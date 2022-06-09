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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США прагнуть забезпечити Україну необхідним озброєнням для відбиття агресії Росії, - радник Байдена Салліван

сша

Сполучені Штати уважно стежать за перебігом війни Росії проти України і готові надалі постачати нашій країні необхідну зброю і техніку для відбиття військової агресії з боку РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на пресбрифінгу заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми стурбовані кожним актом агресії, вчиненим росіянами, кожним дюймом української території, який вони окупували, руйнують, бомблять, знищують - як у районах, де вони пересуваються, так і в районах, які вони обстрілюють ракетами здалеку", - підкреслив Салліван.

Він також зауважив, що США прагнуть забезпечити українців необхідним озброєнням і інструментами, щоб вони могли протистояти просуванню російських сил там, де вони можуть відтіснити їх.

Також читайте: Залужний і Єрмак провели розмову з генералом Міллі та радником Байдена Салліваном

Автор: 

допомога (8291) США (22497) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+4
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09.06.2022 07:14
+3
це святе!
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09.06.2022 07:25
+3
якби не це блаблабла - ти б перед кацапнею вже на колінах стояв.
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09.06.2022 08:56
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09.06.2022 07:14 Відповісти
Насипай!
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09.06.2022 07:16 Відповісти
це святе!
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09.06.2022 07:25 Відповісти
Аби шось ляпнути. Блінкен так не мутить.
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09.06.2022 07:30 Відповісти
ВСУ героїчно стримують ворога. США і ЄС уважно слідкують. Таке враження , що після підписання США ленд-лізу , ситуація з поставками тяжкого озброєння погіршилася. Обіцянками ворога не зупинити. Питання , чого вижидають США і ЄС ?!
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09.06.2022 07:40 Відповісти
Зараз не на часi❗Не за баром.
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09.06.2022 07:51 Відповісти
Це не враження, це так і є
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09.06.2022 08:17 Відповісти
Саливан путинский членосос
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09.06.2022 08:12 Відповісти
бла бла бла
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09.06.2022 08:16 Відповісти
якби не це блаблабла - ти б перед кацапнею вже на колінах стояв.
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09.06.2022 08:56 Відповісти
У маніпуляторів завжди ХТОСЬ винен, а ніяк не те, що вони три роки знищували армію, економіку, зливали міжнародні позови проти кацапів на сотні міліардів доларів та беззупинно крали.
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09.06.2022 10:30 Відповісти
це розуміємо Ви і я - зелені ні.
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09.06.2022 10:36 Відповісти
цьому путінферштеєну краще навіть не світитися.
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09.06.2022 09:00 Відповісти
це ж така схема - спочатку сказати щось правильне, те, що підтримують відповідні групи населення, показати, що ти правильний, в темі і т.п., а потім почати акуратно просувати потрібні "лєві" наративи. Це складна система маніпуляцій, повільна, але залізобетонна.

Головне на початку "забити" місце прихильника якогось твердження чи явища в очах мас, а потім можна і по трішки підточувати це ж твердження чи явище потрібними заявами і діями. Знаємо, пропаганду також вивчали
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09.06.2022 09:06 Відповісти
https://ibb.co/tM7h78x
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09.06.2022 09:11 Відповісти
Він також зауважив, що США прагнуть забезпечити українців необхідним озброєнням і інструментами, щоб вони могли протистояти просуванню російських сил там, де вони можуть відтіснити їх.

Читаємо уважно до повного розуміння, перемоги України він не хоче, хоче лише зупинити просування росіян. Можливо тому такі буксування з поставками, щоб контрнаступу не дай Бог не сталося.
Отаке. 🙄
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09.06.2022 09:59 Відповісти
пока агент фсб Арахамия отмазывает агента фсб Абрамовича, я бы ржавого гвоздя не передавал
как бы тем и не кончилось
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09.06.2022 10:11 Відповісти
Дякуємо.
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09.06.2022 10:31 Відповісти
Салливан кремлёвский окурок...вместе с Керри...ему верить...что Ольга ********* или кобыле машке и машке заХеровой...
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09.06.2022 11:03 Відповісти
ось те й хрінове, що тільки для відбиття, а не для перемоги.
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09.06.2022 11:41 Відповісти
 
 