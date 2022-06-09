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Російські окупанти розгорнули у Василівці на Запоріжжі до 30 танків Т-62, - Мотузяник

василівка

Росіяни притягнули у Василівку на Запоріжжі три десятки танків Т-62.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Армію Інформ", про це повідомив речник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник.

"На Запорізькому напрямку російський агресор нарощує систему вогню. Зокрема, у районі Василівки (35 км на південь від Запоріжжя) розгорнуто до 30 ворожих танків Т-62 як довготривалі вогневі точки", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти планують провести "референдум" про приєднання Запорізької області до РФ цього року

Автор: 

танк (2059) Запорізька область (3566) Мотузяник Олександр (349)


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Топ коментарі
+17
Дійсно так.
"************", сидячи в Америці.
Снідайте, пане, ранкову каву, та негайно вже починайте "*********".
Доля любить жартувати над дурнями, які проти ворога сміливі на словах, на паперу та на моніторі. А насправді, будь-яка зброя небезпечна, починаючи від дерев'яної палиці та простого ножа, не кажучи вже про зброю 20-го століття.
Так, танки Т-62 застарілі та навіть примітивні на тлі ******** зброї.
Але це 30 гармат 115 мм, які зможуть бити по Запорізькій області, несучи з собою смерть та руйнування. І це не просто багато, а дуже багато та не просто небезпечно, а дуже небезпечно.
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09.06.2022 07:23
+12
Пусть зелёный расскажет зачем он разминировал Чонгар и Перекоп?
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09.06.2022 07:09
+7
Кацапня вряд-ли будет их использовать по прямому назначению, в современных условиях и с ПТРК это учебная мишень для полигона. Я прочитал на диалоге, что это будут ДОТЫ. Серьезная штука в обороне. А судя по занятым территориям на юге, которые они заняли благодаря предателям из ОПы, давшим команду на разминирование мостов и дорог на Чонгаре, репоеды свою задачу выполнили на 200% Дали воду на Крым из Херсонской обл и эл.энергию из Запорожской АЭС. И прорубили сухопутный коридор из кацапии в Крым. И это, по моему мнению, была основная задача *****. Все помнят, зачем ***** организовал захват кусков Донецкой и Луганской обл. Для того, что-бы обменять на признание Крыма за кацапней. Попробовал захватить Киев. Отгреб по полной, отступил. А основную задачу кацапы уже выполнили на юге. И теперь они уже построили третью линию обороны. А Т62 будут как ДОТы, и для этого они очень даже неплохие, если их закопать по башню.
Потому у кацапов такая истерика за поставки нам штатовских высокоточных РЗСО.
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09.06.2022 07:58
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Це вони їх в землю закопують?
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09.06.2022 06:50 Відповісти
ага. з повітря дуже добре паляться
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09.06.2022 06:59 Відповісти
ага разом з баштою по запарці...
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09.06.2022 07:00 Відповісти
30 танків Т-62 кажете? - так то практичнно дуга курська!
ось доснідаємо і цю всю ***** ************.
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09.06.2022 06:56 Відповісти
Дійсно так.
"************", сидячи в Америці.
Снідайте, пане, ранкову каву, та негайно вже починайте "*********".
Доля любить жартувати над дурнями, які проти ворога сміливі на словах, на паперу та на моніторі. А насправді, будь-яка зброя небезпечна, починаючи від дерев'яної палиці та простого ножа, не кажучи вже про зброю 20-го століття.
Так, танки Т-62 застарілі та навіть примітивні на тлі ******** зброї.
Але це 30 гармат 115 мм, які зможуть бити по Запорізькій області, несучи з собою смерть та руйнування. І це не просто багато, а дуже багато та не просто небезпечно, а дуже небезпечно.
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09.06.2022 07:23 Відповісти
У цього пана там зараз вечір.
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09.06.2022 07:32 Відповісти
Та хто його знає...?
Сам він написав, що снідає.
Може в нього день і ніч помінялися місцями, і тоді сніданок у нього опівночі. Ну, це тоді багато що пояснює. У тому числі і його супер-войовничий тон та якусь нелюдську сміливість. Майже Геракл.
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09.06.2022 07:40 Відповісти
Геракакл❗💪
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09.06.2022 07:47 Відповісти
Геракл, виходячи з давньогрецької міфології, був герой та напівбог.
А це "диво", яке зі своєї Америки однією лівою "*********" всіх підряд, судячи з усього, має прямо таки божественну силу.
Усім цим войовничим та балакучим писакам "екскурсію" влаштували б на полі бою. Під артою. Півгодини вистачило б, щоб вони позакривали свої пельки.
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09.06.2022 08:02 Відповісти
Кацапня вряд-ли будет их использовать по прямому назначению, в современных условиях и с ПТРК это учебная мишень для полигона. Я прочитал на диалоге, что это будут ДОТЫ. Серьезная штука в обороне. А судя по занятым территориям на юге, которые они заняли благодаря предателям из ОПы, давшим команду на разминирование мостов и дорог на Чонгаре, репоеды свою задачу выполнили на 200% Дали воду на Крым из Херсонской обл и эл.энергию из Запорожской АЭС. И прорубили сухопутный коридор из кацапии в Крым. И это, по моему мнению, была основная задача *****. Все помнят, зачем ***** организовал захват кусков Донецкой и Луганской обл. Для того, что-бы обменять на признание Крыма за кацапней. Попробовал захватить Киев. Отгреб по полной, отступил. А основную задачу кацапы уже выполнили на юге. И теперь они уже построили третью линию обороны. А Т62 будут как ДОТы, и для этого они очень даже неплохие, если их закопать по башню.
Потому у кацапов такая истерика за поставки нам штатовских высокоточных РЗСО.
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09.06.2022 07:58 Відповісти
И это, по моему мнению, была основная задача *****.
______________________________________________________________________________

