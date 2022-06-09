Російські окупанти розгорнули у Василівці на Запоріжжі до 30 танків Т-62, - Мотузяник
Росіяни притягнули у Василівку на Запоріжжі три десятки танків Т-62.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Армію Інформ", про це повідомив речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник.
"На Запорізькому напрямку російський агресор нарощує систему вогню. Зокрема, у районі Василівки (35 км на південь від Запоріжжя) розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 як довготривалі вогневі точки", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+17 arye z.
показати весь коментар09.06.2022 07:23
+12 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар09.06.2022 07:09
+7 Alex Tiger
показати весь коментар09.06.2022 07:58
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ось доснідаємо і цю всю ***** ************.
"************", сидячи в Америці.
Снідайте, пане, ранкову каву, та негайно вже починайте "*********".
Доля любить жартувати над дурнями, які проти ворога сміливі на словах, на паперу та на моніторі. А насправді, будь-яка зброя небезпечна, починаючи від дерев'яної палиці та простого ножа, не кажучи вже про зброю 20-го століття.
Так, танки Т-62 застарілі та навіть примітивні на тлі ******** зброї.
Але це 30 гармат 115 мм, які зможуть бити по Запорізькій області, несучи з собою смерть та руйнування. І це не просто багато, а дуже багато та не просто небезпечно, а дуже небезпечно.
Сам він написав, що снідає.
Може в нього день і ніч помінялися місцями, і тоді сніданок у нього опівночі. Ну, це тоді багато що пояснює. У тому числі і його супер-войовничий тон та якусь нелюдську сміливість. Майже Геракл.
А це "диво", яке зі своєї Америки однією лівою "*********" всіх підряд, судячи з усього, має прямо таки божественну силу.
Усім цим войовничим та балакучим писакам "екскурсію" влаштували б на полі бою. Під артою. Півгодини вистачило б, щоб вони позакривали свої пельки.
Потому у кацапов такая истерика за поставки нам штатовских высокоточных РЗСО.
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Основной задачей это как раз и не было.
Там, если по ленински, была задача-максимум и задача-минимум.
Максимум, захват всей Украины(и пусть не говорят, что Западная Украина ему не была нужна. Через Запад идут маршруты всех трубопроводов в Европу и Запад ему нужен был первым делом).
А минимум, да, Восток и Юг Украины - вода в Крым и сухопутный коридор туда же.
В общем, можно сказать, что с задачей-максимум облом, а вот с задачей-минимум у путина как раз получилось.
"Если не можешь достичь желаемого, то объяви достигнутое желаемым"(с)
хочеш бутерброда не по ленд лізу а з салом?
А наши хоть что-то предпринимают?