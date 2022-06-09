США прагнуть забезпечити Україну необхідним озброєнням для відбиття агресії Росії, - радник Байдена Салліван
Сполучені Штати уважно стежать за перебігом війни Росії проти України і готові надалі постачати нашій країні необхідну зброю і техніку для відбиття військової агресії з боку РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на пресбрифінгу заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.
"Ми стурбовані кожним актом агресії, вчиненим росіянами, кожним дюймом української території, який вони окупували, руйнують, бомблять, знищують - як у районах, де вони пересуваються, так і в районах, які вони обстрілюють ракетами здалеку", - підкреслив Салліван.
Він також зауважив, що США прагнуть забезпечити українців необхідним озброєнням і інструментами, щоб вони могли протистояти просуванню російських сил там, де вони можуть відтіснити їх.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Головне на початку "забити" місце прихильника якогось твердження чи явища в очах мас, а потім можна і по трішки підточувати це ж твердження чи явище потрібними заявами і діями. Знаємо, пропаганду також вивчали
Читаємо уважно до повного розуміння, перемоги України він не хоче, хоче лише зупинити просування росіян. Можливо тому такі буксування з поставками, щоб контрнаступу не дай Бог не сталося.
Отаке. 🙄
как бы тем и не кончилось