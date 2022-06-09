Російські окупанти розгорнули у Василівці на Запоріжжі до 30 танків Т-62, - Мотузяник

Росіяни притягнули у Василівку на Запоріжжі три десятки танків Т-62.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Армію Інформ", про це повідомив речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник.

"На Запорізькому напрямку російський агресор нарощує систему вогню. Зокрема, у районі Василівки (35 км на південь від Запоріжжя) розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 як довготривалі вогневі точки", - йдеться в повідомленні.

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