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Орієнтовно 800 загиблих та майже 400 поранених: особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади армії РФ зазнав суттєвих втрат в Україні, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти,русня

Особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії ворога зазнав суттєвих втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"За наявною інформацією, у бойових діях на території України особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу зазнав суттєвих втрат. Орієнтовно 800 загиблими та близько 400 пораненими. Всього участь у бойових діях на території України брали приблизно 1800 військовослужбовців з числа бригади", - повідомили в Генштабі.

Також читайте: Ворог продовжує безуспішні пошуки слабких місць в обороні Сєверодонецька, - Генштаб ЗСУ

Автор: 

армія рф (17196) Генштаб ЗС (6488) ліквідація (3855)


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Топ коментарі
+15
Сидить москаль в окопі
І тримає калаша,
В наколках його тіло,
А в кишені анаша.
Аж раптом їбануло
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого москаля.

І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
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09.06.2022 08:26
+10
С точки зрения маховика войны ранением наносится больший урон врагу чем ликвидацией. Погибший просто перестаёт воевать. Раненый требует лечения, реабилитации, постоянной заботы со стороны самых разных служб, всем своим видом демотивирует ты
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09.06.2022 08:35
+7
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09.06.2022 08:29
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Сидить москаль в окопі
І тримає калаша,
В наколках його тіло,
А в кишені анаша.
Аж раптом їбануло
І здійнялася рілля,
Земля перетравила
Молодого москаля.

І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
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09.06.2022 08:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc Пирятин - Арта [Official Audio]
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09.06.2022 08:29 Відповісти
жаль, что 400 были поранеты, а не убиты... а еще лучше выжжены с украинской земли... но ладно, и так хорошо... даст Бог из поранетых никто не выживет...
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09.06.2022 08:27 Відповісти
С точки зрения маховика войны ранением наносится больший урон врагу чем ликвидацией. Погибший просто перестаёт воевать. Раненый требует лечения, реабилитации, постоянной заботы со стороны самых разных служб, всем своим видом демотивирует ты
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09.06.2022 08:35 Відповісти
не у випадку русскіх, що-що, а звільнятися від баласту русскіє завжди вміли, їх з дитинства вчать не турбуватися про слабих, хворих і безпомічних.
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09.06.2022 10:39 Відповісти
А сколько безвести попавших превратившхся в пепел?
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09.06.2022 08:38 Відповісти
Не переживай! За деяких обставин поранені - краще, ніж убиті! Якщо підрозділ рухається пішки, то кілька бійців зайняті допомогою пораненим і не приймають участі в бойових діях (якщо поранений у ноги, то його четверо несуть!) Якщо є транспорт, то його використовують для вивезення поранених, а підрозділ залишається без транспорту і це позбавляє його швидкого маневру В тилу для поранених організовуються пункти меддопомоги А це вимагає роботи особового складу, матеріальних засобів, пального, медикаментів Евакуація в шпиталі теж вимагає транспорту - а це зайняті автошляхи і залізниці (що заважає підвозу до лінії фронту матеріальних засобів, особового складу, зброї, техніки та ***********) Лікування в шпиталях вимагає великої кількості крові, медикасментів, медичного персоналу (за свідченнями самих кацапів, до 30% поранених не встигають надать повноцінну допомогу і вони вмирають не від отриманих поранень, а саме від того, що їм вчасно не надали меддопомогу) Та й організація шпиталів - не дешеве заняття Ну а хто вижив і повернувся інвалідом - той ще й морально впливає на тих, хто збирається "с хахлами ваевать" Вигляд безногого, безрукого, сліпого чи обгорілого різко "відбиває патріотичні настрої"(особливо коли "па стараму рассийскаму абичаю" їх "викидають на смітник" і вони змушені жебракувать щоб прогодуваться!
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09.06.2022 08:48 Відповісти
Всім українським утілізаторам кацапських вбивць-респектище.Не зупиняйтесь до повної перемоги України...
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09.06.2022 08:28 Відповісти
Приятно что пошибших больше чем раненых. Крепкого здоровья погибшим. напасарам и набрудершафт
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09.06.2022 08:28 Відповісти
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09.06.2022 08:29 Відповісти
Нема чому тішитись, в України теж важкі втрати!
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09.06.2022 08:35 Відповісти
А важчі вони ще й від того, що у нас гине цвіт нації, а там кацапське біосміття, непотріб.
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09.06.2022 09:22 Відповісти
Щось наш генштаб "перестарався".Кількість поранених не може бути меншою за кількість вбитих:більш-менш реальне співвідношення 1:3. І як після цього довіряти офіційним даним генштабу?
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09.06.2022 08:47 Відповісти
В деяких випадках - МОЖЕ Коли накривають артилерією скупчення підрозділів А якщо в бою на фронті - то правильно В середньому 1 убитий на 3-5 поранених
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09.06.2022 08:51 Відповісти
1 вбитий до 3 пораненого, це коли працюють польові шпиталі нормально, коли твої товариші знають правила дошпитальної обробки ран та стабілізації поранених, коли вони тебе евакуюють вчасно, коли в тебе самого в підсумку є необхідні засоби, турнікети тощо, коли евакуація працює як годинник, а вже в близькому тилу критичних возять гвинтокрилами.

