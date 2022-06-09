США прагнуть забезпечити Україну необхідним озброєнням для відбиття агресії Росії, - радник Байдена Салліван

Сполучені Штати уважно стежать за перебігом війни Росії проти України і готові надалі постачати нашій країні необхідну зброю і техніку для відбиття військової агресії з боку РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на пресбрифінгу заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми стурбовані кожним актом агресії, вчиненим росіянами, кожним дюймом української території, який вони окупували, руйнують, бомблять, знищують - як у районах, де вони пересуваються, так і в районах, які вони обстрілюють ракетами здалеку", - підкреслив Салліван.

Він також зауважив, що США прагнуть забезпечити українців необхідним озброєнням і інструментами, щоб вони могли протистояти просуванню російських сил там, де вони можуть відтіснити їх.

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