відповідальності та справедливості за жахливі злочини, скоєні в Україні"", - заявив Верховний представник Європейської комісії Жозеп Боррель.

Фінансування допоможе МКС розширити свої слідчі можливості для розслідування воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні.

Відомо, що в кінці травня Рада ЄС ухвалила нові правила, які дозволяють Євроюсту співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом щодо розслідування російських воєнних злочинів.

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Автор: Роман Свиридович
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Так МУС или специальный трибунал наподобие Нюрнбенгского?
Если МУС, который за восемь лет не разродился судебным актом по Боингу,
то приговоров военным преступникам и их дети не дождутся.
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09.06.2022 09:40 Відповісти
уже ждём €7,25
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09.06.2022 11:55 Відповісти
 
 