От тоді: на 1 вбитого - 3 поранених. А коли твої товариші це "товариші по чарці" і більше нічого, коли в тебе в "аптечці" розтрісканий "жгут Есмарха" з 1985 року, коли тебе гарантовано кидають спливаючого кров'ю, а гвинтокрили - то для швидкої евакуації Герасімова та розстрілу цивільних, то і втрати - 2 вбитих на 1 пораненого...

Сам - живу неподалік від шпиталю військового. Гвинтокрили прилітають 2-5 разів на день. Причому літають - МВС-ні, які були закуплені у Франції. І хоч я тоді, коли їх купляли, піддався пропаганді всяких дебілів і думав "нащо мєнтам гвинтокрили за купу грошей?!?", то тепер я дуже радий, що є чим ганяти та хлопців доставляти і думаю, що ті гроші - дрібниця. Гроші заробляються, а життя та здоров'я в хлопців - одне.
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09.06.2022 11:10 Відповісти
Ви особисто вже скільки знищили?
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09.06.2022 09:16 Відповісти
Вы уверены что все повынни сидеть в окопах? Почему вы сперва мелете языком как помелом, а завтра у этих же "сцикунiв" требуете броники, коптеры, запчасти, тепловизоры?
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09.06.2022 09:43 Відповісти
Бачу ви теж відомий геополітик )
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09.06.2022 09:46 Відповісти
Таке співвідношення не буває. Хіба що більшість поранених гине від хвороб без допомоги.
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09.06.2022 09:18 Відповісти
1. В них вкрай пагана ситуація з стабілізацією поранених та вчасною евакуацією - вони орки і їм переважно начхати навіть друг на друга. Ну дохне поруч з ним вчорашній "товариш по чарці". І що? Це не привід напружуватись і під обстрілом тягнути пораненого на евакуацію чи віддавати йому свій рідний, чесно намародерений "в укропів" справжній турнікет.
2. В них вкрай пагана ситуація з логістикою поранених та доставкою їх до стаціонарних шпиталів. Традиційно. Тобто по штату все ніби є в бригадах, але працює воно приблизно так же, як у них працює зв'язка "піхота + арта". Тобто - всього багато, а наступ черепаший навіть попри те, що проти них зачасту ТРО стоїть, що тільки місяць назад почала вчитись окопуватись.
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09.06.2022 11:25 Відповісти
Нормально так "заблукали"...)))
Хай у наших хлопців руки не болять!))
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09.06.2022 09:19 Відповісти
Героям слава!
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09.06.2022 09:26 Відповісти
 
 