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Велика Британія посилює механізм покарання за порушення санкцій проти РФ, - Wall Street Journal

росія,санкції

Велика Британія із 15 червня запроваджує більш суворий механізм притягнення до відповідальності за порушення санкцій проти Росії. Нові норми стосуються співпраці з фізичними та юридичними особами з РФ, щодо яких введені економічні обмеження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wall Street Journal.

Зазначається, що офіс реалізації фінансових санкцій із 15 червня не повинен буде доводити, що компанії або особи, які порушують санкції, знали або мають знати, що вони ведуть бізнес із контрагентами всупереч правилам. Нова норма торкнеться всіх санкцій, запроваджених урядом Великої Британії, включно з обмеженнями, запровадженими проти Росії після її вторгнення в Україну.

Також читайте: Сьомий санкційний пакет ЄС має бути ухвалений якнайшвидше, - Кулеба

Автор: 

Велика Британія (5544) росія (64923) санкції (11768)


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Топ коментарі
+8
Бритам-черговий респект...
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09.06.2022 06:57
+3
і знову Британія та США рятують м'якотілу Європу...
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09.06.2022 07:02
+3
Британцям вже давно треба карати всіх, хто виступає за зняття санкцій проти кремлівської хунти. Наприклад, хламідію і татарова із Zeкоманди, які зараз роблять все аби відмазати абрамовіча і дєріпаску від санкцій.
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09.06.2022 07:59
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Бритам-черговий респект...
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09.06.2022 06:57 Відповісти
Нужно признать всеми парламентами мира, что Россия - страна спонсором мирового терроризма!!! Чтобы никто не мог торговать с РФ, или будут наложены санкции на страну, которая торгует с РФ.
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09.06.2022 07:01 Відповісти
И уголовное наказание, как за финансирование терроризма.
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09.06.2022 08:24 Відповісти
і знову Британія та США рятують м'якотілу Європу...
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09.06.2022 07:02 Відповісти
Конституційна монархія за відсутності формальної конституції має свої переваги.
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09.06.2022 07:09 Відповісти
ага, 300-літня
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09.06.2022 17:25 Відповісти
Впізнаєте їх по справах їхніх. На відміну від зелені.
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09.06.2022 07:22 Відповісти
Британцям вже давно треба карати всіх, хто виступає за зняття санкцій проти кремлівської хунти. Наприклад, хламідію і татарова із Zeкоманди, які зараз роблять все аби відмазати абрамовіча і дєріпаску від санкцій.
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09.06.2022 07:59 Відповісти
от арахамии работы привалило, отбивать от западных санкций своих росийских друзей
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09.06.2022 08:04 Відповісти
Хай Ковальов допоможе - як не як дипломований юрист
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09.06.2022 08:56 Відповісти
супер, більше б таких союзників
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09.06.2022 10:09 Відповісти
Щиро дякуємо, Британіє!!!
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09.06.2022 10:25 Відповісти
 
 