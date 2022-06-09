Велика Британія посилює механізм покарання за порушення санкцій проти РФ, - Wall Street Journal
Велика Британія із 15 червня запроваджує більш суворий механізм притягнення до відповідальності за порушення санкцій проти Росії. Нові норми стосуються співпраці з фізичними та юридичними особами з РФ, щодо яких введені економічні обмеження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Wall Street Journal.
Зазначається, що офіс реалізації фінансових санкцій із 15 червня не повинен буде доводити, що компанії або особи, які порушують санкції, знали або мають знати, що вони ведуть бізнес із контрагентами всупереч правилам. Нова норма торкнеться всіх санкцій, запроваджених урядом Великої Британії, включно з обмеженнями, запровадженими проти Росії після її вторгнення в Україну.
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