Основной задачей это как раз и не было.
Там, если по ленински, была задача-максимум и задача-минимум.
Максимум, захват всей Украины(и пусть не говорят, что Западная Украина ему не была нужна. Через Запад идут маршруты всех трубопроводов в Европу и Запад ему нужен был первым делом).
А минимум, да, Восток и Юг Украины - вода в Крым и сухопутный коридор туда же.
В общем, можно сказать, что с задачей-максимум облом, а вот с задачей-минимум у путина как раз получилось.
"Если не можешь достичь желаемого, то объяви достигнутое желаемым"(с)
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09.06.2022 08:13 Відповісти
ДОТы тяжело пробиваются в горизонтальной проекции. Банальный НЛАВ падает сверху и дэлает ай-ай-ай всему что внутри
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09.06.2022 09:50 Відповісти
или 155 мм с их точностью
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09.06.2022 10:15 Відповісти
Відповів єврєй американцю...
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09.06.2022 09:56 Відповісти
Класична ситуація - промовчав би і зійдеш за розумного
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09.06.2022 10:14 Відповісти
Даже жалко Джевелины тратить по такому антиквариату.
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09.06.2022 07:00 Відповісти
Конечно, Джевелины жалко тратить на этот металолом. Но кацапы не такие дебилы, как нам хочется. Только что прочитал в Диалоге, что репоеды будут их использовать как ДОТы, закопав по башню. а это пушка и пулемет. В общем, как не крути, а ДОТ получается серьезный. И уничтожить такой закопанный танк под силу как раз Джевелину.
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09.06.2022 07:38 Відповісти
Или с безпилотника☝
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09.06.2022 07:48 Відповісти
Ну так беспилотниками разведку и артиллерией уничтожить их нужно скорее!
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09.06.2022 07:03 Відповісти
На Параше уже научились правильно грузить и перевозить танки.
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09.06.2022 07:05 Відповісти
славні перевертиши...
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09.06.2022 07:14 Відповісти
Пусть зелёный расскажет зачем он разминировал Чонгар и Перекоп?
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09.06.2022 07:09 Відповісти
Згідно домовленості в омані
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09.06.2022 07:25 Відповісти
Він ще не сказав що робив в Омані, а ти вже про Чонгар.
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09.06.2022 07:34 Відповісти
А може для початку знайти бойові накази на замінування? Хто, коли та скільки мін наставив з 14 по 22 роки? А вже потім шукати накази про розмінування. Могло бути розмінування? Я вірю порохоботам, що могло. Але це не робилось одним сапером за 5 хвилин. Де накази, де виконавці, де свідки?
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09.06.2022 08:02 Відповісти
Нахера ці новини тут. Повідом Генштаб.
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09.06.2022 07:11 Відповісти
ну е мое, Петро? - знову ти Джавеліна в грязюку макнув?
хочеш бутерброда не по ленд лізу а з салом?
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09.06.2022 07:13 Відповісти
агов командери, то шо до бою? - чи арта сама зачистить?
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09.06.2022 07:21 Відповісти
Закопали їх в землю і перетворили в ДОТи.
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09.06.2022 07:35 Відповісти
а тігри ще не???
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09.06.2022 07:44 Відповісти
Ці, хто описує Т-62 як офігєнні ДОТи, ніколи не сиділи в цьому танку. Боєкомплект невеликий, місця обмаль, видимість обмежена. В Херсонській обл., літом, ця залізяка перетвориться в духовку.
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09.06.2022 08:40 Відповісти
А. браво! Хай ті ДОТи для них перетворяться в пекло. а не просто в духовку!
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09.06.2022 08:56 Відповісти
+++ в роки холодної війни ніхто в бувшому ссср не переймався питаннями комфорту чи якихось умов для військових. Автор коментару правий - в тому танку півгодини посидіти і вже труп.
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09.06.2022 10:12 Відповісти
Це добра прикмета: орки почали забурюватися в українську землю. Бажано щоб вони самозакопалися на глибину не менше двох метрів
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09.06.2022 09:00 Відповісти
Вчера рассказывали, как враг закрепился на Змеином, про искандеры в Херсон. обл, сегодня Васильевка.
А наши хоть что-то предпринимают?
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09.06.2022 09:10 Відповісти
Нет конечно, ничего, все сидят на каментах Цензора. Обсуждают анджелину джоли
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09.06.2022 09:59 Відповісти
-"Ой лишенько, скільки ж це...." - забідкалися цигани, дістали старий калькулятор і почали вираховувати ціну у черметі
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09.06.2022 09:47 Відповісти
Напугали ёжика - у нас прибавка 240 танков и в лучшем состоянии.
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09.06.2022 10:00 Відповісти
Зачем они такие новости печатают? Кому? Мочить их нужно, если есть такая информация. А не по новостным сайтам распространять. Только злят этим, своим бессилием, скулением. И это на 4 месяц войны
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09.06.2022 12:16 Відповісти
 
 