Орієнтовно 800 загиблих та майже 400 поранених: особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ зазнав суттєвих втрат в Україні, - Генштаб ЗСУ

Особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії ворога зазнав суттєвих втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"За наявною інформацією, у бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Орієнтовно 800 загиблими та близько 400 пораненими. Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа бригади", - повідомили в Генштабі.

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